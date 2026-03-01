Rendkívüli

Orbán Viktor fontos bizonyítékokat szerzett, reggel teríti lapjait a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban

iránegyesült arab emírségekteherán

Erős robbanások rázták meg az iráni fővárost az este

Erős robbanások rázták meg az iráni fővárost vasárnap este az amerikai-izraeli légicsapások következtében – közölte az állami média. Az Egyesült Arab Emírségek bezárja iráni nagykövetségét.

Illusztráció
A sajtóban megjelent felvételeken egy nagy tűzgolyót és sűrű füstfelleget lehetett látni Irán fővárosa, Teherán felett.

Az ISNA helyi hírügynökség beszámolója szerint találat érte az állami rádió- és televízió létesítményeit, megszakítva a műsorszórást.

További értesülések szerint eltalálták az iráni nukleáris hatóság székhelyét is.

Két szemtanú szerint izraeli találat érte a főváros Gandhi nevű utcájának térségében található kórházat. A beszámolók szerint az egészségügyi létesítmény súlyos károkat szenvedett, a pácienseket evakuálják.

Az al-Hadasz televízió szerint a Teherán északi részén található titkosszolgálati minisztérium épületét is találat érte.

Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma vasárnap bejelentette, hogy bezárja nagykövetségét Teheránban és hazahívja ottani nagykövetét az emírségek elleni iráni támadások nyomán.

