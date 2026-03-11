A világ gazdasága egy őrült kezében remeg

A brit miniszterelnöki hivatal közleményt adott ki: Nagy-Britannia, Németország és Olaszország vezetői egyetértenek abban, hogy biztosítani kell a hajózás szabadságát a Hormuzi-szorosban, és fel kell lépni az iráni fenyegetésekkel szemben.

Mindig van valami különös irónia abban, amikor Nagy-Britannia – amely történelmileg igencsak hozzájárult a Közel-Kelet mai geopolitikai problémáihoz – két európai partnerével együtt egy tőlük meglehetősen távoli kultúrára tekint, majd kijelenti, hogy most ők fellépnek.

Diplomáciával természetesen.

Közben Donald Trump sem volt különösebben udvarias. Az amerikai elnök közölte az Egyesült Királysággal, hogy nincs szüksége a brit repülőgép-hordozókra, és azzal vádolta Keir Starmer miniszterelnököt, hogy London csak akkor szeret csatlakozni a háborúkhoz, amikor azokat már megnyerték. A mondat nyers, de a mögötte húzódó geopolitikai logika nem új.

Miközben az Egyesült Államok és Izrael katonai nyomást gyakorol Iránra és az iráni proxyhálózatokra – beleértve a jemeni húszikat, a libanoni Hezbollahot és az iraki milíciákat –, Európa továbbra is telefonbeszélgetéseket szervez.

Starmer napokon át hangsúlyozta, hogy a britek nem csatlakoznak a háborúhoz. Ez az álláspont még akkor sem változott érdemben, amikor dróntámadás érte a brit légierő ciprusi bázisának környékét. A hivatalos magyarázat szerint a cél az eszkaláció elkerülése, miközben a nemzetközi kereskedelem egyik kulcsfontosságú útvonalát természetesen meg kell védeni.

A három vezető egy telefonbeszélgetés után jelentette be, hogy összehangolják a diplomáciai fellépést Iránnal szemben.

A beszélgetések három területre koncentrálnak: a kereskedelmi hajók védelmére, a politikai koordinációra és az energiapiaci stabilitásra. Magyarul: megpróbálják biztosítani a tankerforgalmat, kiadnak néhány közös politikai nyilatkozatot, és egyeztetnek az energiacégekkel arról, hogyan lehetne megakadályozni az olajárak elszabadulását.

Mindez teljesen logikus.

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonala, és ha ott zavar keletkezik, az azonnal megjelenik az olajárakban, a tankerbiztosításokban és a globális szállítási költségekben.

Csakhogy itt kezdődik a geopolitika kevésbé kényelmes része.