Megtalálta a rendőrség a nyékládházi gyilkosság gyanúsítottját

A gyanúsított március 10-én kora hajnalban egy szőlőhegyi kisházban megvágta, illetve olyan erővel verte fejbe áldozatát, hogy a férfi belehalt sérüléseibe. A bejelentést követően a rendőrök rövid idő alatt azonosították, elfogták, majd a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a 38 éves férfit.