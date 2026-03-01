amerikairánegyesült államok

Trump: Teljes erővel folytatjuk + videó

Az Egyesült Államok elnöke közösségi oldalán tett közzé videót. Donald Trump közölte, hogy Iránban már több száz célpontot eltaláltak, és kilenc iráni hajót megsemmisítettek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 22:54
Fotó: MANDEL NGAN Forrás: AFP
Trump hatperces videóban, a Truth Social oldalon elmondta, hogy a misszió addig folytatódik, amíg az Egyesült Államok összes célkitűzése teljesül.

Donald Trump Fotó: MANDEL NGAN / AFP
Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Irán legfőbb vezetőjét – akit tegnap megöltek a támadások során – „nyomorult és aljas embernek” nevezte, akinek kezén amerikaiak és sok más ártatlan ember vére tapad.

Az elnök elmondta, hogy az Egyesült Államok gyászolja három katonáját, akik hazájukért „a végső áldozatot hozták meg”.

Sajnos valószínűleg lesznek még többen

– mondta, hozzátéve:

Amerika meg fogja bosszulni a halálukat.

Trump elnök megismételte, hogy Iránnak nem szabad lehetőséget adni hosszú hatótávolságú rakéták vagy nukleáris fegyverek fejlesztésére – amit Irán tagad – írta a Sky News.

Nem engedhetjük meg, hogy egy terrorista hadsereget felállító nemzet ilyen fegyverekkel rendelkezzen

– mondta Trump, aki szerint egy ilyen esély lehetővé tenné számukra, hogy „a világot gonosz akaratuknak alávessék”.

Akár négy hétig is letarthat a konfliktus Iránnal - vélekedett vasárnap Donald Trump amerikai elnök, akit a Daily Mail című brit lap idézett.

Trump szerint eleve abból indultak ki, hogy nagyjából négy hétig fog tartani. Mint mondta, Irán egy nagy ország. 

Négy hétbe fog telni, vagy kevesebbe

– tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy nyitott a további tárgyalásokra Iránnal, de nem tudta megmondani, hogy erre milyen hamar kerülhet sor. "

Beszélni akarnak, de azt mondtam, hogy a múlt héten kellett volna tárgyalnotok, nem ezen a héten

– fogalmazott. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az X-en tett bejegyzésében arról írt, hogy Teherán bombázása ellenére nem csorbult Irán azon képessége, hogy háborút folytasson. 

Volt két évtizedünk, hogy tanulmányozhassuk az amerikai hadsereg kudarcait nyugati és keleti szomszédainknál

– közölte az iráni diplomácia vezetője az afganisztáni és iraki háborúkra utalva. Hozzátette, hogy ezekből levonták a megfelelő tanulságokat. A decentralizált védelmi struktúrák szerinte Irán számára lehetővé teszik teszik a háború tetszőleges elnyújtását – írta az MTI.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

