Két település élére is új polgármester kerül

A mai napon alig több mint 700 ember járulhatott az urnákhoz, hogy két kistelepülés jövőjéről döntsön. A Vas vármegyei Felsőmarác községben a vasárnap megtartott időközi polgármester- és önkormányzatiképviselő-választáson, három független jelölt közül Tóth László választották meg polgármesternek.

Fotó: MTI/Mónus Márton

Radicsné Soós Ágnes, helyi választási bizottsági elnök tájékoztatása szerint a 239 választásra jogosult közül 164 voksoltak, a leadott szavazatok közül 161 volt érvényes és 3 érvénytelen.

A polgármesternek megválasztott Tóth László 85 szavazatot kapott, második lett 57 szavazattal Horváthné Tánczos Szilva a korábbi polgármester, harmadikként pedig Alb Szabolcs végzett 19 szavazattal.

Önkormányzati képviselőnek nyolcan jelöltették magukat, négyen közülük szereztek mandátumot, ők is valamennyien függetlenek, a testület a polgármesterrel együtt öt tagból áll.

Felsőmarácon azért kellett időközi választást tartani, mert a korábbi képviselőtestület tavaly december 10-én feloszlásáról döntött.

Szintén választást tartottak a mai napon, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Márokpapiban. A településen a független Izsák-Veress Mónikát választották polgármesternek.

Az eredmények szerint a győztes jelöltre 138-an szavaztak, kihívója, a községet 2010 óta vezető, a legutóbb 2024-ben megválasztott, szintén független Hibály István 112 voksot szerzett.

A névjegyzékben szereplő 480 választópolgárból 265-en járultak az urnához, az érvényes szavazatok száma 250 volt. A magyar-ukrán határhoz közeli községben önkormányzati képviselő-választást is tartottak: a négy képviselői helyért nyolc független jelölt mérettette meg magát.