A beléptetettek közül a rendőrség 7 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.
Rendőrségi közlés: 4014-en érkeztek Ukrajnából hétfőn
Az ukrán-magyar határszakaszon 4014-en léptek be Magyarországra hétfőn - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kedden az MTI-t.
