Orosz hajó lángol a Földközi-tengeren

Hajózási és tengerészeti biztonsági források kedden közölték, hogy az orosz zászló alatt hajózó Arctic Metagaz cseppfolyósított földgázt szállító tartályhajó lángokban áll a Földközi-tengeren, legénységének sorsa ismeretlen.
Az amerikai és brit szankciók alatt álló hajó legutóbb hétfőn jelentette Málta partjainál hajózva, a MarineTraffic platformon található hajókövetési adatok szerint.
A hajót valószínűleg egy haditengerészeti drón támadta meg, a gyanú szerint Ukrajna hajtotta végre a műveletet
– mondta az egyik forrás a Reutersnek. Bizonyítékokkal nem szolgált.
A hajó oroszországi üzemeltetője, az LLC SMP Techmanagement, az orosz LNG-gyártó, a Novatek és az orosz közlekedési minisztérium nem reagált azonnal a megkeresésekre. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat szintén nem reagált a hírügynökség megkeresésére.
