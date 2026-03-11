Recseg a traverz!

Az ember napok óta türelmetlenül várja a legfrissebb ukrajnai „színes híreket” értékelő uniós bölcsességeket, de hiába. Nincs kommentár. A máskor oly locsi-fecsi Brüsszel ezúttal hallgat, mint hal a szatyorban. (Most, amikor ezeket a sorokat írom, az a legizgalmasabb hír a belga fővárosból, hogy „Az Európai Unió augusztustól új szabályozást vezet be a műanyag csomagolások terén, amely elsősorban a vendéglátást érinti”. Persze ez is fontos hír a mai rosszul csomagolt világban, de most szívesebben hallgatnánk a kontinens hatalmasságainak véleményét az ukránok egyre izmosodó vezérének legújabb munkásságáról.)

Jobb híján magunkra maradva merengünk, vajon milyen szöveget kap majd a kiugrott kijevi kabarészínész a brüsszeli súgólyukból?

Azt már régről tudjuk, hogy az unió vezetői jobban akarják a háború folytatását, mint maga Zelenszkij. (Ámbár a négy százalékon álló Volodimirnak sem tenne jót a béke; választást kellene kiírnia, a ménkű pénzekről, saját mesés vagyonáról kérdezgetnék stb.)

Brüsszel határozottan retteg a békétől. Hát persze. Képzeljük csak el, hogyan magyaráznák el a választóknak, mi értelme volt éveken keresztül eurómilliárdokkal tömni egy lezüllött, korrupt országot!

Márpedig nincs mese, előbb vagy utóbb meg kell indokolni a kiadásokat. (Tucker Carlson amerikai riporter TikTok-csatornáján nemrég arra hívta fel a figyelmet: az Ukrajnának küldött pénz és fegyver egy része egyszerűen el sem jut a frontra, még előtte jó áron eladják.)

Aztán el kellene számolni arról is, miért nem engedték meg Ukrajnának a békekötést a háború első heteiben a mainál jóval előnyösebb feltételekkel. Ahogyan arról is, hogy a kivetett rakásnyi szankció miért fordult a visszájára, hiszen Oroszország megtollasodott, Ukrajna (és Európa) legatyásodott. Nem erről volt szó! Rá­adásul úgy fest, hogy a karmesteri posztra spekuláló uniónak még hely sem jut a tárgyalóasztalnál. Von der Leyen elnök asszony „magyarázatát” még egy kisegítő iskolás sem hiszi el: „Zelenszkíjnek azért kell a pénz és a fegyver, mert Euró­pát védi. Ő egy hős!”