Orosz hajó lángol a Földközi-tengeren

Hajózási és tengerészeti biztonsági források kedden közölték, hogy az orosz zászló alatt hajózó Arctic Metagaz cseppfolyósított földgázt szállító tartályhajó lángokban áll a Földközi-tengeren, legénységének sorsa ismeretlen.

Az amerikai és brit szankciók alatt álló hajó legutóbb hétfőn jelentette Málta partjainál hajózva, a MarineTraffic platformon található hajókövetési adatok szerint.

A hajót valószínűleg egy haditengerészeti drón támadta meg, a gyanú szerint Ukrajna hajtotta végre a műveletet

– mondta az egyik forrás a Reutersnek. Bizonyítékokkal nem szolgált.

🇷🇺Footage of the burning Russian LNG tanker Arctic Metagaz, allegedly attacked by a kamikaze drone off the coast of the island Malta. pic.twitter.com/xpmvOdy5Kn — Authentic World Updates (@authworldnews) March 3, 2026

A hajó oroszországi üzemeltetője, az ​LLC SMP Techmanagement, az orosz LNG-gyártó, a Novatek és az orosz közlekedési minisztérium nem reagált azonnal a megkeresésekre. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat szintén nem reagált a hírügynökség megkeresésére.

Borítókép: Az Artic Metagaz (Forrás: X)