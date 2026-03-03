orosz–ukrán háborútartályhajótűz

Orosz hajó lángol a Földközi-tengeren

Újabb szabotázsakció történhetett, a Reuters tengerészeti forrásokra hivatkozva ukránokra gyanakszik. Az orosz hajó lángokban áll.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 22:31
Az orosz zászló alatt hajózó Arctic Metagaz cseppfolyósított földgázt szállító tartályhajó gyulladhatott ki (Forrás: X)
Hajózási és tengerészeti biztonsági források kedden közölték, hogy az orosz zászló alatt hajózó Arctic Metagaz cseppfolyósított földgázt szállító tartályhajó lángokban áll a Földközi-tengeren, legénységének sorsa ismeretlen.

Az orosz zászló alatt hajózó Arctic Metagaz cseppfolyósított földgázt szállító tartályhajó gyulladhatott ki
Forrás: X

Az amerikai és brit szankciók alatt álló hajó legutóbb hétfőn jelentette Málta partjainál hajózva, a MarineTraffic platformon található hajókövetési adatok szerint.

A hajót valószínűleg egy haditengerészeti drón támadta meg, a gyanú szerint Ukrajna hajtotta végre a műveletet 

– mondta az egyik forrás a Reutersnek. Bizonyítékokkal nem szolgált.

A hajó oroszországi üzemeltetője, az ​LLC SMP Techmanagement, az orosz LNG-gyártó, a Novatek és az orosz közlekedési minisztérium nem reagált azonnal a megkeresésekre. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat szintén nem reagált a hírügynökség megkeresésére.

Borítókép: Az Artic Metagaz (Forrás: X)

