Ukrajna különleges műveleti erői március 10-én egy felvételt publikáltak, amely a Donyeck megye orosz ellenőrzés alatt álló térségeiben végrehajtott csapásokat mutatja be – számolt be róla az Origo.
Ukrán drónok csaptak le, Zelenszkij átlépett egy határt
Az Ukrajna különleges műveleti erői felvételt publikáltak egy az orosz ellenőrzés alatt álló térségben végrehajtott akcióról. Az ukrán drónok egy üzemanyag- és kenőanyagraktárra csaptak le a térségben, emellett egy elektronikai hadviselési állomás is célkeresztbe került. Zelenszkij lépése után Putyin véres bosszúja következhet.
Az éjszaka kivitelezett akciók során a frontvonal közelében működő támadóegységek egy üzemanyag- és kenőanyag-raktárbázist, továbbá egy elosztóállomást támadtak a Makijivkai térségben
– közölték ukrán hivatalos források.
További Külföld híreink
A közeli Donyeck városában ukrán drónok egy elektronikai hadviselési rendszert vettek célba, amelyet az orosz erők a pilóta nélküli repülőeszközök elleni védelemre alkalmaztak. Az ukrán hadsereg tájékoztatása szerint ez a berendezés képes megzavarni a drónok irányításához használt frekvenciákat.
Kijev emellett közölte, hogy a műveletet helyi partizánok támogatásával hajtották végre.
A különleges műveleti erők ellenállási hálózatának tagjai, akik a megszállt Donyecki területeken tevékenykednek, szintén részt vettek az akciókban – jelezték a tisztviselők.
Orosz drónok dúlták fel a kelet-ukrajnai Dnyiprót
Ahogy arról egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk, Dnyipro polgármestere, Borisz Filatov azt közölte, hogy a dróntámadás következtében legalább nyolc épület rongálódott meg. „Dnyipróban legalább nyolc magas épület sérült meg az újabb orosz támadás következtében. Az épületekben több száz ablak betört” – írta Filatov. Hozzátette: a hatóságok továbbra is vizsgálják, keletkezett-e egyéb kár is.
Borítókép: Ukrán katonák drónokkal (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Dömötör Csaba gyorsan felvilágosította a képviselőtársát, miután több tízezer német veszti el az állását
Több problémára mutatott rá a politikus.
Neves külföldi rendező állt ki Orbán Viktor mellett + videó
Videóüzenetet tettek közzé.
Ukrán politológus vallomása: Magyar Péter engedne a brüsszeli nyomásnak
A Tisza vezetője feloldaná az ukrán hadikölcsön blokkolását.
Ukrán fegyvercsempészet: kemény lépésre készül a cseh kormány
Szigorít Prága.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Dömötör Csaba gyorsan felvilágosította a képviselőtársát, miután több tízezer német veszti el az állását
Több problémára mutatott rá a politikus.
Neves külföldi rendező állt ki Orbán Viktor mellett + videó
Videóüzenetet tettek közzé.
Ukrán politológus vallomása: Magyar Péter engedne a brüsszeli nyomásnak
A Tisza vezetője feloldaná az ukrán hadikölcsön blokkolását.
Ukrán fegyvercsempészet: kemény lépésre készül a cseh kormány
Szigorít Prága.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!