Némák Pártja: Ruszin-Szendi Romulusz is menekül a kérdések elől + videó

Elmenekült a Hír TV riporterének kérdése elől Ruszin-Szendi Romulusz. A Tisza Párt katonai szakértőjétől a csatorna munkatársa azt szerette volna megkérdezni, hogy miért gondolja úgy, hogy nincsen háború. A volt vezérkari főnök választ azonban nem adott a kérdésre.

A Hír TV emlékeztetett, az Ukrajnát sújtó konfliktus a világháború óta a legnagyobb Európában. Ruszin-Szendi Romulusz szerint viszont nincs háború, de ha mégis van, akkor nem kell félni tőle.

A Tisza Párt honvédelmi szakértője háromszor is elmondta a mantrát: Nincs háború.

Azóta a Közel-Keleten újabb fegyveres konfliktus robbant ki, ami a magyar energiaárakat is érintheti.

A Tisza Pártot a hétvégén Esztergomban Navracsics Tibor keresztelte át Némák Pártjává, utalva arra, hogy Magyar Péter pártjában senki nem nyilatkozhat a sajtónak és nem is vitázhat politikai ellenfeleivel.

Borítókép: Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Hatlaczki Balázs)