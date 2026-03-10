Igazunk volt, van és lesz!

„Ha átléped a határt, bűncselekményt követsz el, börtönbe kerülsz, és őrizetbe vesznek – Orbán Viktorral egyedül mi küldtük ezt az üzenetet 2015-ben a beáramló, hatalmas embertömeg felé. […] Az Európai Unió beleszeretett önmagába, azt hiszik, mindenben ők a legokosabbak. Ez az oka Európa lecsúszásának, s eljött az ideje egy hatalmas önreflexió­nak. A migráció csak az egyik ilyen kérdés. Az elmúlt tíz évet higgadtan, racionálisan újra kell értékelni! Ebben az értékelésben meg kell nézni, hogy mit mondtam én, mint mondott Orbán Viktor, s talán le kellene vonni a tanulságot, hogy amit ezek az urak mondtak, az az igazság. 2015 nagyszerű lecke volt számunkra, hogy nem engedhetünk a kényszernek. Ma, tíz évvel később is azt mondhatjuk, hogy igazunk volt. És higgyék el, Ukrajnával kapcsolatban is igazunk lesz!”

Ezeket a velőtrázó gondolatokat Robert Fico szlovák miniszterelnök fogalmazta meg a Willkommenskultur? című új, egészen unikális dokumentumfilmben, amelyet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője mutatott be a múlt héten a parlamenti szalonban (ő maga is részt vett a film elkészítésében), s amelyet Kálomista Gábor műhelye, illetve Pintér András rendező készített. A tíz és fél éve kicsúcsosodó migrációs krízisről, a népvándorlás brutális hullámáról szól a film, nem akármilyen megszólalókkal, hiszen a patrióta tábor színe-java elmondja benne a véleményét. Orbán Viktor és Robert Fico mellett mélyenszántó interjút ad benne Andrej Babis cseh miniszterelnök, Matteo Salvini volt olasz belügyminiszter, a Liga vezetője, Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke, valamint Santiago Abascal, a spanyol Vox elnöke.

A másfél órás, egész estés dokumentumfilm sok eredeti felvételt és drámai jelenetet tartalmaz, de ami a legfontosabb üzenete, az mégiscsak az, hogy győzni fogunk! Mi, magyar patrióták a diktatúra és az azóta eltelt időszak keserű tapasztalataiból, majd a nemzeti blokk, azaz a Fidesz–KDNP-kormányzás mögötti patrióta összefogás sikeréből megtanultuk, hogy nagyon sok régi vitában igenis igazunk volt.

Mint ez a dokumentumfilm is bizonyítja, a kormányzás számos merész lépése az igaz utat jelölte ki. S innen következik – mint Fico előrevetíti –, hogy a mostani háborús válságban is mi járunk a helyes úton, s nekünk lesz újfent igazunk.