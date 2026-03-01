tisza párthír tvruszin - szendi romulusz

Némák Pártja: Ruszin-Szendi Romulusz is menekül a kérdések elől + videó

Tagadja a valóságot a Tisza Párt honvédelmi szakértője, aki szerint nincs is háború. Rosszul öregednek Ruszin-Szendi Romulusz elhíresült mondatai, nem csoda, hogy menekül a kérdések elől.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 18:00
Elmenekült a Hír TV riporterének kérdése elől Ruszin-Szendi Romulusz. A Tisza Párt katonai szakértőjétől a csatorna munkatársa azt szerette volna megkérdezni, hogy miért gondolja úgy, hogy nincsen háború. A volt vezérkari főnök választ azonban nem adott a kérdésre.

A Hír TV emlékeztetett, az Ukrajnát sújtó konfliktus a világháború óta a legnagyobb Európában. Ruszin-Szendi Romulusz szerint viszont nincs háború, de ha mégis van, akkor nem kell félni tőle.

A Tisza Párt honvédelmi szakértője háromszor is elmondta a mantrát: Nincs háború.

Azóta a Közel-Keleten újabb fegyveres konfliktus robbant ki, ami a magyar energiaárakat is érintheti.  

A Tisza Pártot a hétvégén Esztergomban Navracsics Tibor keresztelte át Némák Pártjává, utalva arra, hogy Magyar Péter pártjában senki nem nyilatkozhat a sajtónak és nem is vitázhat politikai ellenfeleivel. 

Borítókép: Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Hatlaczki Balázs)


