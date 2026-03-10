UkrajnaMoszkvaballisztikus rakéta

Ukrajna akár Moszkvára is csapást mérhet az új fegyverrel

A Fire Point ukrán fegyvergyártó vállalat szerint akár már nyár végére elkészülhetnek az új fegyverrel. Ukrajna akár Moszkvára is csapást mérhet az új ballisztikus rakétával, állítja a cég vezetője.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 20:13
Fotó: SERHII OKUNEV Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Fire Point többségi tulajdonosa Deszisz Shtilierman szerint akár már nyár végére elkészülhetnek az új rakétával. Ukrajna a ballsitikus fegyverek segítségével akár Moszkvára is csapást mérhet majd – írja az Origo. 

Ukrajna nyár végére képes lehet Moszkvára is csapást mérni
Ukrajna nyár végére képes lehet Moszkvára is csapást mérni 
Fotó: SERHII OKUNEV / AFP

A vállalat vezetője szerint FP-7 és FP-9 névre keresztelt ballisztikus rakéták képesek lesznek mélyen az orosz területeken belül is csapást mérni. Eddig ezen a téren Ukrajna nem jeleskedett, miután azt a vállalat vezetője is elismerte, hogy jelenleg egyetlen ukrán eszköz sem képes áthatolni a vastag légvédelmen amit Szentpétervár és Moszkva köré csoportosítottak az oroszok. 

Az FP-9 könnyen képes lesz célpontokat találni Moszkvában, mivel nagyon gyors a becsapódása” – mondta Shtilierman. 

A frissebb interjúban, amikor a ballisztikai fejlesztés jelenlegi szakaszáról kérdezték, azt mondta: „hamarosan a szomszédokon fogjuk tesztelni őket”. A nagyobb hatótávolságú és erősebb ütésű FP-9 esetében Shtilierman korábban abban reménykedett , hogy 2026 júniusára elkészülnek a működőképes modellek.

Az ukrán háborús védelmi kiadások egyik legnagyobb nyerteseként ismert Fire Point története nem mentes a vitáktól. A cég tavaly nyáron sajtókörútra indult Európában, népszerűsítve Flamingo rakétáját, amelynek állítólagos hatótávolsága, hasznos teherbírása, pontossága és gyártási adatai messze felülmúlták a csatatéren kimutatható bármilyen hatást. 

Ugyanakkor nem sokkal azután, hogy a cég elkezdte lobbi tevékenységét a kontinensen, megérkeztek az első hírek róla, hogy az ukrán korrupció ellenes hatóságok vizsgálják a vállalatot. 

Borítókép: A Fire Point egyik gyárában állítanak össze egy meg nem nevezett fegyvert (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhatósági

Semmibe veszik…

Bayer Zsolt avatarja

Íme, semmibe veszik a hatósági tiltást. Felháborító!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu