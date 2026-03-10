Ursula von der Leyden most bevallotta, mekkora hibát vétettek, Orbán Viktornak igaza lett az atomenergia kapcsán

Magyarország komoly előnyre tehet szert

A cikk kiemeli, hogy Orbán Viktor miniszterelnök idén februárban a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel közösen tartott budapesti sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok történelmi csúcson vannak, és az akkor aláírt energetikai és nukleáris együttműködési megállapodások tovább erősítik a partnerséget. A magyar miniszterelnök 2024-ben az Európai Nukleáris Szövetség csúcstalálkozóján is felszólalt, jelezve, hogy a magyar elektromosenergia-termelésen belül hetven százalékra emelkedhet az atomenergia aránya a következő évtized elejére.

Napjainkban már nincs versenyképesség atomenergia nélkül, így Magyarország komoly előnyre tehet szert a jövőben. Mégis a Paks II beruházást sokan próbálták és próbálják megakadályozni, például az előző amerikai adminisztráció, a brüsszeli liberálisok és egyes hazai ellenzéki szereplők is – hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter február elején, amikor lekerült a földbe az első beton a paksi bővítés részeként.

A nukleáris energia megkerülhetetlen

A magyar kormány mindig azon az állásponton volt, hogy új világgazdasági korszak kezdődött, amelyben a villamos energia, az áram iránti igény rendkívüli mértékben megnőtt. Azok, akik korábban a nukleáris energiáról lekicsinylően, felsőbbrendűen, lenézően beszéltek, rájöttek, hogy a nukleáris energia a legmodernebb, legolcsóbb és leginkább környezetkímélő megoldás, ha megbízhatóan, nagy mennyiségben és biztonságosan akarunk villamos energiát előállítani, ha esik, ha fúj.

Szijjártó korábban is, de a 2022-es energiaválság idején mindennél egyértelműben jelezte: Európában mára minden idők legsúlyosabb energetikai válsága jött létre, amely helyzetben minden korábbinál világosabb, hogy szükség van atomenergiára az ellátás biztonságához és a zöldátmenethez. Ekkor az unió még lépten-nyomon igyekezett akadályozni a magyar stratégia végrehajtását – emlékeztet a cikk. Felidézi azt is, hogy a kormány tavalyi amerikai tárgyalásai során is szóba került annak lehetősége, hogy a további magyar energiaszükséglet kielégítése érdekében magyar–amerikai atomenergetikai együttműködésben amerikai nukleáris technológia is megjelenhet Magyarországon, akár üzemanyag, akár további kis erőművek építése formájában.

Az Európai Unió villamosenergia-rendszere az elmúlt években soha nem látott átalakuláson ment keresztül.

A nettó zéró kibocsátás elérését célzó politikák sok országban ideológiai vezérlőelvvé váltak, miközben háttérbe szorultak azok a fizikai, műszaki és gazdasági szempontok, amelyek nélkül egy villamosenergia-rendszer nem tartható fenn.

Ugyanakkor már egyfajta realizmus figyelhető meg, hazánk energiamixe pedig már most példaértékű.