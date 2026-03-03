Zelenszkij vallomása szakadékba lökheti Magyar Péteréket

Hiába hazudozik Magyar Péter a Barátság-ügy kapcsán, Zelenszkij maga vallotta be egy interjúban, hogy arra játszik, hogy ukránbarát kormánya legyen Magyarországnak, és leválassza hazánkat az olcsó orosz energiáról – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs a közösségi oldalán.

A miniszterelnök politikai igazgatója rámutatott, a tények a napnál is világosabbak: Orbán Viktor már Zelenszkij vallomása előtt nyilvánosságra hozta azokat a műholdfelvételeket, amelyek bizonyítják, hogy nem a vezeték műszaki állapota gátolja a szállításokat. A Mol vezetője szintén megerősítette, hogy a dróntámadást követően még napokig érkezett olaj a Barátság vezetéken keresztül. Zelenszkij elnök most beismerte, hogy a valódi ok az, hogy az ukránoknak nincs szándékuk újraindítani az olajszállítást.

A Fidesz kampányfőnöke azt hangsúlyozta, hogy Magyar Péter és Zelenszkij közös akciója valójában magyar embereket célozza:

Zelenszkij az ukrán olajblokáddal próbál gazdasági káoszt okozni és hatalomra segíteni Magyar Pétert, cserébe a Tisza Párt vezetője sunyít a háború, Ukrajna EU-csatlakozása és az energiazsarolás kapcsán.

Ha sikerrel járnának, akkor ezer forint fölé is emelkedhet az üzemanyag ára és összeomolhat a rezsicsökkentés rendszere is, ami három-négyszeres energiaszámlákat eredményezne minden magyar családnál – figyelmeztetett Orbán Balázs. Hozzátette: egészen felháborító, hogy egy magyar ellenzéki párt egy ilyen válságos helyzetben, amikor a globális energiapiacok felfordultak, Ukrajna érdekeit szolgálja a saját nemzetével szemben.

Nem fogjuk hagyni, hogy a magyar emberek fizessék meg Kijev és a Tisza terveinek árát!

– jelentette ki a politikai igazgató.