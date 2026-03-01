Erős robbanások rázták meg az iráni fővárost az este

A sajtóban megjelent felvételeken egy nagy tűzgolyót és sűrű füstfelleget lehetett látni Irán fővárosa, Teherán felett.

Rendőrök az Egyesült Arab Emírségek iráni nagykövetsége előtt (Fotó: Anadolu via AFP)

Az ISNA helyi hírügynökség beszámolója szerint találat érte az állami rádió- és televízió létesítményeit, megszakítva a műsorszórást.

További értesülések szerint eltalálták az iráni nukleáris hatóság székhelyét is.

Két szemtanú szerint izraeli találat érte a főváros Gandhi nevű utcájának térségében található kórházat. A beszámolók szerint az egészségügyi létesítmény súlyos károkat szenvedett, a pácienseket evakuálják.

Az al-Hadasz televízió szerint a Teherán északi részén található titkosszolgálati minisztérium épületét is találat érte.

Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma vasárnap bejelentette, hogy bezárja nagykövetségét Teheránban és hazahívja ottani nagykövetét az emírségek elleni iráni támadások nyomán.

