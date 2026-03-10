A kormány nagy erőkkel fejleszti Budapest külső agglomerációs gyűrűjét + videó

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a Start Plast Kft. és a Meton Építőanyag Gyártó Kft. üzemcsarnokát tekintette meg Feldman László fideszes választókerületi jelölttel, majd ezt követően arról számolt be, hogy a Budapesttől délre fekvő agglomerációs terület fontos szerepet játszik a gazdaságfejlesztésben, hiszen a fővárost körülvevő gyűrűnek az M5-ös körüli része kifejezetten vonzó a beruházások szempontjából, és itt is kiemelkedik a dabasi–újhartyáni terület.

Szijjártó Péter a Start Plast Kft. és a Meton Építőanyag Gyártó Kft. üzemcsarnokát tekintette meg. Fotó: MTI

Ebben a választókerületben összesen 21 nagy beruházásról állapodtunk meg az elmúlt időszakban, amelyek 67 milliárd forintnyi beruházást hoztak ide 12 milliárd forintnyi kormányzati támogatással, és több mint háromezer munkahely vált ezen beruházások nyomán betonbiztossá

– mondta.