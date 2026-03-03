gelencsér attilarongálósomogy

„Buddhista” művész alkotott Kaposváron

Gelencsér Attila szerint valaki egy szvasztikaszerű jelet festett a kampányplakátjára Kaposváron. A politikus úgy fogalmazott: a rongáló nem volt tisztában a szimbólum eredeti jelentésével.

2026. 03. 03. 21:42
Gelencsér Attila Forrás: Facebook
Gelencsér Attila a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Kaposváron valaki egy szvasztikaszerű ábrát festett a kampányplakátjára. A politikus a bejegyzésében úgy fogalmazott: a rongáló bizonyára nagyot akart mondani, azonban szerinte a jelképet nem megfelelő történelmi és vallási ismeretekkel használta.

Gelencsér kifejtette, hogy

 a plakátra festett jel balra forgó szvasztika, amely a hindu és buddhista hagyományokban többek között a béke és a nyugalom szimbóluma, valamint Buddha lábnyomának jelképe. 

Bejegyzésében megjegyezte: a rongáló ezzel — szándéka ellenére — akár jókívánságot vagy szakrális védelmet is közvetíthetett volna.

A politikus szerint ugyanakkor nevetséges és elszomorító, hogy valaki így rongálja a kampányfelületeket. 

Hozzátette: 

miközben más sötétben fújja a festéket, ők nyíltan folytatják a munkájukat Somogy jövőjéért. 

A bejegyzését azzal zárta, hogy továbbra is a keresztény-konzervatív értékrend mellett kívánnak dolgozni.

 

Borítókép: Gelencsér Attila (Forrás: Facebook)

 

