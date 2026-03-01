Rendkívüli

Orbán Viktor fontos bizonyítékokat szerzett, reggel teríti lapjait a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban

SzegedOTP Bank-Pick SzegedMichael Apelgrenkézilabda nb ISebastian FrimmelBánhidi BenceTatabánya

Vezéráldozattal járt a Szeged győzelme a rangadón, aggódhatnak a Tisza partján

A férfi kézilabda NB I 17. fordulójában két olyan csapat találkozott, amely a vártnál talán szorosabb versenyt fut idén a bajnoki döntőért. Az OTP Bank-Pick Szeged azt a Tatabányát fogadta, amelynek egy esetleges bravúr esetén még nem kellett volna lemondania nagy álmáról. A meglepetés azonban elmaradt: a szegediek az első félidőben szerzett kétgólos előnyüket a második játékrészben tovább növelték, végül 41-32-re nyerték a Pick Arénában vívott rangadót.

Tóth Norbert
2026. 03. 01. 21:18
Megsérült a Szeged klasszisa, súlyosnak tűnt az eset. (Fotó: Karnok Csaba / Délmagyar)
Megsérült a Szeged klasszisa, súlyosnak tűnt az eset. (Fotó: Karnok Csaba / Délmagyar)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A mérkőzést megelőzően csupa jó hír érkezett a Pick Szeged háza tájáról. Miután Janus Smárason visszatért a hétközi PSG elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen , vasárnap a Tatabánya elleni bajnokin az izlandi példáját követte Bánhidi Bence és Mario Sostaric is. A magyar válogatott és a Szeged csapatkapitánya idén először került be a szegedi meccskeretbe, míg az Európa-bajnoki bronzérmes horvát jobbszélső a PLER-Budapest elleni évnyitó után tért vissza. Michael Apelgren így már jóval nagyobb merítési és rotálási lehetőséggel rendelkezett, bár egyelőre elővigyázatosak voltak a visszatérőkkel. A szegediekben dolgozhatott a revans iránti vágy, ugyanis ősszel a Tatabánya győzni tudott hazai pályán.

Gólokkal tért vissza sérülése után a magyar válogatott és a Szeged csapatkapitánya, Bánhidi Bence. (Fotó: Karnok Csaba / Délmagyar)
Gólokkal tért vissza sérülése után a magyar válogatott és a Szeged csapatkapitánya, Bánhidi Bence Fotó: Karnok Csaba / Délmagyar

Kulcsemberét vesztette a Szeged

Bánhidi Bence, Mario Sostaric és Janus Smárason is a kispadon kezdte a találkozót, amelyen a Tatabánya szerzett vezetést. Az első szegedi gólt Kukics szerezte az első támadás végén. Apelgren gyorsan pályára küldte Smárasont és Bánhidit is, a csapatkapitány be is talált azonnal, először került előnybe a Szeged (3-2). A félidő felénél a négygólos szegedi előny egyre csökkent, miközben Totot is leküldték két percre (10-9). Bánhidi igazán effektíven játszott: sok időt nem töltött pályán a beálló, de húsz perc után már három gólnál járt.

Elnémult a Pick Aréna, amikor Frimmel a földre rogyott, és azonnal a térdéhez kapott. Rohantak az orvosok, láthatóan komoly sérülés történt, úgy segítették le a pályáról az osztrák balszélsőt.

A hangulat feszült volt, az első játékrész Kalarash kétperces kiállításával és egy időn túli tatabányai hetesgóllal zárult (20-18).

Frimmel segítségre szorult, hogy elhagyja a játékteret. (Fotó: Karnok Csaba / Délmagyar)
Frimmel segítségre szorult, hogy elhagyja a játékteret. (Fotó: Karnok Csaba / Délmagyar)

Nagy lépést tett a bajnoki döntő felé a Szeged

A második játékrészben a szegediek kezdték a gólgyártást, gyorsan visszaállt a korábbi négygólos differencia (23-19). A 39. percben Mario Sostaric is visszatért, akit szűk egy hónap után láthattunk ismét a pályán, először idén a Pick Arénában. Sostaric be is a dobta a hétméterest. Közeledtünk a találkozó háromnegyedéhez, kialakult az addigi legnagyobb különbség: 29-24-re vezetett a Szeged. Bodó jegyezte a harmincadik hazai találatot, majd Kukics hetedik góljával hatra nőtt a különbség. A folytatásban volt még egy jobb periódusa a vendégeknek, amikor három gólra tudtak zárkózni, de innen már nem volt visszaút. 

A hajrában ismét domináltak a szegediek, a végén alakult ki a legnagyobb különbség. A Pick Szeged 41-32-re nyert a Tatabánya ellen.

A Pick Szeged a Tatabánya legyőzésével nagy lépést tett a bajnoki döntő felé, hét pontra nőtt a különbség a csapatok között (bár a tatabányaiak két meccsel kevesebbet játszottak, így nekik még kilenc forduló van hátra). Mindkét együttes találkozik még a Veszprémmel az alapszakasz során.

OTP Bank-Pick Szeged–Mol Tatabánya KC 41-32 (20-18)
Férfi kézilabda NB I., 17. forduló. Szeged, Pick Aréna, 2937 néző. Vezette: Fekete, Hajdu.
Szeged: Mikler – SZILÁGYI 7, GARCIANDIA 8, Kalaras, Mackovsek 1, Frimmel 1, KUKICS 9. Csere: THULIN (kapus), Smárason 2, Toto 2, Bánhidi 3, JELINIC 5, Bodó 2, Sostaric 1/1. Vezetőedző: Michael Apelgren.
Tatabánya: Székely – P. Rodríguez 3, Mosindi 2, Zsitnyikov 2, Vajda 2, ÉLES B. 8/1, Krakovszki B. 4/1. Csere: Andó (kapus), SZTRAKA 4, Taleszki 1, PAPP T. 4, Terjék 2/1, Havran. Vezetőedző: Tóth Edmond.
Hétméteres: 2/1, illetve 2/2.
Kiállítás: 8, illetve 6 perc.
Hozta a kötelezőt a Szeged. (Fotó: Karnok Csaba / Délmagyar)
Hozta a kötelezőt a Szeged Fotó: Karnok Csaba / Délmagyar

A Szeged edzője sérült játékosa állapotáról is beszélt

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón mindkét vezetőedző megosztotta gondolatait.

Gratulálok a Tatabányának, jó mérkőzést játszottunk, a különbséget túlzónak érzem. Nagyon elégedett vagyok a csapatom teljesítményével, kiemelve Szilágyi Benji és Kukics gólerős játékát. Rengeteg sérültünk van az egész szezonban, szerencsére ma többen visszatértek. 

Frimmelre vizsgálatok várnak, de reményünk szerint nem kell a legrosszabbra, keresztszalag-szakadásra számítanunk

– fogalmazott Michael Apelgren. 

Tóth Edmond szerint a két csapat az ötvenéves közös történelméhez méltó mérkőzést játszott.

– Védekezésben voltak problémáink, ha ez a Szeged kompletten kiáll Bánhidi Bencével és az irányítóival együtt, akkor rengeteg problémát okoznak. Jól játszottak, nehezen hatástalanítottuk a támadásaikat, ettől függetlenül dicséret illeti a csapatomat, mert megpróbált határozottan védekezni és sokat futni. Látványos támadásokat vezettünk, de ha nem védekezünk jól, akkor nem fordíthatunk. Sajnálom, hogy a végén hatról kilencgólosra nőtt a különbség. Gratulálok a Szegednek, a szintjéhez mérten játszott ma este – nyilatkozta a Tatabánya vezetőedzője.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekfehér béla

Fehér Béla velünk marad

Megyeri Dávid avatarja

Béla az életben, a munka közbeni diskurzusokban is éppen olyan volt, mint az írásai.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.