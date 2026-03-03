Trump elégedetlen az európai országgal, ebből baj lesz

Trump kijelentette: „Sosem gondoltam volna, hogy ezt látom. Sosem gondoltam volna, hogy ezt az Egyesült Királyságtól látom.”

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: NurPhoto/AFP/Kyle Mazza)

Szavai szerint a két ország közötti viszony az utóbbi időben érezhetően megromlott, írja a Politico.

A feszültség hátterében az iráni konfliktus áll. Lapunk is írt arról, hogy Donald Trump amerikai elnök hétfőn közölte, hogy nagyot csalódott Keir Starmer brit miniszterelnökben a brit támaszpontok amerikai használatának kezdeti tilalma miatt.

London kezdetben nem engedélyezte, hogy az Egyesült Államok brit légibázisokat használjon az Irán elleni csapásokhoz.

Trump csalódott Starmerben

Trump a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilapnak adott, a lap online kiadásán hétfőn megjelent interjúban úgy fogalmazott: túlságosan hosszú ideig tartott, mire London engedélyezte az amerikai légierőnek az iráni célpontok elleni támadásokhoz az indiai-óceáni Diego Garcia szigetén működő, brit felségterületnek számító közös légitámaszpont használatát.

London később ugyan hozzájárult bizonyos műveletekhez, de kizárólag iráni rakétaindító állások megsemmisítésének céljából.

Az amerikai elnök ezzel szemben hangsúlyozta, hogy több európai országgal – köztük Franciaországgal és Németországgal – nagyon erős kapcsolatokat ápol.