Trump: Teljes erővel folytatjuk + videó

Az elnök elmondta, hogy az Egyesült Államok gyászolja három katonáját, akik hazájukért „a végső áldozatot hozták meg”.

Sajnos valószínűleg lesznek még többen

– mondta, hozzátéve:

Amerika meg fogja bosszulni a halálukat.

Trump elnök megismételte, hogy Iránnak nem szabad lehetőséget adni hosszú hatótávolságú rakéták vagy nukleáris fegyverek fejlesztésére – amit Irán tagad – írta a Sky News.

Nem engedhetjük meg, hogy egy terrorista hadsereget felállító nemzet ilyen fegyverekkel rendelkezzen

– mondta Trump, aki szerint egy ilyen esély lehetővé tenné számukra, hogy „a világot gonosz akaratuknak alávessék”.

Akár négy hétig is letarthat a konfliktus Iránnal - vélekedett vasárnap Donald Trump amerikai elnök, akit a Daily Mail című brit lap idézett.

Trump szerint eleve abból indultak ki, hogy nagyjából négy hétig fog tartani. Mint mondta, Irán egy nagy ország.

Négy hétbe fog telni, vagy kevesebbe

– tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy nyitott a további tárgyalásokra Iránnal, de nem tudta megmondani, hogy erre milyen hamar kerülhet sor. "

Beszélni akarnak, de azt mondtam, hogy a múlt héten kellett volna tárgyalnotok, nem ezen a héten

– fogalmazott. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az X-en tett bejegyzésében arról írt, hogy Teherán bombázása ellenére nem csorbult Irán azon képessége, hogy háborút folytasson.

Volt két évtizedünk, hogy tanulmányozhassuk az amerikai hadsereg kudarcait nyugati és keleti szomszédainknál

– közölte az iráni diplomácia vezetője az afganisztáni és iraki háborúkra utalva. Hozzátette, hogy ezekből levonták a megfelelő tanulságokat. A decentralizált védelmi struktúrák szerinte Irán számára lehetővé teszik teszik a háború tetszőleges elnyújtását – írta az MTI.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)