– Vajon ki kapja az Európai Érdemrend legmagasabb fokozatát? – tette fel a kérdést a Facebook-oldalán közzétett videóbejegyzésében Kocsis Máté.
Kocsis Máté kifakadt, elmondta véleményét Zelenszkij kitüntetéséről + videó
Az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola bejelentette, hogy az Európai Érdemrend legmagasabb fokozatát „természetesen” Volodimir Zelenszkij kapja – idézte fel a kitüntetés bejelentését Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán reagált az ukrán elnök kitüntetésére.
Az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola bejelentette, hogy az Európai Érdemrend legmagasabb fokozatát természetesen Volodimir Zelenszkij kapja. Hát ki a búbánatos franc kapná, ha nem az, aki megfenyegette halálosan az egyik európai uniós tagállam miniszterelnökét, vagy ha nem az, aki elzárta egy tagállam elől a kőolajvezetéket, ezzel energiaválságot okozva, vagy nem az, aki beavatkozott egy ország választási kampányába. Persze hogy ő kapja. Zelenszkij kapja
– fogalmazott Kocsis Máté, hozzátéve: „Gratulálok, elnök úr!”
Amint arról korábban beszámoltunk, kihirdették az újonnan létrehozott Európai Érdemrend első díjazottjait. Az Európai Parlament elnöke a kitüntetés kapcsán kijelentette: a díjazottak Európa iránti elkötelezettsége ünneplést érdemel. – Az Európai Érdemrenddel azokat tiszteljük meg, akik nemcsak hittek Európában, hanem aktívan hozzájárultak annak felépítéséhez is – fogalmazott Metsola. Az Európai Érdemrend első díjazottjai között szerepel Angela Merkel, Németország korábbi szövetségi kancellárja, Lech Walęsa, a lengyel Szolidaritás mozgalom egykori vezetője és Lengyelország volt elnöke, valamint Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke is.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
