Ukrajna zsarol: Zelenszkij politikai fegyverként használja a Barátság kőolajvezetéket

Az Ukrajnán áthaladó Barátság vezetéken keresztül január vége óta nem érkezik kőolaj sem Magyarországra, sem Szlovákiába. A rendelkezésre álló információk alapján semmi nem indokolja, hogy ne indítsák újra a szállítást, Ukrajna mégsem teszi meg. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormányülés után közölte: Magyarország kőolajellátása továbbra is biztonságban van, ugyanis hazánk 96 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik, s ha Horvátország eleget tesz az európai szabályoknak, akkor március közepétől elérhetővé válik a tengeri útvonalon érkező orosz kőolaj is. A külgazdasági és külügyminiszter azt is bejelentette, hogy Magyarország leállítja a dízelolaj szállítását Ukrajna számára, amíg nem indítja újra a kőolajszállítását országunk irányába, és Szlovákia is hasonlóképpen tesz – írja az Origo.

A Barátság II. kőolajvezeték Mol Dunai Finomítójába belépő vezetéke a főelzáró csappal (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A portál Hortay Olivért, a Századvég szakértőjét kérdezte arról, milyen kihívásokkal kell szembenéznie Magyarországnak és Szlovákiának a Barátság vezeték kiesése miatt.

A Barátság vezeték meghatározó infrastruktúra-elem a régió ellátása szempontjából

– hangsúlyozta a szakértő. Kifejtette, hogy a magyar és a szlovák kőolajszükséglet több mint kétharmada ezen a vezetéken keresztül érkezik. Alternatívaként jelenleg kizárólag az Adria-vezeték áll rendelkezésre, amely Horvátország felől látja el Magyarországot, majd Szlovákiát, a százhalombattai és a pozsonyi finomítót. Ugyanakkor kiemelte, hogy az Adria-vezeték alapvetően kiegészítő szerepet tölt be, kapacitása pedig nem elegendő ahhoz, hogy hosszabb távon, teljes biztonsággal fedezze a két finomító teljes nyersolajigényét.