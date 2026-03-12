Szentkirályi Alexandra: Orbán Viktort és családját azért fenyegetik, mert kiáll a magyar érdekek mellett

– A magyar kormányt és személyesen Orbán Viktort, illetve gyerekeit és unokáit azért érik halálos fenyegetések, mert hajthatatlanul és rendíthetetlenül kiáll a magyar érdekek mellett – mondta a Fidesz budapesti elnöke csütörtökön Miskolcon, a kormánypártok választási fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke (j) és Csöbör Katalin, a térség fideszes országgyűlési képviselője a kormánypártok országjárásának miskolci fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón a Vigadó épületében 2026. március 12-én.

Szentkirályi Alexandra kiemelte, a miniszterelnök és a nemzeti kormány nem hajlandó meghajolni Ukrajna és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök zsarolása előtt.

Emellett a magyar országvezetés nem enged utat Ukrajna 2027-es uniós csatlakozásának, valamint nem hajlandó fegyvereket, pénzt adni, és nem hajlandó a fiainkat elküldeni ebbe a háborúba

– tette hozzá.

Szerinte erre Ukrajnából, Zelenszkij elnök részéről a válasz a zsarolás és a fenyegetés, de azt is lehet tudni, hogy mi áll ezek mögött. – A kőolajblokádtól például azt remélik – folytatta –, hogy olyan áremelkedést és problémákat okoz a magyaroknak, amelyekkel be tudnak avatkozni a magyar választások eredményébe.

Kijelentette:

Zelenszkij elnök Magyar Péterékkel összejátszva abban érdekelt, hogy Magyarországon ne magyar, hanem egy ukránbarát kormány legyen.

Ennek elérése érdekében semmitől sem riadnak vissza, hiszen az ukrán altábornagy nemcsak megfenyegette a miniszterelnök gyermekeit és unokáit, hanem azt is mondta, hogy előbb fog a vérük a Dunába ömleni, mint olaj a Barátság kőolajvezetékbe – hangsúlyozta a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott, hogy

az ukránok a Tisza Párttal szövetkezve elmennek a falig is, ha arról van szó, hogy megbuktathassanak egy magyar érdeket képviselő kormányt.

Rámutatott: a magyar embereket azonban nem olyan fából faragták, hogy feladják a saját érdekeiket és a nemzeti szuverenitásukat. Azt mondta: úgy gondolja, március 15-én a Békemeneten meg fogják mutatni, hogy határozottan fellépnek és kiállnak az ukrán–Tisza párti közös zsarolás ellen, valamint a magyar szuverenitás és a béke mellett.

A Fidesz budapesti elnöke hozzátette:

azt is látni, hogy a néppárti koalícióban, amelynek Magyar Péter is része, háborúpárti álláspont érvényesül.

Szerinte ez belerángatná az Európai Unió országait egy háborúba. Ez a háborúpárti álláspont azt akarja elhitetni mindenkivel, hogy az ukrán–orosz háború az európaiak háborúja. Mint mondta, ez nagyon veszélyes, mert azt jelenti, hogy megy a pénzünk is, megy a jövőnk is, és mennek a gyerekeink is ebbe a háborúba.