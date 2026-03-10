Ukrajna akár Moszkvára is csapást mérhet az új fegyverrel

A Fire Point többségi tulajdonosa Deszisz Shtilierman szerint akár már nyár végére elkészülhetnek az új rakétával. Ukrajna a ballsitikus fegyverek segítségével akár Moszkvára is csapást mérhet majd – írja az Origo.

Ukrajna nyár végére képes lehet Moszkvára is csapást mérni

Fotó: SERHII OKUNEV / AFP

A vállalat vezetője szerint FP-7 és FP-9 névre keresztelt ballisztikus rakéták képesek lesznek mélyen az orosz területeken belül is csapást mérni. Eddig ezen a téren Ukrajna nem jeleskedett, miután azt a vállalat vezetője is elismerte, hogy jelenleg egyetlen ukrán eszköz sem képes áthatolni a vastag légvédelmen amit Szentpétervár és Moszkva köré csoportosítottak az oroszok.

Az FP-9 könnyen képes lesz célpontokat találni Moszkvában, mivel nagyon gyors a becsapódása” – mondta Shtilierman.

A frissebb interjúban, amikor a ballisztikai fejlesztés jelenlegi szakaszáról kérdezték, azt mondta: „hamarosan a szomszédokon fogjuk tesztelni őket”. A nagyobb hatótávolságú és erősebb ütésű FP-9 esetében Shtilierman korábban abban reménykedett , hogy 2026 júniusára elkészülnek a működőképes modellek.