Szentkirályi Alexandra: Orbán Viktort és családját azért fenyegetik, mert kiáll a magyar érdekek mellett

A magyar kormányt, Orbán Viktort, valamint a miniszterelnök gyermekeit és unokáit azért érik halálos fenyegetések, mert a kormányfő hajthatatlanul és rendíthetetlenül kiáll a magyar érdekek mellett – jelentette ki a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 20:45
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke (j) és Csöbör Katalin, a térség fideszes országgyűlési képviselője a kormánypártok országjárásának miskolci fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón a Vigadó épületében 2026. március 12-én Fotó: Vajda János Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– A magyar kormányt és személyesen Orbán Viktort, illetve gyerekeit és unokáit azért érik halálos fenyegetések, mert hajthatatlanul és rendíthetetlenül kiáll a magyar érdekek mellett – mondta a Fidesz budapesti elnöke csütörtökön Miskolcon, a kormánypártok választási fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón.

Miskolc, 2026. március 12.
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke (j) és Csöbör Katalin, a térség fideszes országgyűlési képviselője a kormánypártok országjárásának miskolci fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón a Vigadó épületében 2026. március 12-én. Fotó: MTI/Vajda János

Szentkirályi Alexandra kiemelte, a miniszterelnök és a nemzeti kormány nem hajlandó meghajolni Ukrajna és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök zsarolása előtt. 

Emellett a magyar országvezetés nem enged utat Ukrajna 2027-es uniós csatlakozásának, valamint nem hajlandó fegyvereket, pénzt adni, és nem hajlandó a fiainkat elküldeni ebbe a háborúba 

– tette hozzá.

Szerinte erre Ukrajnából, Zelenszkij elnök részéről a válasz a zsarolás és a fenyegetés, de azt is lehet tudni, hogy mi áll ezek mögött. – A kőolajblokádtól például azt remélik – folytatta –, hogy olyan áremelkedést és problémákat okoz a magyaroknak, amelyekkel be tudnak avatkozni a magyar választások eredményébe.

Kijelentette:

 Zelenszkij elnök Magyar Péterékkel összejátszva abban érdekelt, hogy Magyarországon ne magyar, hanem egy ukránbarát kormány legyen.

Ennek elérése érdekében semmitől sem riadnak vissza, hiszen az ukrán altábornagy nemcsak megfenyegette a miniszterelnök gyermekeit és unokáit, hanem azt is mondta, hogy előbb fog a vérük a Dunába ömleni, mint olaj a Barátság kőolajvezetékbe – hangsúlyozta a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott, hogy

 az ukránok a Tisza Párttal szövetkezve elmennek a falig is, ha arról van szó, hogy megbuktathassanak egy magyar érdeket képviselő kormányt.

 Rámutatott: a magyar embereket azonban nem olyan fából faragták, hogy feladják a saját érdekeiket és a nemzeti szuverenitásukat. Azt mondta: úgy gondolja, március 15-én a Békemeneten meg fogják mutatni, hogy határozottan fellépnek és kiállnak az ukrán–Tisza párti közös zsarolás ellen, valamint a magyar szuverenitás és a béke mellett.

A Fidesz budapesti elnöke hozzátette:

 azt is látni, hogy a néppárti koalícióban, amelynek Magyar Péter is része, háborúpárti álláspont érvényesül. 

Szerinte ez belerángatná az Európai Unió országait egy háborúba. Ez a háborúpárti álláspont azt akarja elhitetni mindenkivel, hogy az ukrán–orosz háború az európaiak háborúja. Mint mondta, ez nagyon veszélyes, mert azt jelenti, hogy megy a pénzünk is, megy a jövőnk is, és mennek a gyerekeink is ebbe a háborúba.

A politikus kiemelte, hogy

 a Fidesz továbbra is a józanságot és azt képviseli, hogy Magyarországnak a béke oldalán kell állnia, és ki kell maradnia ebből a háborúból.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: amíg Orbán Viktor vezeti a nemzeti kormányt, addig az országvezetésnek a magyar emberek érdeke lesz a legfontosabb.

Csöbör Katalin, a térség fideszes országgyűlési képviselője, aki újraindul a mandátumért az áprilisi országgyűlési választáson, arról beszélt, 

az ukrán és a brüsszeli vezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy a Tisza Párt kerüljön hatalomra, és egy olyan kormánya legyen Magyarországnak, amely majd úgy táncol, ahogy ők fütyülnek.

Hangsúlyozta, hogy olyan nemzeti kormányra van szükség, amely nem idegen hatalmak, hanem a magyar emberek érdekeit képviseli, megvédi a rezsicsökkentést és a családtámogatásokat. Szerinte ezt csak a jelenlegi kormány tudja biztosítani, ezért a Fidesz a biztos választás.

 

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke (j) és Csöbör Katalin, a térség fideszes országgyűlési képviselője a kormánypártok országjárásának miskolci fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón a Vigadó épületében 2026. március 12-én (Fotó: MTI/Vajda János)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

