Igazunk volt, van és lesz!

A TUDATOS POLGÁR – A Willkommenskultur? című dokumentumfilm szerint Orbán Viktor kimagasló európai tehetség.

Huth Gergely
2026. 03. 10. 18:47
Fotó: Kurucz Árpád
„Ha átléped a határt, bűncselekményt követsz el, börtönbe kerülsz, és őrizetbe vesznek – Orbán Viktorral egyedül mi küldtük ezt az üzenetet 2015-ben a beáramló, hatalmas embertömeg felé. […] Az Európai Unió beleszeretett önmagába, azt hiszik, mindenben ők a legokosabbak. Ez az oka Európa lecsúszásának, s eljött az ideje egy hatalmas önreflexió­nak. A migráció csak az egyik ilyen kérdés. Az elmúlt tíz évet higgadtan, racionálisan újra kell értékelni! Ebben az értékelésben meg kell nézni, hogy mit mondtam én, mint mondott Orbán Viktor, s talán le kellene vonni a tanulságot, hogy amit ezek az urak mondtak, az az igazság. 2015 nagyszerű lecke volt számunkra, hogy nem engedhetünk a kényszernek. Ma, tíz évvel később is azt mondhatjuk, hogy igazunk volt. És higgyék el, Ukrajnával kapcsolatban is igazunk lesz!”

Ezeket a velőtrázó gondolatokat Robert Fico szlovák miniszterelnök fogalmazta meg a Willkommenskultur? című új, egészen unikális dokumentumfilmben, amelyet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője mutatott be a múlt héten a parlamenti szalonban (ő maga is részt vett a film elkészítésében), s amelyet Kálomista Gábor műhelye, illetve Pintér András rendező készített. A tíz és fél éve kicsúcsosodó migrációs krízisről, a népvándorlás brutális hullámáról szól a film, nem akármilyen megszólalókkal, hiszen a patrióta tábor színe-java elmondja benne a véleményét. Orbán Viktor és Robert Fico mellett mélyenszántó interjút ad benne Andrej Babis cseh miniszterelnök, Matteo Salvini volt olasz belügyminiszter, a Liga vezetője, Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke, valamint Santiago Abascal, a spanyol Vox elnöke.

A másfél órás, egész estés dokumentumfilm sok eredeti felvételt és drámai jelenetet tartalmaz, de ami a legfontosabb üzenete, az mégiscsak az, hogy győzni fogunk! Mi, magyar patrióták a diktatúra és az azóta eltelt időszak keserű tapasztalataiból, majd a nemzeti blokk, azaz a Fidesz–KDNP-kormányzás mögötti patrióta összefogás sikeréből megtanultuk, hogy nagyon sok régi vitában igenis igazunk volt.

Mint ez a dokumentumfilm is bizonyítja, a kormányzás számos merész lépése az igaz utat jelölte ki. S innen következik – mint Fico előrevetíti –, hogy a mostani háborús válságban is mi járunk a helyes úton, s nekünk lesz újfent igazunk.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mindezt annak ellenére írom, hogy e hasábokon is rendre kritizálom a napi politika esetleges balfogásait, de mégiscsak fontos, hogy első helyen a gyermekeinkre, az unokáinkra, a magyarság megmaradására gondoljunk, s a nagy, sorsfordító, történelmi leckékre a helyes választ adjuk meg.
Most, amikor a Tisza Párt körül muzsikáló balliberális megmondóemberek egytől egyig azt sugallják, hogy a brüsszeli és kijevi fenyegetésekre az egyetlen helyes válasz a fehér zászló kitétele, nekünk látnunk kell, hogy nem engedhetünk. Miként 2015-ben érdemes volt vállalni a szakítást a nihilista nyugati fősodorral, s érdemes volt elviselni a megbélyegzést, a büntetéseket, a folyamatos vegzálást azért, hogy Magyarország magyar ország maradhasson, úgy most sem hunyászkodhatunk meg a hódító, vazallussá kényszerítő szándékok előtt. S bár keményen kell küzdenünk és tűrnünk kell a pofonokat, de mindezért hálás lesz majd az utókor.

Csak az elmúlt napok híreiből válogatva: Ursula von der Leyen már maga is az atomerőművek reneszánszát kívánja, keddi bejelentése szerint kizárólag a nukleáris energia képes kihúzni Európát a válságból, hiszen a zöldenergia önmagában nem elég (tényleg?). Hétfőn pedig Donald Trump tett bejelentést arról, hogy az USA feloldja az orosz olajra kivetett szankciókat. Például e két életbe vágó vitáról tegnap még csak vélhettük, hogy igazunk lesz, s pillanatok alatt kiderült, hogy már igazunk is van!

A dokumentumfilm apropóján Kocsis Máté is beszélt erről a Hotel Lentulaiban, mégpedig így: – Hogy Orbán Viktor 2015-ben ellenállt a mindenfelől jövő nyomásnak a külföldről fizetett újságírók legaljasabb, legpiszkosabb aknamunkájának, a hazai balfácán (azóta kinyíródott) politikai ellenzéknek, az történelmi érdem! Vannak a miniszterelnöknek érdemei s bizonyára hibái is, mint mindannyiunknak, de személyes véleményem szerint a történelmi érdemek közül kiemelkedő, amit ő Magyarországért tett a migráció ügyében. Ő tipikusan az az ember, akit az utókor jobban fog becsülni, mint a jelenkor.

Babis, Salvini, Kickl, Abascal és Fico olyan érveket fejtenek ki Kálomista Gábor dokumentumfilmjében, amelyek azt igazolják, hogy a közös haditerv Európa visszahódítására csaknem elkészült. Ne feledjük, hogy e politikai erők – kiegészülve mások mellett a francia Nemzeti Fronttal, a lengyel Jog és Igazságossággal, a német AfD-vel, a Wilders-féle holland Szabadságpárttal s természetesen a legfőbb szövetségessel, Donald Trumppal – saját országaikban immár csúcsokat, népszerűségi rekordokat döntenek meg.

A Willkommenskultur? című filmet nézve az a másik gondolat fogan meg az emberben, hogy ezt az egységet, amely elsőként az Ausztriával is szövetséges V4-ek formájában mutatta meg erejét, hogyan sikerülhetett így a padlóra nyomni az elmúlt években. Ha ennyivel több a közös, mint a különböző bennünk, milyen alávaló, rejtett erők munkálkodnak e természetes szövetség szétbomlasztásán? Hiszen gyakorlati, kulturális és politikai témák végtelen soráról ugyanaz az álláspontja a normalitást valló politikusoknak!

Számomra a filmben megszólaló hat nagy formátumú politikus gondolataiból az a legfontosabb következtetés vonható le, hogy ez egy győztes csapat, amely előbb-utóbb egyre több országban, majd végül Brüsszelben is kivívja a fordulatot. Így vissza tudunk térni a gyökerekhez, a tradíciókhoz, a normalitáshoz, a nemzeti gondolkodáshoz, és folytatni tudjuk a békés építkezést, amely cél érdekében az Európai Közösséget az alapító atyák életre keltették.

Friss videóinterjút készítettem egy volt német rendőrrel (óvatosságból Thomas néven mutattuk be őt), aki nem bírta tovább elviselni a migránsterrort és azt az önfeladó, fősodratú hozzáállást, amelyben csak a jövevényeknek lehet igazuk. Ezért ő a szintén rendőr feleségével és kisgyermekével (kifejezetten a fiú érdekében) Magyarországra emigrált, Újpestre költözött, és egyre jobban beilleszkedik az itteni életbe-társadalomba. A békés, biztonságos légkörről, a magyarok mentalitásáról, fővárosunkról csak szuperlatívuszokban beszél az interjúban. Orbán Viktorról pedig kijelenti, hogy ő olyan kincs, akire büszkék lehetnek a magyarok. Igazán megható az interjú utolsó jelenete, ahol Thomas kifejti, hogy a határkerítést mindenáron meg kell védeni, s ő kész akár az életét is adni Magyarországért, amely befogadta őt.

Ilyen szemüvegen át kell értékelni a híreket, hogy Zelenszkij mindenféle pribékje, influenszerei és neonáci tisztjei bennünket fenyegetnek, rabszolgává, utcaseprővé akarnak tenni minket, a férfiakat pedig ágyútöltelékként Oroszország ellen hajtani. Maga Zelenszkij – mint közismert – a katonáit uszítja Orbán Viktorra, az itteni kis vamzerük, Magyar Péter pedig merényletekről ábrándozik. 

Az említett Kocsis Máté-interjú másik drámai pontja, ahol – mint a parlament nemzetbiztonsági bizottságának elnöke – megerősíti, hogy az ukránok valóban eltervezték a magyar kormányfő elleni merényletet. Ezt próbálta a fehér poros orrú brüsszeli segédeszköz közelgő önmerényletként beharangozni, már csak ezért az aljasságért sem kerülhet Magyar Péter a kormányfői posztra!

A hamarosan a tévében és az interneten látható Wilkommenskultur? filmben nyilatkozó európai politikusok közös nevezőre jutottak arról, hogy Orbán Viktor politikai tehetsége és előrelátása kivételes. Ebből az is következik, hogy készek rá mint Európa egyik új vezetőjére tekinteni.

Volt, jelenlegi és leendő biztos igazunk tudatában a jövő magyarjai előtt csak nem leszünk olyan érdemtelenek, hogy ezt a nyerő szériát feladjuk, hogy miniszterelnökünk és országunk fenyegetését eltűrjük, és a kormányrúdhoz engedjünk ezt a hazaáruló alakulatot?

