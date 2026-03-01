Kocsis Máté: A magyar Jockey Ewing lemaradt pár körrel

– Most, hogy megakadt a világ tengeri olajszállításának jelentős része a Hormuzi-szorosnál, a tiszás Kapitány István még mindig úgy gondolja, hogy mindenkinek le kell válnia az olcsó orosz vezetékes kőolajról, és tankerekre kell bízni a szállítást? – tette fel kérdést Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Kapitány István rengeteget posztol, de az iráni helyzetet eddig nem kommentálta. Fotó: Bama/Sándor Judit

Mint ismert, Kapitány István egyik legellentmondásosabb eszmefuttatása a Barátság kőolajvezeték ukrán blokkolásához kapcsolódik. Ahogy arról a Magyar Nemzet is többször beszámolt, a vezetéken január 27. óta nem érkezik egy csepp olaj sem, miután orosz támadás ért egy tárolóegységet, erre hivatkozva pedig az ukránok nem hajlandók a szállítást újraindítani. Válaszul a magyar kormány bejelentette, hogy leállítja Ukrajna felé a dízelexportot, illetve blokkolja a 90 milliárd eurós hitel folyósítását.

Ekkor jelent meg Kapitány kacifántos gondolatmenete a közösségi médiában, amelyben a diverzifikáció hiányát kérte számon a magyar kormányon, mindeközben pedig egyértelmű utalásokat tett arra, hogy a Tisza Párt álláspontja szerint Magyarországnak nincs szüksége orosz olajra.

A háború szombat reggeli kitörése óta Kapitány rengeteget posztolt akkugyárakról és a Tisza Párt március 15-i eseményéről, de az iráni helyzetet nem kommentálta.

Kocsis Máté egy kommentben meg is jegyezte: