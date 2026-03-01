irándonald trumpali hameneiközel - kelet

Irán a figyelem középpontjában, rettegés a Közel-Keleten

Az egész világ figyelme Teherán és a Közel-Kelet felé fordult a szombati támadás után. Irán mihamarabb új vezetőt választana, és tárgyalna az Egyesült Államokkal, közben azonban nagyszabású támadásokat indított nem csupán Izrael, de több közel-keleti ország, többek között az Egyesült Arab emírségek turistaparadicsoma ellen is, jókora pánikot okozva – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2026. 03. 01. 23:54
Füst gomolyog Teherán felett Fotó: Anadolu via AFP
Az iráni jogszabályok értelmében az új legfőbb vezetőt „a lehető leghamarabb” meg kell választani – hívta fel a figyelmet az iráni Őrök Tanácsának szóvivője az állami IRIB News csatornának nyilatkozva. Az alkotmány rendelkezik az ilyen rendkívüli körülményekről, és amíg az új vezetőt ki nem nevezik, a vezetői tanács látja el a feladatokat – tette hozzá Hadi Tahan Nazif. Közben az iráni hírügynökségek arról számoltak be, hogy meghalt Mahmúd Ahmadinezsád volt elnök is.

Irán gyorsan új vezetőt választhat Ali Hamenei halála után
Irán gyorsan új vezetőt választhat Ali Hamenei halála után (Fotó: AFP)

Irán új vezetése tárgyalni akar – közölte Donald Trump amerikai elnök a The Atlantic című lapnak nyilatkozva vasárnap, és hozzátette, hogy ő ezt el is fogadta. „Beszélni akarnak, és én beleegyeztem abba, hogy beszéljünk, így beszélni fogok velük. Korábban kellett volna ezt megtenniük. Hamarabb kellett volna megadniuk azt, ami nagyon praktikus és könnyű volt. Túl sokáig vártak” – húzta alá az amerikai elnök a floridai rezidenciáján adott interjúban. 

Az iráni Forradalmi Gárda bosszút esküdött az iráni vallási vezető haláláért, amit a libanoni Hezbollah is közzétett. Egy dubaji luxushotelt és a szomszédos Abu-Dzabiban található Zayed repülőtér egyik terminálját is találat érte a támadások során, valamint a híres  Burj Al Arabnál is tűz ütött ki. A járókelők – turisták és helyi lakosok – rémülten menekültek. Az Egyesült Arab Emírségek garanciát vállalt arra, hogy minden létező eszközzel megvédi az ott tartózkodó magyar embereket, turisztikai ügynökségük pedig átvállalja az ott rekedő turisták szállásköltségeit – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap Budapesten.

Az amerikai diplomáciai képviseleteket is a világ több pontján érte támadás. Pakisztánban és Afganisztánban a demonstrációk erőszakba torkolltak. A pakisztáni Karacsiban a tüntetők megtámadták az amerikai nagykövetséget, a rendőrség pedig tüzet nyitott a tömegre, az összecsapásoknak halálos áldozatai is voltak.

Kilenc ember meghalt és többen megsebesültek vasárnap egy óvóhelyet ért közvetlen iráni rakétatalálat miatt az izraeli Bét-Semes városban, Jeruzsálemtől délre – közölte az izraeli hadsereg (IDF) polgári védelmi parancsnoksága. Az áldozatok feltehetően az óvóhelyen tartózkodtak. Ketten súlyosan megsebesültek, egyikük egy kislány, valamint legkevesebb húszan könnyű vagy közepes sebesülést szenvedtek.

Borítókép: Füst gomolyog Teherán felett (Fotó: Anadolu via AFP)

