Uszályhajó futott zátonyra Vámosszabadinál + fotó, videó

Az Alcyon nevű, román felségjelzésű uszályhajó, – amely búzát szállít – pénteken a délutáni órákban futott zátonyra Vámosszabadinál. A hajó eleje megsérült, a szakemberek azóta azon dolgoznak, hogy kiszivattyúzzák a hajótestből a vizet. A helyiek szerint azonban tegnap óta még inkább víz alá került az elsüllyedt rész – adta hírül az Origo.
A Duna fogságába rekedt az uszályhajó
Sajtóinformációk szerint a hajó személyzete közül senki nem sérült meg, és jó hír az is, hogy az üzemanyagtartály épen maradt, így a Duna vize nem szennyeződött.
A baleset helyszínén a katasztrófavédelem, a tűzoltóság, a vízügy és a rendőrség szakemberei folyamatosan jelen vannak.
