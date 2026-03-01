Rendkívüli

Orbán Viktor fontos bizonyítékokat szerzett, reggel teríti lapjait a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban

Durva a helyzet Dubajban, újabb beszámoló érkezett egy kisgyerekes családtól, akik kinn ragadtak

Percről percre fokozódik a háborús feszültség.

Iráni drónok támadták meg a civil lakóépületeket Bahreinben. A képen: Füst szállt fel azután, hogy Irán rakétatámadást hajtott végre az amerikai haditengerészet 5. flottájának főparancsnoksága ellen Manamában, válaszul az amerikai-izraeli támadásokra, Bahreinben Fotó: STRINGER Forrás: ANADOLU
Egy Dubajban tartózkodó magyar család testközelből éli át a közel-keleti konfliktus eszkalációját. Dubaj térségében az elmúlt napokban jelentősen nőtt a katonai feszültség, amely már a turisztikai központokat sem kerülte el.

Anti-Iranian regime protesters wave a giant Iranian flag before the 1979 revolution with the Lion and Sun emblems (R), an Israeli flag (L) and a US flag (rear C) as they gather during a march in support of the US and Israel attack on Iran and the killing of Iran's supreme leader, in Paris on March 1, 2026. Iranian state television confirmed the death of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei on February 28, 2026, after US President said he had been killed. The announcement came after the United States and Israel started launching waves of strikes against targets in Iran, sparking swift retaliation by the Islamic republic. (Photo by Anna KURTH / AFP)
Nagyon feszült a helyzet Dubajban is (Fotó: ANNA KURTH / AFP)

A városban rekedt Feri és Dóri 14 hónapos kisfiukkal próbálnak higgadtak maradni; elmondásuk szerint lelkiállapotuk hullámzó, de a gyermekük miatt igyekeznek erőt mutatni.

A család jelenleg a Th8 Palm Dubai Beach Resort szállodában tartózkodik, nem messze a világhírű Atlantis The Palm komplexumtól. Folyamatosan figyelik a nemzetközi híreket a BBC és a CNN csatornáin, miközben egymással egyeztetve próbálnak vészforgatókönyveket kidolgozni.

Bár a hotel személyzete nyugodtan dolgozik és az ellátás zavartalan, az utcák szinte kiürültek. A család felkészült a legrosszabbra is: vészcsomagot állítottak össze, az éjszakát pedig a fürdőszobában, teljesen felöltözve töltötték, miközben felettük tompa robbanások hangja hallatszott.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a dubaji nemzetközi repülőtér egyik várója megrongálódott, valamint törmelék okozott tüzet a Burdzs al-Arab homlokzatán és a Dzsebel Ali kikötő egyik dokkjában. Több légitársaság felfüggesztette járatait, a légtér gyakorlatilag kiürült. 

További részleteket a Kemma.hu oldalán olvashatnak a család kálváriájáról.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: STRINGER/Anolulu)

