Recseg a traverz!

MÉLYSZÁNTÁS – Magyarország az, amely a történelem során a legtöbbet tette Európa védelméért.

Pilhál György
2026. 03. 11. 5:45
Az ember napok óta türelmetlenül várja a legfrissebb ukrajnai „színes híreket” értékelő uniós bölcsességeket, de hiába. Nincs kommentár. A máskor oly locsi-fecsi Brüsszel ezúttal hallgat, mint hal a szatyorban. (Most, amikor ezeket a sorokat írom, az a legizgalmasabb hír a belga fővárosból, hogy „Az Európai Unió augusztustól új szabályozást vezet be a műanyag csomagolások terén, amely elsősorban a vendéglátást érinti”. Persze ez is fontos hír a mai rosszul csomagolt világban, de most szívesebben hallgatnánk a kontinens hatalmasságainak véleményét az ukránok egyre izmosodó vezérének legújabb munkásságáról.)

Jobb híján magunkra maradva merengünk, vajon milyen szöveget kap majd a kiugrott kijevi kabarészínész a brüsszeli súgólyukból?

Azt már régről tudjuk, hogy az unió vezetői jobban akarják a háború folytatását, mint maga Zelenszkij. (Ámbár a négy százalékon álló Volodimirnak sem tenne jót a béke; választást kellene kiírnia, a ménkű pénzekről, saját mesés vagyonáról kérdezgetnék stb.) 

Brüsszel határozottan retteg a békétől. Hát persze. Képzeljük csak el, hogyan magyaráznák el a választóknak, mi értelme volt éveken keresztül eurómilliárdokkal tömni egy lezüllött, korrupt országot! 

Márpedig nincs mese, előbb vagy utóbb meg kell indokolni a kiadásokat. (Tucker Carlson amerikai riporter TikTok-csatornáján nemrég arra hívta fel a figyelmet: az Ukrajnának küldött pénz és fegyver egy része egyszerűen el sem jut a frontra, még előtte jó áron eladják.) 

Aztán el kellene számolni arról is, miért nem engedték meg Ukrajnának a békekötést a háború első heteiben a mainál jóval előnyösebb feltételekkel. Ahogyan arról is, hogy a kivetett rakásnyi szankció miért fordult a visszájára, hiszen Oroszország megtollasodott, Ukrajna (és Európa) legatyásodott. Nem erről volt szó! Rá­adásul úgy fest, hogy a karmesteri posztra spekuláló uniónak még hely sem jut a tárgyalóasztalnál. Von der Leyen elnök asszony „magyarázatát” még egy kisegítő iskolás sem hiszi el: „Zelenszkíjnek azért kell a pénz és a fegyver, mert Euró­pát védi. Ő egy hős!”

Recseg a traverz!

Ha már itt tartunk! Épp Magyarország az, amely a történelem során a legtöbbet tette Európa védelméért. Többet, mint a kontinens összes országa valaha is együtt. Mi valóban Európát védtük. Vajon hallott-e a „hős” Zelenszkij III. Callixtus pápa 1456-os rendeletéről? „Minden délben harangszó emlékeztesse a kereszténységet Hunyadi János nándorfehérvári győzelmére!” A korabeli krónikás ekképpen összegezte a magyarság európai szolgálatát: „Magyarország mindenét föláldozta Európáért: önmagát, jövőjét, jólétét és normális fejlődését, de mindezen áldozatért alig kapott valami ellenszolgáltatást. Európa súlyosan adós maradt Magyarországgal szemben.”

Máig adós.

Egyáltalán mit tud rólunk ez a kiugrott, agresszív szexzongorista? Tartok tőle, nem sokat. Emberei mindenesetre módszeresen bombázzák, rombolják a Barátság kőolajvezeték hozzánk vezető ágát, felgyújtják, gyalázzák nemzeti jelképeinket, a vereckei honfoglalás-emlékművet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség székházát, a palágykomoróci templomot (falára festik: „Késhegyre a magyarokkal!”). A frontra, a biztos halálba küldik az erőszakkal besorozott nemzettestvéreinket.

Nem árt, ha tudják Zelenszkijék: a magyarságot nem lehet megtörni, minket nem fog beszippantani a néptenger örvénye! Vagyunk és leszünk! A mi történelmünk tele van hősökkel, vértanúkkal.

Olyanokkal, mint Szondi György, Drégely csöppnyi várának kapitánya, aki nyolcvan – nyolcvan! – mindenre elszánt védőjével nézett szembe Ali basa tízezres seregének. Esélyük csak a bátor halálra lehetett. Legyőzte őket a török? Nem – hősöket adott nekünk. Pozsony alatt 907-ben százezres nyugat-európai sereg rontott ránk – a krónikák szóhasználatával – „kiirtani a magyarokat”, de Árpád nem hagyta elveszni a hazát! Az agresszorok zöme odaveszett, hajóik a Duna mélyén végezték. Évszázadig gondolni sem mert újabb csatára a Nyugat, akkor is ráfizetett; István hadai szétverték a revansra spekuláló császár seregét. Még Bécset is elfoglaltuk!

Azt a Bécset, ahonnan – ugorjunk egy nagyot! – ma aranyrudakkal, dollár- és eurómilliókkal tömött páncélautók furikáznak Magyarországon át a zavaros Ukrajnába.

Messzire szaladtam…

A lényeg: egyre türelmetlenebbül várjuk, vajon mit mondanak a brüsszeli bölcsek.

