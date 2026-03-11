Ukrán drónok csaptak le, Zelenszkij átlépett egy határt

A közeli Donyeck városában ukrán drónok egy elektronikai hadviselési rendszert vettek célba, amelyet az orosz erők a pilóta nélküli repülőeszközök elleni védelemre alkalmaztak. Az ukrán hadsereg tájékoztatása szerint ez a berendezés képes megzavarni a drónok irányításához használt frekvenciákat.

Kijev emellett közölte, hogy a műveletet helyi partizánok támogatásával hajtották végre.

A különleges műveleti erők ellenállási hálózatának tagjai, akik a megszállt Donyecki területeken tevékenykednek, szintén részt vettek az akciókban – jelezték a tisztviselők.

Orosz drónok dúlták fel a kelet-ukrajnai Dnyiprót

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk, Dnyipro polgármestere, Borisz Filatov azt közölte, hogy a dróntámadás következtében legalább nyolc épület rongálódott meg. „Dnyipróban legalább nyolc magas épület sérült meg az újabb orosz támadás következtében. Az épületekben több száz ablak betört” – írta Filatov. Hozzátette: a hatóságok továbbra is vizsgálják, keletkezett-e egyéb kár is.

Borítókép: Ukrán katonák drónokkal (Fotó: AFP)