Durva a helyzet Dubajban, újabb beszámoló érkezett egy kisgyerekes családtól, akik kinn ragadtak

Egy Dubajban tartózkodó magyar család testközelből éli át a közel-keleti konfliktus eszkalációját. Dubaj térségében az elmúlt napokban jelentősen nőtt a katonai feszültség, amely már a turisztikai központokat sem kerülte el.

Nagyon feszült a helyzet Dubajban is (Fotó: ANNA KURTH / AFP)

A városban rekedt Feri és Dóri 14 hónapos kisfiukkal próbálnak higgadtak maradni; elmondásuk szerint lelkiállapotuk hullámzó, de a gyermekük miatt igyekeznek erőt mutatni.

A család jelenleg a Th8 Palm Dubai Beach Resort szállodában tartózkodik, nem messze a világhírű Atlantis The Palm komplexumtól. Folyamatosan figyelik a nemzetközi híreket a BBC és a CNN csatornáin, miközben egymással egyeztetve próbálnak vészforgatókönyveket kidolgozni.

Bár a hotel személyzete nyugodtan dolgozik és az ellátás zavartalan, az utcák szinte kiürültek. A család felkészült a legrosszabbra is: vészcsomagot állítottak össze, az éjszakát pedig a fürdőszobában, teljesen felöltözve töltötték, miközben felettük tompa robbanások hangja hallatszott.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a dubaji nemzetközi repülőtér egyik várója megrongálódott, valamint törmelék okozott tüzet a Burdzs al-Arab homlokzatán és a Dzsebel Ali kikötő egyik dokkjában. Több légitársaság felfüggesztette járatait, a légtér gyakorlatilag kiürült.

