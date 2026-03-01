hajófutott zátonyravámosszabadináluszály

Uszályhajó futott zátonyra Vámosszabadinál + fotó, videó

A búzát szállító Alcyon péntek délután kapott léket a folyó Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszán. Szakemberek azóta azon dolgoznak, hogy kiszivattyúzzák a vizet az uszályhajóból.

Munkatársunktól
2026. 03. 01. 17:53
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Alcyon nevű, román felségjelzésű uszályhajó, – amely búzát szállít – pénteken a délutáni órákban futott zátonyra Vámosszabadinál. A hajó eleje megsérült, a szakemberek azóta azon dolgoznak, hogy kiszivattyúzzák a hajótestből a vizet. A helyiek szerint azonban tegnap óta még inkább víz alá került az elsüllyedt rész – adta hírül az Origo. 

Szemtanúk szerint egyre jobban süllyed a zátonyra futott uszályhajó
Szemtanúk szerint egyre jobban süllyed a zátonyra futott uszályhajó. Fotó: Kisalföld.hu/Molcsányi Máté

A Duna fogságába rekedt az uszályhajó 

Sajtóinformációk szerint a hajó személyzete közül senki nem sérült meg, és jó hír az is, hogy az üzemanyagtartály épen maradt, így a Duna vize nem szennyeződött.

A baleset helyszínén a katasztrófavédelem, a tűzoltóság, a vízügy és a rendőrség szakemberei folyamatosan jelen vannak. 

A helyszínen készült képgaléria megtekinthető itt.

Egy Dunán megfeneklett hajón szilvesztereztek a pórul járt utasok idén. A Nickovision nevű szállodahajóval Pozsonyba utaztak volna megünnepelni az új évet azok a turisták, akik végül Gönyűnél búcsúztatták az óévet, miután hajójuk fennakadt egy sóderágyon.

Borítókép: A léket kapott hajó (Forrás: Kisalföld.hu/Molcsányi Máté

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekfehér béla

Fehér Béla velünk marad

Megyeri Dávid avatarja

Béla az életben, a munka közbeni diskurzusokban is éppen olyan volt, mint az írásai.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.