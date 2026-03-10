A magyar NNG Kft. kutatás-fejlesztési beruházása nagy lépés a gazdaság dimenzióváltása terén

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az NNG Kft. friss beruházásának bejelentésén arról tájékoztatott, hogy a magyar szoftverfejlesztő cég több mint nyolcmilliárd forint értékben kíván kifejleszteni egy átfogó, mesterséges intelligenciával támogatott navigációs megoldást, amihez a kormány 1,8 milliárd forintnyi támogatást nyújt, így segítve tucatnyi új, magas képzettséget igénylő munkahely létrehozását.

Szijjártó Péter az NNG Kft. friss beruházásának bejelentésén vett részt

Beszédében kiemelte, hogy ez a projekt egy újabb nagy lépés a magyar gazdaság dimenzióváltása terén, ráadásul túl is mutat önmagán, hiszen a vállalat szorosan együttműködik a járműgyártókkal és a magyar egyetemekkel is közös kutatások és tehetséggondozási programok érdekében.

És ezzel az új fejlesztéssel újabb magyar technológiai-informatikai vállalkozások kapnak lehetőséget a fejlődésre, hiszen alapvetően magyar szállítókkal fog dolgozni az NNG

– fűzte hozzá. Majd köszönetet mondott a cégnek, amiért magyar szoftvermérnökök teljesítményére alapozva tervezi a beruházást annak dacára is, hogy sikerrel tört be a világpiacra. Szijjártó Péter ezután kijelentette, hogy a magyar gazdaság dimenzióváltása minden nehézség ellenére is jól halad, ugyanis az elmúlt időszakban a felhalmozott komoly termelési tapasztalatra épülve igencsak megnőtt a kutatás-fejlesztési beruházások, az innovációra épülő fejlesztések száma, s így a technológiai színvonal és a hozzáadott érték is folyamatosan nagy lépésekkel emelkedik.