Vezéráldozattal járt a Szeged győzelme a rangadón, aggódhatnak a Tisza partján

A mérkőzést megelőzően csupa jó hír érkezett a Pick Szeged háza tájáról. Miután Janus Smárason visszatért a hétközi PSG elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen , vasárnap a Tatabánya elleni bajnokin az izlandi példáját követte Bánhidi Bence és Mario Sostaric is. A magyar válogatott és a Szeged csapatkapitánya idén először került be a szegedi meccskeretbe, míg az Európa-bajnoki bronzérmes horvát jobbszélső a PLER-Budapest elleni évnyitó után tért vissza. Michael Apelgren így már jóval nagyobb merítési és rotálási lehetőséggel rendelkezett, bár egyelőre elővigyázatosak voltak a visszatérőkkel. A szegediekben dolgozhatott a revans iránti vágy, ugyanis ősszel a Tatabánya győzni tudott hazai pályán.

Gólokkal tért vissza sérülése után a magyar válogatott és a Szeged csapatkapitánya, Bánhidi Bence Fotó: Karnok Csaba / Délmagyar

Kulcsemberét vesztette a Szeged

Bánhidi Bence, Mario Sostaric és Janus Smárason is a kispadon kezdte a találkozót, amelyen a Tatabánya szerzett vezetést. Az első szegedi gólt Kukics szerezte az első támadás végén. Apelgren gyorsan pályára küldte Smárasont és Bánhidit is, a csapatkapitány be is talált azonnal, először került előnybe a Szeged (3-2). A félidő felénél a négygólos szegedi előny egyre csökkent, miközben Totot is leküldték két percre (10-9). Bánhidi igazán effektíven játszott: sok időt nem töltött pályán a beálló, de húsz perc után már három gólnál járt.

Elnémult a Pick Aréna, amikor Frimmel a földre rogyott, és azonnal a térdéhez kapott. Rohantak az orvosok, láthatóan komoly sérülés történt, úgy segítették le a pályáról az osztrák balszélsőt.

A hangulat feszült volt, az első játékrész Kalarash kétperces kiállításával és egy időn túli tatabányai hetesgóllal zárult (20-18).

Frimmel segítségre szorult, hogy elhagyja a játékteret. (Fotó: Karnok Csaba / Délmagyar)

Nagy lépést tett a bajnoki döntő felé a Szeged

A második játékrészben a szegediek kezdték a gólgyártást, gyorsan visszaállt a korábbi négygólos differencia (23-19). A 39. percben Mario Sostaric is visszatért, akit szűk egy hónap után láthattunk ismét a pályán, először idén a Pick Arénában. Sostaric be is a dobta a hétméterest. Közeledtünk a találkozó háromnegyedéhez, kialakult az addigi legnagyobb különbség: 29-24-re vezetett a Szeged. Bodó jegyezte a harmincadik hazai találatot, majd Kukics hetedik góljával hatra nőtt a különbség. A folytatásban volt még egy jobb periódusa a vendégeknek, amikor három gólra tudtak zárkózni, de innen már nem volt visszaút.

A hajrában ismét domináltak a szegediek, a végén alakult ki a legnagyobb különbség. A Pick Szeged 41-32-re nyert a Tatabánya ellen.

A Pick Szeged a Tatabánya legyőzésével nagy lépést tett a bajnoki döntő felé, hét pontra nőtt a különbség a csapatok között (bár a tatabányaiak két meccsel kevesebbet játszottak, így nekik még kilenc forduló van hátra). Mindkét együttes találkozik még a Veszprémmel az alapszakasz során.