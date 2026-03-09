Az egész világot megrengette a magyar labdarúgó-válogatott felfoghatatlan győzelme

Egyszer megkérdeztem Szepesi Györgyöt, melyik mérkőzés közvetítésére emlékezik vissza a legszívesebben? Biztos voltam benne, hogy az évszázad mérkőzésének elnevezett londoni 6:3 jut majd az eszébe, miközben titokban abban reménykedtem, hogy nem ezt a választ kapom. Szepesi hosszan elgondolkodott, majd kibökte: az 1966-os magyar–brazil lenne az. Amely nem volt több, mint egy szimpla világbajnoki csoportmeccs, mégis, mind a magyar, mind az egyetemes futballra gyakorolt hatása még 60 év távlatából is felfoghatatlan. Mert az ellenfél akkor is a kétszeres világbajnok Brazília volt, ha ezen a meccsen a legnagyobb fenomén, Pelé nem lépett pályára. Mert a vb-k történetében ekkor is veretlenek voltunk a dél-amerikai óriással szemben, de csak egyszer játszottunk ellenük. 1954-ben a svájci világbajnokság negyeddöntőjében. Ott is legyőztük őket, amely szintén az ikonikus mérkőzések sorát gyarapítja a sportág hazai történetében.

Bene Ferenc volt az egyik legjobb a brazilok elleni 1966-os vb-mérkőzésen. Fotó: Sven Simon

1966: a továbbjutás múlt a brazilok elleni meccsen

Az 1966-os meccs előtt nem állt jól a magyar csapat az angliai vb-n, mert a 3-as csoport nyitómérkőzésén, Manchesterben 3:1-re kikapott Portugáliától. A tét tehát csupán annyi volt a második meccsen Brazília ellen, hogy versenyben tudunk-e maradni a továbbjutásért. Az 1962-es vb-aranyérmes, azaz a címvédő az első körben 2:0-ra legyőzte a bolgárokat, igazi ki-ki meccs várt tehát Magyarországra 1966. július 15-én a Goodison Parkban, az Everton stadionjában. A furcsa lebonyolítás miatt az ellenfél egy nappal többet pihenhetett az összecsapás előtt – ez sem épp a magyarok malmára hajtotta a vizet.

Magyarország akkori szövetségi kapitánya a legendás Baróti Lajos volt, aki hallatlan tiszteletnek örvendett a szurkolók, a játékosok, de még az újságírók körében is. Nagy szó volt ez akkoriban. Baróti amúgy nagyon erős magyar kerettel vágott neki a világbajnokságnak. Magyarország az 1962-es chilei világbajnokságon úgy lett ötödik (ez a második legjobb helyezés a vb-k magyar történetében), hogy a negyeddöntőben a szovjet bíró, Latisev nem adta meg Tichy Lajos szabályos gólját Csehszlovákia ellen.