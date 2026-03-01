Uszályhajó futott zátonyra Vámosszabadinál + fotó, videó

Az Alcyon nevű, román felségjelzésű uszályhajó, – amely búzát szállít – pénteken a délutáni órákban futott zátonyra Vámosszabadinál. A hajó eleje megsérült, a szakemberek azóta azon dolgoznak, hogy kiszivattyúzzák a hajótestből a vizet. A helyiek szerint azonban tegnap óta még inkább víz alá került az elsüllyedt rész – adta hírül az Origo.

Szemtanúk szerint egyre jobban süllyed a zátonyra futott uszályhajó. Fotó: Kisalföld.hu/Molcsányi Máté

A Duna fogságába rekedt az uszályhajó

Sajtóinformációk szerint a hajó személyzete közül senki nem sérült meg, és jó hír az is, hogy az üzemanyagtartály épen maradt, így a Duna vize nem szennyeződött.

A baleset helyszínén a katasztrófavédelem, a tűzoltóság, a vízügy és a rendőrség szakemberei folyamatosan jelen vannak.

A helyszínen készült képgaléria megtekinthető itt.

Egy Dunán megfeneklett hajón szilvesztereztek a pórul járt utasok idén. A Nickovision nevű szállodahajóval Pozsonyba utaztak volna megünnepelni az új évet azok a turisták, akik végül Gönyűnél búcsúztatták az óévet, miután hajójuk fennakadt egy sóderágyon.

Borítókép: A léket kapott hajó (Forrás: Kisalföld.hu/Molcsányi Máté