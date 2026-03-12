Lengyelországfegyverkezésrakétarendszer

Az európai fegyvergyártás ütemének növelését sürgeti a lengyel védelmi miniszter

A lengyel védelmi miniszter attól tart, hogy a közel-keleti konfliktus már az európai fegyverszállításokat is veszélyeztetheti, és késések jöhetnek az amerikai utánpótlásokban. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz arra figyelmeztetett, hogy Washington elsőbbséget adhat a saját haderejének és közel-keleti szövetségeseinek, miközben a légvédelmi rakétakészletek gyorsan fogynak. A rakétákat Lengyelország, Svédország és Ukrajna is használja.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 20:31
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel és Pal Jonson svéd védelmi miniszterek Forrás: AFP
A közel-keleti konfliktus miatt fennáll a kockázata annak, hogy késnek az Európába irányuló amerikai fegyverszállítmányok – jelentette ki Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter csütörtökön Gdyniában, a svéd hivatali kollégájával, Pal Jonsonnal közösen tartott sajtóértekezleten.

Az európai fegyvergyártás növelését sürgeti a lengyel védelmi miniszter
Az európai fegyvergyártás ütemének növelését sürgeti a lengyel védelmi miniszter. Fotó:  AFP

A lengyel miniszter újságírói kérdésekre válaszolt a kétoldalú tárgyalásokat megelőző sajtókonferencián. Úgy vélte: a Közel-Keleten állomásozó amerikai erők és az amerikai technológiát alkalmazó térségbeli országok gyorsan felhasználták légvédelmi rakétakészleteik nagy részét az iráni támadások elleni védekezéshez, és a felszerelés utánpótlása sok időt vesz igénybe.

Adott helyzetben elsőbbséget fognak élvezni az Egyesült Államok haderejének és a közel-keleti szövetségeseinek szánt fegyverszállítmányok, Varsó ezért figyelemmel kíséri a helyzetet – jegyezte meg Kosiniak-Kamysz. 

Úgy ítélte meg: mind az európai, mind az amerikai ipar termelési kapacitása elégtelen, és radikálisan kell növelni.

Komoly kockázata van annak, hogy sok európai ügyfél esetében késnek a szállítmányok, mert Washington számára prioritássá válik az amerikai hadsereg, valamint a közel-keleti konfliktusban jelenleg közvetlenül részt vevő országok – fogalmazott a miniszter.

Ebben az összefüggésben fontosnak nevezte az európai uniós SAFE hitelprogram végrehajtását és az európai fegyvergyártás ütemének növelését.

Pal Jonson döntő kérdésnek nevezte az amerikai Patriot légvédelmi rendszerekhez tartozó rakéták sorsát, rámutatva: a rakétákat nemcsak az Egyesült Államok és a Perzsa-öböl térségének országai, de például Lengyelország, Svédország és Ukrajna is használja. A svéd miniszter kulcsfontosságúnak mondta a Patriot rakéták gyártásának fokozását.

A két miniszter találkozójának napirendjén egyebek mellett a védelmi együttműködés, ezen belül a Lengyelországnak szánt svéd fegyverszállítmányok szerepeltek.

 Kosiniak-Kamysz elmondta: a terv szerint haladnak a svéd tengeralattjárók lengyelországi beszerzéséről szóló tárgyalások. 

Lengyelország és Svédország tavaly novemberben kötöttek előzetes kormányközi megállapodást, amelynek értelmében Lengyelország három A26 Blekinge típusú tengeralattjárót vásáról Svédországtól a haditengerészet számára.

A védelmi miniszterek találkozójára XVI. Károly Gusztáv svéd király és a svéd kormány több tagjának, összesen egy több mint hatvanfős küldöttség háromnapos lengyelországi látogatása zárónapján került sor. XVI. Károly Gusztávot kedden Varsóban Karol Nawrocki lengyel elnök fogadta, csütörtök délután pedig Gdansk kikötővárosban vendége lesz a Baltic Sea Security Talks nevű konferenciának, amelynek résztvevői megvitatják a balti-tengeri térség biztonságát és a lengyel–svéd védelmi együttműködést.

 

Német és brit katonai vezetők is a fegyverkezés ütemének felgyorsítását sürgették

Ahogy arról lapunk is beszámolt, német és brit katonai vezetők közös írásban szorgalmazzák az európai fegyverkezés ütemének felgyorsítását. Oroszországot a kontinens biztonságát fenyegető legfőbb kockázatként jelölik meg, és jelentős védelmi kiadásnövelést, valamint tartós katonai felkészülést tartanak indokoltnak Európa számára.

Korábban beszámoltunk arról is, hogy a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet legfrissebb jelentése szerint Ukrajna vált a világ legnagyobb fegyverimportőrévé: 2021 és 2025 között a teljes globális fegyverimport 9,7 százalékát fogadta Kijev, szemben a 2016 és 2020 közötti 0,1 százalékkal. Ez közel százszoros növekedést jelent a korábbiakhoz képest.

 

Borítókép: Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel és Pal Jonson svéd védelmi miniszter (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

