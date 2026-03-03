„Buddhista” művész alkotott Kaposváron

Gelencsér Attila a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Kaposváron valaki egy szvasztikaszerű ábrát festett a kampányplakátjára. A politikus a bejegyzésében úgy fogalmazott: a rongáló bizonyára nagyot akart mondani, azonban szerinte a jelképet nem megfelelő történelmi és vallási ismeretekkel használta.

Gelencsér kifejtette, hogy

a plakátra festett jel balra forgó szvasztika, amely a hindu és buddhista hagyományokban többek között a béke és a nyugalom szimbóluma, valamint Buddha lábnyomának jelképe.

Bejegyzésében megjegyezte: a rongáló ezzel — szándéka ellenére — akár jókívánságot vagy szakrális védelmet is közvetíthetett volna.

A politikus szerint ugyanakkor nevetséges és elszomorító, hogy valaki így rongálja a kampányfelületeket.

Hozzátette:

miközben más sötétben fújja a festéket, ők nyíltan folytatják a munkájukat Somogy jövőjéért.

A bejegyzését azzal zárta, hogy továbbra is a keresztény-konzervatív értékrend mellett kívánnak dolgozni.