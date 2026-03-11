Megtalálta a rendőrség a nyékládházi gyilkosság gyanúsítottját

Emberölés miatt folytat eljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy 38 éves nyékládházi férfival szemben – adta hírül a rendőrségi portál.
A gyanúsított március 10-én kora hajnalban egy szőlőhegyi kisházban megvágta, illetve olyan erővel verte fejbe áldozatát, hogy a férfi belehalt sérüléseibe. A bejelentést követően a rendőrök rövid idő alatt azonosították, elfogták, majd a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a 38 éves férfit.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság kezdeményezte az őrizetbe vett gyanúsított letartóztatását.
