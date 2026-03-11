idezojelek
Vélemény

A világ gazdasága egy őrült kezében remeg

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonala, és ha ott zavar keletkezik, az azonnal megjelenik az olajárakban.

Gulyás Virág avatarja
Gulyás Virág
hormuzi - szorosegyesült államokstratégianémetországteherán 2026. 03. 11. 16:36
A brit miniszterelnöki hivatal közleményt adott ki: Nagy-Britannia, Németország és Olaszország vezetői egyetértenek abban, hogy biztosítani kell a hajózás szabadságát a Hormuzi-szorosban, és fel kell lépni az iráni fenyegetésekkel szemben.

Mindig van valami különös irónia abban, amikor Nagy-Britannia – amely történelmileg igencsak hozzájárult a Közel-Kelet mai geopolitikai problémáihoz – két európai partnerével együtt egy tőlük meglehetősen távoli kultúrára tekint, majd kijelenti, hogy most ők fellépnek.

Diplomáciával természetesen.

Közben Donald Trump sem volt különösebben udvarias. Az amerikai elnök közölte az Egyesült Királysággal, hogy nincs szüksége a brit repülőgép-hordozókra, és azzal vádolta Keir Starmer miniszterelnököt, hogy London csak akkor szeret csatlakozni a háborúkhoz, amikor azokat már megnyerték. A mondat nyers, de a mögötte húzódó geopolitikai logika nem új.

Miközben az Egyesült Államok és Izrael katonai nyomást gyakorol Iránra és az iráni proxyhálózatokra – beleértve a jemeni húszikat, a libanoni Hezbollahot és az iraki milíciákat –, Európa továbbra is telefonbeszélgetéseket szervez.

Starmer napokon át hangsúlyozta, hogy a britek nem csatlakoznak a háborúhoz. Ez az álláspont még akkor sem változott érdemben, amikor dróntámadás érte a brit légierő ciprusi bázisának környékét. A hivatalos magyarázat szerint a cél az eszkaláció elkerülése, miközben a nemzetközi kereskedelem egyik kulcsfontosságú útvonalát természetesen meg kell védeni.

A három vezető egy telefonbeszélgetés után jelentette be, hogy összehangolják a diplomáciai fellépést Iránnal szemben. 

A beszélgetések három területre koncentrálnak: a kereskedelmi hajók védelmére, a politikai koordinációra és az energiapiaci stabilitásra. Magyarul: megpróbálják biztosítani a tankerforgalmat, kiadnak néhány közös politikai nyilatkozatot, és egyeztetnek az energiacégekkel arról, hogyan lehetne megakadályozni az olajárak elszabadulását.

Mindez teljesen logikus. 

Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonala, és ha ott zavar keletkezik, az azonnal megjelenik az olajárakban, a tankerbiztosításokban és a globális szállítási költségekben.

Csakhogy itt kezdődik a geopolitika kevésbé kényelmes része.

Az iráni vezetés továbbra is tagadja, hogy patthelyzetben tartaná a szorost, miközben az IRGC parancsnoka március 2-án kijelentette, hogy bármely hajót felgyújtják, ha át próbál kelni. 

Valahol ez emlékeztet az ukrán álláspontra a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban: szerintük a jelenlegi patthelyzetért nem ők a felelősek. Mindkét esetben egy erősen korrupt rendszerrel van dolgunk. Az egyik egy ideológiai alapon működő terrorista állam, a másik pedig egy pénzéhes, korrupt állam.

Iránnak nem is kell tényleg lezárnia a szorost. Elég, ha minden reggel kilő egy drónt egy tankeren, és máris 5-10 dollárt ugrik a Brent – ennyi a terrorizmus ára 2026-ban. Már az a képesség, hogy zavarni tudja a forgalmat, önmagában stratégiai fegyver. Az energiapiacok ugyanis nem a tényekre reagálnak, hanem a kockázatra. A bizonytalanság már önmagában is nyomást gyakorol a világra.

Az Iránnal folytatott diplomáciai tárgyalások az elmúlt években többször is kudarcba fulladtak, elsősorban alapvető politikai és biztonsági nézetkülönbségek miatt. A tárgyalásokat az évtizedes bizalmatlanság is nehezíti. Irán azzal érvel, hogy a Nyugat ígéretei nem megbízhatóak, miután az Egyesült Államok kilépett a 2015-ös nukleáris megállapodásból és visszaállította a szankciókat. A nyugati országok viszont Irán növekvő uránkészletére és a nemzetközi ellenőrzések korlátozására hivatkozva állítják, hogy Teherán egyre közelebb kerülhet a nukleáris fegyver képességéhez. Vagyis itt nem Amerika vagy Izrael gyárt mesterséges casus bellit. Az európai országok is pontosan tudják, hogy Irán veszélyt jelent.

Irán regionális stratégiája ráadásul jóval túlmutat a hagyományos államközi konfliktusokon. Proxyhálózatuk zseniális: Libanonban, Jemenben, Irakban lőnek, Teheránban meg ártatlanul mosolyognak a kamerába: „mi a stabilitást akarjuk”. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy Irán erőt vetítsen ki a térségben úgy, hogy közben mindig marad egy kis diplomáciai tagadhatóság. Hajókat lehet zaklatni, rakéták indulhatnak milíciák területéről, és közben Teherán hivatalosan továbbra is azt mondhatja: ő a stabilitást keresi.

Ez a terrorállami stratégia azonban lényegében szétfeszíti a klasszikus diplomácia logikáját. A nyugati tárgyalási modell abból indul ki, hogy minden állam végső soron stabilitást és gazdasági fejlődést akar. Az ideológiai rendszerek azonban gyakran egészen más ösztönzők mentén működnek. A konfrontáció számukra nem feltétlenül kockázat – sokszor éppen politikai eszköz. És itt jön a kellemetlen kérdés a nyugati döntéshozók számára: mi is pontosan a stratégia?

Az Európai Unió reakciói lassúak, óvatosak és leragadnak a bürökráciánál. Negyvennyolc óra telt el, mire az első válságtalálkozót összehívták, miközben a Közel-Kelet addigra már lángokban állt. 

A diplomácia persze fontos eszköz. A kérdés csak az, hogy mennyire működik olyan helyzetben, ahol az egyik fél számára maga a feszültség a stratégia része.

A Hormuzi-szoros körüli válság így végső soron nem csupán egy regionális konfliktus. Sokkal inkább annak a geopolitikai paradoxonnak a példája, amellyel a Nyugat újra és újra szembesül: hogyan lehet tárgyalni olyan szereplőkkel, akik számára a bizonytalanság nem probléma, hanem eszköz.

És amíg nincs valódi stratégia – nem nyilatkozat, nem hadihajó-parádé, hanem igazi elrettentés –, addig a világ gazdasága egy őrült kezében remeg: aki bármelyik reggel úgy kelhet fel, hogy azt mondja: ma kipróbáljuk, mi történik, ha tényleg lezárjuk.

A szerző közéleti előadó, a nemzetközi ügyek szakértője, aktivista

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

