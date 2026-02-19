Rendkívüli

Kiszivárgott a titkosszolgálati jelentés: a tiszások Münchenben hitet tettek az olcsó orosz energiáról való leválás mellett

Barátság kőolajvezetékUkrajnaHortay Olivérorosz-ukrán háború

Ukrajna zsarol: Zelenszkij politikai fegyverként használja a Barátság kőolajvezetéket

Január végén támadás érte a Barátság kőolajvezeték déli szakaszát. Bár a sérült elemet február elejére kijavították, a szállítás azóta sem indult újra. Szijjártó Péter bejelentette: Magyarország több mint háromhavi stratégiai tartalékkal rendelkezik, és március közepétől a horvátországi tengeri útvonalon is érkezhet orosz kőolaj. A kialakult helyzetről és annak energiabiztonsági következményeiről Hortay Olivér, a Századvég szakértője nyilatkozott az Origónak. A szakértő elmondta: a Barátság vezeték tartós kiesése további nehézségeket okozhat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 8:02
Barátság kőolajvezeték Forrás: AFP
Az Ukrajnán áthaladó Barátság vezetéken keresztül január vége óta nem érkezik kőolaj sem Magyarországra, sem Szlovákiába. A rendelkezésre álló információk alapján semmi nem indokolja, hogy ne indítsák újra a szállítást, Ukrajna mégsem teszi meg. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormányülés után közölte: Magyarország kőolajellátása továbbra is biztonságban van, ugyanis hazánk 96 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik, s ha Horvátország eleget tesz az európai szabályoknak, akkor március közepétől elérhetővé válik a tengeri útvonalon érkező orosz kőolaj is. A külgazdasági és külügyminiszter azt is bejelentette, hogy Magyarország leállítja a dízelolaj szállítását Ukrajna számára, amíg nem indítja újra a kőolajszállítását országunk irányába, és Szlovákia is hasonlóképpen tesz – írja az Origo.

Százhalombatta, 2013. július 25. A Barátság II. kőolajvezetéknek a Mol Dunai Finomítójába belépő vezetéke a főelzáró csappal
A Barátság II. kőolajvezeték Mol Dunai Finomítójába belépő vezetéke a főelzáró csappal (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A portál Hortay Olivért, a Századvég szakértőjét kérdezte arról, milyen kihívásokkal kell szembenéznie Magyarországnak és Szlovákiának a Barátság vezeték kiesése miatt.

A Barátság vezeték meghatározó infrastruktúra-elem a régió ellátása szempontjából

 – hangsúlyozta a szakértő. Kifejtette, hogy a magyar és a szlovák kőolajszükséglet több mint kétharmada ezen a vezetéken keresztül érkezik. Alternatívaként jelenleg kizárólag az Adria-vezeték áll rendelkezésre, amely Horvátország felől látja el Magyarországot, majd Szlovákiát, a százhalombattai és a pozsonyi finomítót. Ugyanakkor kiemelte, hogy az Adria-vezeték alapvetően kiegészítő szerepet tölt be, kapacitása pedig nem elegendő ahhoz, hogy hosszabb távon, teljes biztonsággal fedezze a két finomító teljes nyersolajigényét.

Hortay Olivér arra is rámutatott, hogy a Barátság vezeték tartós kiesése további nehézségeket okozhat, mivel a százhalombattai és a pozsonyi finomítók meghatározott arányban képesek orosz és más típusú kőolajat feldolgozni optimális működés mellett. Hozzátette, hogy a Molnak a kereskedelmi készletek apadásával párhuzamosan gondoskodnia kell arról, hogy megfelelő mennyiségű és összetételű nyersolaj álljon rendelkezésre.

A szakértő arról is beszélt, hogy a Mol már elkezdett új többletszállítmányokat berendelni az Adria vezeték irányából. Ezt az európai uniós és az amerikai szankciók is engedik, ugyanakkor idő, mire megérkeznek. Az Európai Bizottság részéről pedig nagyon világosan szólnak a jogszabályok, amit azóta a szóvivő is megerősített. Kifejtette, hogy 

Magyarország a hatodik szankciós csomag keretében meghozott olajembargó alóli mentességet kapott a vezetékes beszerzések tekintetében, így ha ezek ellehetetlenülnek, akkor tengeren keresztül is biztosítani kell számára, hogy orosz típusú nyersolajhoz juthasson. 

A jelenlegi állás szerint márciusra érkeznek meg a tankerhajók, és akkor lehet ezeket a vezetéken keresztül felhozni, ezért erre az átmeneti időszakra a Mol azt kérte, hogy a rendelkezésre álló stratégiai tartalékok egyharmadát a magyar kormány szabadítsa fel. A szakértő arra is emlékeztetett, hogy az amerikai szankciók alóli mentességet néhány nappal ezelőtt Marco Rubio is megerősítette – fogalmaz az Origo.

Az elmúlt napokban a horvát vezetés több olyan nyilatkozatot tett, illetve több olyan közösségi média-bejegyzés is született, amelyek azt mutatják, hogy a horvátok nem szándékoznak átengedni az orosz nyersolajat még úgy sem, hogy Brüsszel és az Egyesült Államok is mentességet adtak Magyarországnak – magyarázta Hortay Olivér.

A szakértő szerint erre az lehet a magyarázat, hogy a horvát kormányfő annak a néppártnak a tagja, amelybe Ursula von der Leyen és Manfred Weber is tartozik. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna azzal, hogy veszélyezteti a magyar és a szlovák ellátást, megsérti a társulási megállapodást, amelyben szó szerint szerepel, hogy a felek nem veszélyeztethetik egymás energiabiztonságát.

Ebben a helyzetben, amikor ez mégis fennáll, az Európai Bizottságnak kellene beavatkoznia

– mondta a szakértő, és hozzátette, hogy Brüsszel demonstratívan elutasította ennek a lehetőségét, arra hivatkozva, hogy Magyarországnak kellő mennyiségű, stratégiai tartalékai vannak, ezért egyelőre nincs veszélyben az ellátása. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezek a tartalékok kifejezetten a vészhelyzetekre vannak fenntartva, tehát ha hozzájuk kell nyúlni, az szükségképpen azt jelenti, hogy Ukrajna veszélyeztette az ellátást, így a társulási megállapodás értelmében az Európai Bizottságnak lépnie kellene. Ameddig ez a helyzet fennáll és nem rendeződik, addig mindenféle csatlakozási folyamatot le kellene állítani Ukrajna esetében az Európai Unió irányába – jegyezte meg.

Hortay Olivér kifejtette, hogy 

már csak azért is méltatlan az ukrán vezetés lépése, mert Magyarország nemcsak nagyszabású humanitárius, hanem energetikai segítséget is nyújt az ország számára már jó ideje.

A tavalyi évben az ukrán gázimport 45 százaléka, az áramimport több mint 40 százaléka, valamint az üzemanyag-beszerzések egy része is Magyarországon keresztül érkezett az országba – zárta.

Borítókép: Barátság kőolajvezeték (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pokol Béla
idezojelekFidesz

A véleménydeformáló elit önálló pártként sokkolja a közéletet

Pokol Béla avatarja

Külön iparág szerveződött a közvélemény rendszerszerű manipulációjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

