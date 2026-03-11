UkrajnaOroszországorosz-ukrán háborúdróntámadás

Ukrán drónok csaptak le, Zelenszkij átlépett egy határt

Az Ukrajna különleges műveleti erői felvételt publikáltak egy az orosz ellenőrzés alatt álló térségben végrehajtott akcióról. Az ukrán drónok egy üzemanyag- és kenőanyagraktárra csaptak le a térségben, emellett egy elektronikai hadviselési állomás is célkeresztbe került. Zelenszkij lépése után Putyin véres bosszúja következhet.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 8:53
Ukrán katonák drónokkal
Ukrán katonák drónokkal Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna különleges műveleti erői március 10-én egy felvételt publikáltak, amely a Donyeck megye orosz ellenőrzés alatt álló térségeiben végrehajtott csapásokat mutatja be – számolt be róla az Origo.

Ukrán drónok csaptak le az orosz veszélyesanyag raktárra
Ukrán drónok csaptak le az orosz veszélyesanyag-raktárra. Fotó:  AFP

Az éjszaka kivitelezett akciók során a frontvonal közelében működő támadóegységek egy üzemanyag- és kenőanyag-raktárbázist, továbbá egy elosztóállomást támadtak a Makijivkai térségben

– közölték ukrán hivatalos források.

A közeli Donyeck városában ukrán drónok egy elektronikai hadviselési rendszert vettek célba, amelyet az orosz erők a pilóta nélküli repülőeszközök elleni védelemre alkalmaztak. Az ukrán hadsereg tájékoztatása szerint ez a berendezés képes megzavarni a drónok irányításához használt frekvenciákat.

Kijev emellett közölte, hogy a műveletet helyi partizánok támogatásával hajtották végre.

A különleges műveleti erők ellenállási hálózatának tagjai, akik a megszállt Donyecki területeken tevékenykednek, szintén részt vettek az akciókban – jelezték a tisztviselők.

 

Orosz drónok dúlták fel a kelet-ukrajnai Dnyiprót

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk, Dnyipro polgármestere, Borisz Filatov azt közölte, hogy a dróntámadás következtében legalább nyolc épület rongálódott meg. „Dnyipróban legalább nyolc magas épület sérült meg az újabb orosz támadás következtében. Az épületekben több száz ablak betört” – írta Filatov. Hozzátette: a hatóságok továbbra is vizsgálják, keletkezett-e egyéb kár is.

 

Borítókép: Ukrán katonák drónokkal (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Súlyos számok: ötszáz kárpátaljai magyart soroztak be, a halottak száma a százat is elérheti + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkapitány

A szikár tények

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu