Gördeszkás cipőt viselt a ferencvárosi építkezésen talált csontváz

Valósággal sokkolta a látvány azokat az építőmunkásokat, akik február 27-én, munka közben rátaláltak az emberi csontmaradványokra. A jelenleg ismeretlen személyazonosságú holttest a IX. kerület, Ecseri út 5-7. szám alatti területen került elő. A rendőrség most nyomozást folytat a rejtélyes haláleset ügyében – írja a Blikk értesülése alapján az Origo.

Fiatal férfié lehet az ismeretlen holttest

A rendőrség hivatalos honlapján az ismeretlen holttest, holttestrész körözések között szerepel a felhívás, amelyben segítséget kérnek az azonosításhoz. Ebben leírják, hogy az elhunyt 20-40 év körüli, a csontmaradványok alapján valószínűsíthetően egy férfiről van szó.

Halála idején kékeslila, cipzáras pulóvert, kék Levi's farmert és 43-as méretű, Vans márkájú cipőt viselt, ami a gördeszkások körében népszerű.

A bulvárlap megkeresésére a BRFK közölte: idegenkezűség gyanúja nem merült fel, az ügyben közigazgatási eljárást indítottak, melynek részben az a feladata, hogy kiderüljön, mikor hunyt el az ismeretlen személy.

Ezt mondta az igazságügyi orvosszakértő

A Blikk felkereste Szeles Géza igazságügyi orvosszakértőt, aki beszámolt arról, hogy mit lehet megállapítani a megtalált csontokból.

Egy bizonyos ideig viszonylag jól meg lehet állapítani a halál időpontját. Nagy jelentőséggel bír, hogy a csontokon túl milyen emberi szövetek maradtak meg, esetleg porcok, szalagok. Nagyon sok múlik azon, milyen körülmények között volt a holttest. Ha valakit például bezsákolnak, majd gyorsan kötő betonba teszik, sokat meg lehet állapítani róla. Ha jó légáramlások vannak, mumifikálhatják is a holttestet. Ha csak csontok vannak, nehéz dolga van a szakértőnek. Ástam már ki úgy több mint tíz év után holttestet, amelynek átlőtték a lapockáját, sőt, a lövedék is előkerült, de ez nagyon ritka eset. Csak a csontokból nehéz kijelenteni, emberölés történt-e”

– magyarázta a szakértő.

