Gyorsan választhat új vezetőt Irán

Jetzt ist es offiziell: Der ehemalige Mullah-Präsident Mahmud Ahmadinedschad, bekannt für Holocaustleugnung und wiederholte Vernichtungsdrohungen gegen Israel, ist bei den gestrigen Anschlägen zusammen mit seinen Leibwächtern getötet worden. #Israel #Iran pic.twitter.com/vTrq0U5E5C — Iman Sefati (@ISefati) March 1, 2026

Eközben az iráni hírügynökségek arról számoltak be, hogy meghalt Irán egyik korábbi elnöke, Mahmúd Ahmadinezsád. Az egykor Izrael elszánt ellenfeleként számontartott politikus 2005 és 2013 között töltötte be az elnöki tisztséget.

Beszámolók szerint a 69 éves politikus a támadás idején testőreivel a főváros keleti részén lévő otthonában tartózkodott.

Ahmadinezsád eleinte a a kormányzó síita klérus, valamint a keményvonalas és konzervatív parlamenti erők favoritjának számított. Hivatali ideje vége felé azonban egyre több bírálat érte, és addigi támogatói is elfordultak tőle.

Az iráni atomprogrammal kapcsolatos álláspontja miatt kemény nemzetközi szankciókkal sújtották Iránt, amelyek mély gazdasági válságba sodorták az országot. Az Őrök Tanácsa 2017-ben, 2021-ben és 2024-ben kizárta az elnökválasztásból – írta az MTI.

Borítókép: Nemzeti zászlót vivő irániak (Fotó: AFP)