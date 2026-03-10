kormányDabasagglomerációSzijjártó Péter

A kormány nagy erőkkel fejleszti Budapest külső agglomerációs gyűrűjét + videó

– A kormány nagy erőkkel fejleszti Budapest külső agglomerációs gyűrűjét, a térség ugyanis fontos szerepet játszik a gazdaságfejlesztésben – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Dabason.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 10. 21:29
Szijjártó Péter: A Budapesttől délre fekvő agglomerációs terület fontos szerepet játszik a gazdaságfejlesztésben Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a Start Plast Kft. és a Meton Építőanyag Gyártó Kft. üzemcsarnokát tekintette meg Feldman László fideszes választókerületi jelölttel, majd ezt követően arról számolt be, hogy a Budapesttől délre fekvő agglomerációs terület fontos szerepet játszik a gazdaságfejlesztésben, hiszen a fővárost körülvevő gyűrűnek az M5-ös körüli része kifejezetten vonzó a beruházások szempontjából, és itt is kiemelkedik a dabasi–újhartyáni terület.

Szijjártó Péter a Start Plast Kft. és a Meton Építőanyag Gyártó Kft. üzemcsarnokát tekintette meg
Szijjártó Péter a Start Plast Kft. és a Meton Építőanyag Gyártó Kft. üzemcsarnokát tekintette meg. Fotó: MTI

Ebben a választókerületben összesen 21 nagy beruházásról állapodtunk meg az elmúlt időszakban, amelyek 67 milliárd forintnyi beruházást hoztak ide 12 milliárd forintnyi kormányzati támogatással, és több mint háromezer munkahely vált ezen beruházások nyomán betonbiztossá

– mondta.

Most azon dolgozunk, hogy az agglomerációs gyűrűknek a második szektorába is minél több beruházást tudjunk hozni, hogy az itt élő embereknek ne kelljen mindenképpen ingázniuk Budapestre vagy más településekre, hanem helyben megtalálják azokat a munkahelyeket, amelyek a biztos megélhetést garantálják a számukra

– folytatta.

– Így az elektronikától az építőanyag-iparig számos beruházást támogattunk ezen a területen, és dolgozunk azon, hogy újabb ipari parkok, újabb ipari területek népesüljenek be, és így munkahelyeket biztosítsanak az itt élő embereknek – tette hozzá.

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhatósági

Semmibe veszik…

Bayer Zsolt avatarja

Íme, semmibe veszik a hatósági tiltást. Felháborító!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu