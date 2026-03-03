Zelenszkij elutasította a Barátság-kőolajvezeték uniós ellenőrzését

Egy magas rangú uniós diplomata szerint Kijev öngólt lőtt azzal, hogy ürügyet adott Magyarországnak az uniós hitel blokkolására. A diplomata azt közölte: nem tudják megmondani, van-e kár vagy sem – idézte a lapot az MTI.

Nagyon egyszerű módjai vannak ennek dokumentálására és annak bizonyítására, hogy keményen dolgoznak a helyreállításon. Nem tették meg

– jegyezte meg.

Zelenszkij szándékosan blokkolja az olajszállítást

Korábban beszámoltunk róla, hogy Orbán Viktor közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar kormány az Európai Bizottsághoz fordult és felszólította Ursula von der Leyent, hogy szerezzen érvényt az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak, amely előírja a Magyarországnak járó olajszállítmányok továbbítását. A miniszterelnök kifejtette, hogy a Barátság kőolajvezetéken érkező szállítások újraindításának nincs műszaki akadálya, a háttérben politikai okok állnak. A kormányfő jelezte: amíg a helyzet nem rendeződik, Magyarország nem támogat Ukrajnának kedvező uniós döntéseket.

Borítókép: Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP)