ukrajnaeurópai bizottságbarátság kőolajvezeték

Zelenszkij elutasította a Barátság-kőolajvezeték uniós ellenőrzését

Kijev elutasította a Barátság-kőolajvezeték uniós ellenőrzését, pedig közelmúltbeli kijevi látogatásán Ursula von der Leyen és António Costa, az Európai Tanács elnöke is kérte az ukrán vezetést, hogy tegye lehetővé a vezetéket ért károk független felmérését – írta kedd este a Financial Times. A brit lap szerint több olyan EU-tagállam kormánya is az ellenőrző látogatás engedélyezésére kérte Zelenszkijt, amely egyébként Ukrajna pártját fogja.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 22:56
Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: TETIANA DZHAFAROVA Forrás: AFP
A cikk szerint vezető uniós illetékesek is sürgetik Ukrajnát, hogy tegye lehetővé a Barátság-kőolajvezeték ellenőrzését. Uniós diplomatákra és tisztviselőkre hivatkozva a lap azt írta, hogy az Európai Bizottság és több olyan EU-tagállam kormánya is az ellenőrző látogatás engedélyezésére kérte Kijevet, amely hagyományosan Ukrajna pártját fogja. 

Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Két forrás azt is mondta, hogy közelmúltbeli kijevi látogatásán Ursula von der Leyen és António Costa, az Európai Tanács elnöke is kérte az ukrán vezetést, hogy tegye lehetővé a vezetéket ért károk független felmérését, de Kijev ezt biztonsági okokra hivatkozva elutasította. 

Egy magas rangú uniós diplomata szerint Kijev öngólt lőtt azzal, hogy ürügyet adott Magyarországnak az uniós hitel blokkolására. A diplomata azt közölte: nem tudják megmondani, van-e kár vagy sem – idézte a lapot az MTI.

Nagyon egyszerű módjai vannak ennek dokumentálására és annak bizonyítására, hogy keményen dolgoznak a helyreállításon. Nem tették meg

– jegyezte meg.

Zelenszkij szándékosan blokkolja az olajszállítást

Korábban beszámoltunk róla, hogy Orbán Viktor közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar kormány az Európai Bizottsághoz fordult és felszólította Ursula von der Leyent, hogy szerezzen érvényt az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak, amely előírja a Magyarországnak járó olajszállítmányok továbbítását. A miniszterelnök kifejtette, hogy a Barátság kőolajvezetéken érkező szállítások újraindításának nincs műszaki akadálya, a háttérben politikai okok állnak. A kormányfő jelezte: amíg a helyzet nem rendeződik, Magyarország nem támogat Ukrajnának kedvező uniós döntéseket.

Borítókép: Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP)

