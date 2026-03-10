nukleáris energiaatomenergiaUrsula von der Leyen

Ursula von der Leyden most bevallotta, mekkora hibát vétettek, Orbán Viktornak igaza lett az atomenergia kapcsán

Az Európai Bizottság elnöke olyan megállapítást tett az atomenergia szerepéről, amelyet Orbán Viktor és a magyar kormány már évek óta világossá tett. Miután ott Brüsszel ott támadta a magyar energiastratégiát, ahol csak tudta, most hirtelen fordulatot vett az Európai Bizottság. Ursula von der Leyen, a testület elnöke arról beszélt Párizsban, hogy stratégiai hiba volt lemondani az atomenergiáról.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 18:02
A nukleáris energia gyorsan felértékelődött az olajválság berobbanásával.
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Unióban az atomenergia részarányának csökkentése a villamosenergia-termelési mixben stratégiai hiba volt, tekintettel arra, hogy a közösség sem olaj-, sem gáztermelőnek nem számít – mondta kedden Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. – Az atomenergia részarányának csökkentése döntés kérdése volt, és úgy vélem, stratégiai hiba volt Európa részéről hátat fordítani egy megbízható, megfizethető, alacsony kibocsátású áramforrásnak – közölte egy párizsi, atomenergiáról szóló rendezvényen elhangzott beszédében a Reuters beszámolója szerint. Hozzátette, hogy az EU 1990-ben a villamos energiájának egyharmadát atomenergiából fedezte, míg ma ez az arány már csak közel 15 százalék – írja az Origo. 

atomenergia
Ursula von der Leyen kimondta, stratégiai hiba volt az atomenergia csökkentése. Fotó: Hans Lucas via AFP

A cikk azt írja, hogy Ursula von der Leyen  tájékoztatása szerint az Európai Unió célja immár az, hogy ösztönözze a kis nukleáris reaktorok fejlesztését, és ezzel Európát kevésbé tegye függővé az importált fosszilis tüzelőanyagoktól. Mindenesetre amennyiben ez igaz, és nem egy újabb semmibe vezető terv, úgy ezzel Magyarország is jól járhat – írja a cikk. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tavaly jelentette be, hogy Magyarországon is létesülni fognak kis moduláris reaktorok. A tárcavezető szerint a fejlesztések amerikai technológiával valósulnak meg, ezért a Paks II vállalatcsoporthoz tartozó, nukleáris fejlesztésekre specializálódott Hunatom megállapodást kötött a Synthos Green Energy-vel az új megoldás magyarországi bevezetésének előkészítéséről.
– A nukleáris energia világszinten újjáéled. És Európa is részese akar lenni ennek– mondta von der Leyen ma, miközben bejelentette, hogy az EU kétszázmillió eurós (233 millió dolláros) garanciát nyújt a kis moduláris reaktorok fejlesztésébe irányuló beruházások ösztönzésére. Elmondása szerint a pénz az EU kibocsátáskereskedelmi rendszeréből származik. – Azt szeretnénk, hogy ez az új technológia a 2030-as évek elejére működőképessé váljon – hangsúlyozta. Von der Leyen szerint a közel-keleti háború miatt megugró energiaárak éles emlékeztetőként szolgáltak Európa sérülékenységére mint fosszilisenergia-importőrre, és rávilágítottak arra, mennyire fontos növelni a megújuló energiaforrásokból és atomreaktorokból származó áramtermelést.
 

Magyarország komoly előnyre tehet szert

A cikk kiemeli, hogy Orbán Viktor miniszterelnök idén februárban a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel közösen tartott budapesti sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok történelmi csúcson vannak, és az akkor aláírt energetikai és nukleáris együttműködési megállapodások tovább erősítik a partnerséget. A magyar miniszterelnök 2024-ben az Európai Nukleáris Szövetség csúcstalálkozóján is felszólalt, jelezve, hogy a magyar elektromosenergia-termelésen belül hetven százalékra emelkedhet az atomenergia aránya a következő évtized elejére.
Napjainkban már nincs versenyképesség atomenergia nélkül, így Magyarország komoly előnyre tehet szert a jövőben. Mégis a Paks II beruházást sokan próbálták és próbálják megakadályozni, például az előző amerikai adminisztráció, a brüsszeli liberálisok és egyes hazai ellenzéki szereplők is – hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter február elején, amikor lekerült a földbe az első beton a paksi bővítés részeként.

 

A nukleáris energia megkerülhetetlen

A magyar kormány mindig azon az állásponton volt, hogy új világgazdasági korszak kezdődött, amelyben a villamos energia, az áram iránti igény rendkívüli mértékben megnőtt. Azok, akik korábban a nukleáris energiáról lekicsinylően, felsőbbrendűen, lenézően beszéltek, rájöttek, hogy a nukleáris energia a legmodernebb, legolcsóbb és leginkább környezetkímélő megoldás, ha megbízhatóan, nagy mennyiségben és biztonságosan akarunk villamos energiát előállítani, ha esik, ha fúj. 

Szijjártó korábban is, de a 2022-es energiaválság idején mindennél egyértelműben jelezte: Európában mára minden idők legsúlyosabb energetikai válsága jött létre, amely helyzetben minden korábbinál világosabb, hogy szükség van atomenergiára az ellátás biztonságához és a zöldátmenethez. Ekkor az unió még lépten-nyomon igyekezett akadályozni a magyar stratégia végrehajtását – emlékeztet a cikk. Felidézi azt is, hogy a kormány tavalyi amerikai tárgyalásai során is szóba került annak lehetősége, hogy a további magyar energiaszükséglet kielégítése érdekében magyar–amerikai atomenergetikai együttműködésben amerikai nukleáris technológia is megjelenhet Magyarországon, akár üzemanyag, akár további kis erőművek építése formájában.
Az Európai Unió villamosenergia-rendszere az elmúlt években soha nem látott átalakuláson ment keresztül. 

A nettó zéró kibocsátás elérését célzó politikák sok országban ideológiai vezérlőelvvé váltak, miközben háttérbe szorultak azok a fizikai, műszaki és gazdasági szempontok, amelyek nélkül egy villamosenergia-rendszer nem tartható fenn.

 Ugyanakkor már egyfajta realizmus figyelhető meg, hazánk energiamixe pedig már most példaértékű. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Huth Gergely
idezojelekmigráció

Igazunk volt, van és lesz!

Huth Gergely avatarja

A TUDATOS POLGÁR – A Willkommenskultur? című dokumentumfilm szerint Orbán Viktor kimagasló európai tehetség.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.