Gyorsan választhat új vezetőt Irán

Az iráni jogszabályok értelmében az új legfőbb vezetőt „a lehető leghamarabb” meg kell választani – hívta fel a figyelmet az iráni Őrök Tanácsának szóvivője az állami IRIB News csatornának nyilatkozva.
A háborús helyzetre tekintettel erre a lehető legkorábbi időpontban sor kerül
– közölte Hadi Tahan Nazif.
Hozzátette:
Az alkotmány rendelkezik az ilyen rendkívüli körülményekről, és amíg az új vezetőt ki nem nevezik, a vezetői tanács látja el a feladatokat.
Ezzel az ideiglenes vezetői tanácsra utalt – írja a Sky News.
Eközben az iráni hírügynökségek arról számoltak be, hogy meghalt Irán egyik korábbi elnöke, Mahmúd Ahmadinezsád. Az egykor Izrael elszánt ellenfeleként számontartott politikus 2005 és 2013 között töltötte be az elnöki tisztséget.
Beszámolók szerint a 69 éves politikus a támadás idején testőreivel a főváros keleti részén lévő otthonában tartózkodott.
Ahmadinezsád eleinte a a kormányzó síita klérus, valamint a keményvonalas és konzervatív parlamenti erők favoritjának számított. Hivatali ideje vége felé azonban egyre több bírálat érte, és addigi támogatói is elfordultak tőle.
Az iráni atomprogrammal kapcsolatos álláspontja miatt kemény nemzetközi szankciókkal sújtották Iránt, amelyek mély gazdasági válságba sodorták az országot. Az Őrök Tanácsa 2017-ben, 2021-ben és 2024-ben kizárta az elnökválasztásból – írta az MTI.
Borítókép: Nemzeti zászlót vivő irániak (Fotó: AFP)
