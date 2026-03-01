Amerikai hadsereg: elsüllyesztettek egy iráni korvettet az Ománi-öbölben

„Ahogy az elnök mondta, az iráni fegyveres erőknek, az iráni Forradalmi Gárdának és rendőrségnek le kell tennie a fegyvereit. Hagyják el a fedélzetet!” – húzta alá a Centcom az X-en tett bejegyzésében.
Az iráni Forradalmi Gárda vasárnap azt közölte, hogy az amerikai–izraeli csapásokra válaszul Irán rakétákat lőtt ki a Perzsa-öbölben tartózkodó egyik amerikai repülőgép-hordozóra.
Az Abraham Lincoln amerikai repülőgép-hordozót négy ballisztikus rakéta találta el
– állította a Forradalmi Gárda.
A tenger és szárazföld egyre inkább a terrorista agresszorok temetőjévé válik
– hangoztatták.
Az amerikai hadsereg azzal reagált az iráni közlésre, hogy az Abraham Lincolnt nem érte találat, és a kilőtt rakéták „még csak a közelébe sem értek”.
Az Abraham Lincoln egyike annak a két amerikai repülőgép-hordozónak, amelyet a közel-keleti térségbe vezényeltek az utóbbi napokban.
Mindeközben legalább három tankert ért találat a Hormuzi-szorosban, amelyen a világ tengeri olajforgalmának mintegy ötöde halad át. Legfrissebb hajózási adatok szerint több mint 200 tartályhajó – köztük nyersolajat és cseppfolyósított földgázt szállító hajók – horgonyoztak le az Irán által lezárt Hormuzi-szoros térségében.
Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadása drámai módon növeli a Perzsa-öbölben és a szomszédos vizeken közlekedő hajók biztonsági kockázatát
– mondta Jakob Larsen, a BIMCO hajózási érdekképviseleti szövetség biztonsági és védelmi ügyekért felelős tisztségviselője.
Az Egyesült Államok vagy Izrael érdekeit képviselő hajók nagyobb valószínűséggel válnak célponttá, de más hajók is célponttá válhatnak szándékosan vagy tévedésből
– figyelmeztetett.
Egy, az amerikai szankciók hatálya alá tartozó, palaui lobogó alatt közlekedő olajszállítót vasárnap Omán Muszandam-félszigete közelében találat ért, négy ember megsebesült – közölte az ország hajózási biztonságért felelős központja anélkül, hogy megnevezte volna, mi találta el a hajót.
Két hajózási biztonsági forrás vasárnap közölte, hogy Omán partjainál egy lövedék találta el a Marshall-szigetek lobogója alatt közlekedő MKD VYOM nyersolajszállító tartályhajót.
Nagy-Britannia tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO) pedig arról számolt be, hogy egy rakományt szállító kereskedelmi hajó robbanást jelentett ugyanabban a térségben.
