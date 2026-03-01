Irán a figyelem középpontjában, rettegés a Közel-Keleten

Az iráni jogszabályok értelmében az új legfőbb vezetőt „a lehető leghamarabb” meg kell választani – hívta fel a figyelmet az iráni Őrök Tanácsának szóvivője az állami IRIB News csatornának nyilatkozva. Az alkotmány rendelkezik az ilyen rendkívüli körülményekről, és amíg az új vezetőt ki nem nevezik, a vezetői tanács látja el a feladatokat – tette hozzá Hadi Tahan Nazif. Közben az iráni hírügynökségek arról számoltak be, hogy meghalt Mahmúd Ahmadinezsád volt elnök is.

Irán gyorsan új vezetőt választhat Ali Hamenei halála után (Fotó: AFP)