Menczer Tamásukrajnanemzeti petíció

„Aki kitölti a nemzeti petíciót, az Orbán Viktort erősíti a Brüsszel elleni harcban”

Minden magyar segíthet Orbán Viktornak a Brüsszel elleni harcban.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 18:33
A jelenlegi világpolitikai feszültségek közepette különösen meghatározó az áprilisi országgyűlési választás jövőnkre nézve. Menczer Tamás legújabb videójában arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzeti petíció kitöltése a leghatékonyabb módja annak, hogy a magyar állampolgárok kifejezzék a véleményüket és támogatásukat a magyar kormány politikájával kapcsolatban.

Menczer Tamás elmondta, hogy kiemelt fontosságú a nemzeti petíció kitöltése (Fotó: Menczer Tamás/Facebook)

„Rendkívül fontos, hogy mindenki kitöltse a nemzeti petíciót, ugyanis ennek az a lényege, hogy Orbán Viktort megerősítsük a brüsszeli tárgyalások során” − fogalmazott a Fidesz kommunikációs igazgatója videóüzenetében. Mint elmondta, a petíció lényege, hogy a magyar állampolgárok világosan kifejezzék álláspontjukat olyan kérdésekben, mint a háború finanszírozása, Ukrajna hosszú távú támogatása, illetve a rezsicsökkentés fenntartása.

Menczer szerint a petíció három nemet tartalmazó felhívása lehetővé teszi, hogy Orbán Viktor Brüsszelben egyértelműen képviselhesse a magyarok döntését: amennyiben ez így történik, akkor a miniszterelnök komoly felhatalmazással a háta mögött kommunikálhatja a nemzeti kormány álláspontját.

A politikus hangsúlyozta az egység fontosságát, és arra kérte a választókat, hogy a petíció kitöltése mellett támogassák április 12-én Orbán Viktort és a Fidesz-KDNP-t az országgyűlési választáson.

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: Bruzák Noémi/MTI)


Megyeri Dávid
idezojelekfehér béla

Fehér Béla velünk marad

Megyeri Dávid avatarja

Béla az életben, a munka közbeni diskurzusokban is éppen olyan volt, mint az írásai.

