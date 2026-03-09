futball-vb-sztorikvb 1966Albert Flórián

Az egész világot megrengette a magyar labdarúgó-válogatott felfoghatatlan győzelme

Június 11-én a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A hatodik részben elmeséljük annak a meccsnek a sztoriját, amely – nem túlzás – az egész világot megrengette. A helyszín Liverpool, 1966. A brazilok legyőzése.

Lantos Gábor
2026. 03. 09. 5:51
Farkas János gólöröme az 1966-os labdarúgó-világbajnokságon a magyar-brazil összecsapáson Fotó: STAFF Forrás: AFP
Egyszer megkérdeztem Szepesi Györgyöt, melyik mérkőzés közvetítésére emlékezik vissza a legszívesebben? Biztos voltam benne, hogy az évszázad mérkőzésének elnevezett londoni 6:3 jut majd az eszébe, miközben titokban abban reménykedtem, hogy nem ezt a választ kapom. Szepesi hosszan elgondolkodott, majd kibökte: az 1966-os magyar–brazil lenne az. Amely nem volt több, mint egy szimpla világbajnoki csoportmeccs, mégis, mind a magyar, mind az egyetemes futballra gyakorolt hatása még 60 év távlatából is felfoghatatlan. Mert az ellenfél akkor is a kétszeres világbajnok Brazília volt, ha ezen a meccsen a legnagyobb fenomén, Pelé nem lépett pályára. Mert a vb-k történetében ekkor is veretlenek voltunk a dél-amerikai óriással szemben, de csak egyszer játszottunk ellenük. 1954-ben a svájci világbajnokság negyeddöntőjében. Ott is legyőztük őket, amely szintén az ikonikus mérkőzések sorát gyarapítja a sportág hazai történetében.

1966
Bene Ferenc volt az egyik legjobb a brazilok elleni 1966-os vb-mérkőzésen. Fotó: Sven Simon 

1966: a továbbjutás múlt a brazilok elleni meccsen

Az 1966-os meccs előtt nem állt jól a magyar csapat az angliai vb-n, mert a 3-as csoport nyitómérkőzésén, Manchesterben 3:1-re kikapott Portugáliától. A tét tehát csupán annyi volt a második meccsen Brazília ellen, hogy versenyben tudunk-e maradni a továbbjutásért. Az 1962-es vb-aranyérmes, azaz a címvédő az első körben 2:0-ra legyőzte a bolgárokat, igazi ki-ki meccs várt tehát Magyarországra 1966. július 15-én a Goodison Parkban, az Everton stadionjában. A furcsa lebonyolítás miatt az ellenfél egy nappal többet pihenhetett az összecsapás előtt – ez sem épp a magyarok malmára hajtotta a vizet.

Magyarország akkori szövetségi kapitánya a legendás Baróti Lajos volt, aki hallatlan tiszteletnek örvendett a szurkolók, a játékosok, de még az újságírók körében is. Nagy szó volt ez akkoriban. Baróti amúgy nagyon erős magyar kerettel vágott neki a világbajnokságnak. Magyarország az 1962-es chilei világbajnokságon úgy lett ötödik (ez a második legjobb helyezés a vb-k magyar történetében), hogy a negyeddöntőben a szovjet bíró, Latisev nem adta meg Tichy Lajos szabályos gólját Csehszlovákia ellen. 

Hazug angol bulvársajtó, szomorú magyar játékosok

A portugálok elleni vereség szinte összetörte a csapatot, csak azért nem estek teljes letargiába a játékosok, mert nem maradt rá idejük. Budapestről táviratok százai érkeztek a magyar csapat angliai szálláshelyére. A drukkerek nem szidták a játékosokat, mert látták azt a küzdelmet és azt a szenvedélyt, amely a vereség ellenére a magyarok játékát jellemezte. Néhány ilyen táviratot a brazilok elleni meccs napjának reggelén fel is olvasott Baróti Lajos, ezzel is tüzelve a magyarokat a dél-amerikai óriás ellen. Ha már a táviratok: az angol bulvársajtó abban az időben sem ment a szomszédba egy kis locsogásért. 

A The Sun című lap a brazilok elleni meccs napján jelentetett meg egy olyan cikket, amelyben az angol lap újságírói szerint Magyarországon tüntetések kezdődtek a portugáloktól elszenvedett vereség után, miközben a táviratok ezrei azt követelték, hogy büntessék meg azokat a magyar játékosokat, akik ki mertek kapni a portugál csapattól. 

Ebből természetesen egy szó sem volt igaz.

Az egész ország a rádió előtt ült

1966. július 15-én, magyar idő szerint 19.30-kor kezdődött meg a nagy mérkőzés. Az ország döntő többsége még mindig a rádióközvetítés mellett tette le a voksát, habár a Magyar Televízió erről a vb-ről már élőben közvetítette a mérkőzések jelentős részét. Szepesi Györgynek akkora mítosza volt, hogy a tévé kiküldött munkatársa, Vitray Tamás nem versenyezhetett vele. Az sem véletlen, hogy ennek a meccsnek a rádióközvetítéséből maradtak fent olyan legendás mondatok („Bene, Farkas, Farkas, Bene, nem félünk a farkastól…”), amelyek azóta is a magyar futballfolklór legtöbbet emlegetett szövegei.

A meccs:

VIII. labdarúgó-világbajnokság, 3-as csoport, 2. forduló: Magyarország–Brazília 3:1 (1:1)
Liverpool, Goodison Park, 52 000 néző. Vezette: Dagnall (angol)
Magyarország: Gelei – Káposzta, Mátrai, Mészöly, Szepesi – Mathesz, Sipos – Bene, Albert, Farkas, Rákosi.
Brazí­lia: Gilmar – D. Santos, Bellini, Altair, P. Henrique - Gerson, Lima – Garrincha, Tostao, Alcindo, Jairzinho.
Góllövő: Bene (3.), Farkas (65.), Mészöly (75. – 11-esből), illetve Tostao (14.)

A magyarok számára közvetlenül a mérkőzés előtt derült ki, hogy Pelé nem játszik ellenünk, miközben a Baróti Lajos–-Illovszky Rudolf edzőpáros a legfontosabb poszton nyúlt bele az összeállításba. A portugálok elleni mérkőzésen Szentmihályi Antal volt a kapus, a brazil meccsen azonban Gelei József. Sóvári és Nagy is kimaradt, az ő helyükre érkezett meg Szepesi és Mathesz.

Ez tényleg feledhetetlen meccs volt

Erről a feledhetetlen magyar futballcsodáról számtalan írás jelent már meg, e cikk végén a videóban újra megnézhetők a magyar gólok. Láthatjuk Farkas János elementáris találatát (Szepesi György: „Mintha zsinóron húzták volna az aranygólt Gilmar hálójába”), láthattuk, hogy az önfeláldozás iskolapéldáját megmutató Mészöly Kálmán a 75. percben felkötött karral állt oda tizenegyest lőni. Bene Ferenc cselsorozata a mai napig itt van a szemünk előtt. 

Bár ez a brazilverés nem kapott akkora figyelmet, mint az 1953-as évszázad mérkőzése, nyugodtan kijelenthető, hogy szakmailag sokkal többet jelentett, mint a 13 évvel korábban, Londonban történt események.

Mészöly Kálmán tizenegyese: a harmadik magyar gól a Magyarország–Brazília mérkőzésen a labdarúgó-világbajnokságon. Forrás: MTI/LVB

A legnagyobb dicsőség az volt a magyarok számára, hogy a Goodison Parkban megjelent angol emberek Magyarország, Magyarország! kiáltásokkal buzdították a számukra amúgy semleges csapatot. Kijutott az ovációból Albert Flóriánnak, aki ezen az összecsapáson élete legnagyobb játékát nyújtotta. A Népszabadság helyszínre kiküldött munkatársa, Lukács László a következőket írta: „Ilyen ünneplést régen lehetett látni futballpályán: a nézők, az újságírók, a szakemberek extázisban éltették a magyar labdarúgókat. Az egyik angol kolléga azt mondta, hogy ha az Everton győzte volna le a brazil válogatottat, a liverpooliak akkor sem lettek volna boldogabbak, mint e másfél óra után. A mérkőzés után a pálya mögötti szűk utcákon is hosszú ideig tartott az ünneplés, ezrek és ezrek várták, míg a magyar játékosok kijöttek a stadionból, és az autóbuszhoz mentek. A sok ünneplő között egy messziről érkezett magyar lelkesülten azt hangoztatta: 

Ezért a látványért érdemes volt 12 ezer mérföldet megtennem.

Kevésbé ismert sztori, hogy a nagy meccs másnapján a magyar csapat szálláshelyén megjelent az 1950-es évek egyik legjobb angol focibírója, Bill Evans, aki egy hatalmas pezsgőt szorongatott a kezében. Nem fogják elhinni, de az egykori játékvezető Albert Flóriánnak hozta a nedűt, mert annyira elkápráztatta őt a magyar csapat és a Ferencváros játékosának teljesítménye.

Egymást múlták felül az angol újságírók

A brit sajtó messzemenőkig egyetértett abban, hogy Farkas János minden idők legnagyobb gólját lőtte a labdarúgó-világbajnokságok 1930 óta íródó történetében. Azt hiszem, ebben a kijelentésben nem volt semmi túlzás. A túlzásokra is sokszor hajlamos angol sporttudósítók kiélték magukat, és ilyen címeket adtak: „Brazíliát elkalapálták”, „Magyar csoda”, „Briliáns gyönyörűség”, „Hatalmas magyarok”, „Visszhangzik a Goodison-park a Hungary, Hungary biztatástól” és „A világbajnok elbukik.” A tudósításokban pedig olyasmiket olvashatunk, hogy 

Bene gólja az első percekben egész estére éljenzést érdemelt volna, Garrincha fáradt öreg madár volt Szepesi mellett, vége a brazilok korszakának, drágakő értékű magyar gólok, magas színvonalú drámai éjszaka.

Talán ezekből a mondatokból is kiderül, mekkora hatása volt a brazilok legyőzésének. Az egyik Everton-szurkoló a mérkőzés után valahogy bejutott a stadion díszpáholyába, ahol leborult a klub elnöke előtt és azt kérte: most azonnal kínáljanak élethosszig tartó szerződést Albert Flóriánnak.

A photo taken on September 15, 2011 shows former Hungarian football player Florian Albert speaking during his 70th birthday party at the Ferencvaros Football Club in Budapest. Albert, who had received the Golden Ball (Ballon d'Or) award in 1967, died in Budapest early on October 31. AFP PHOTO / FERENC ISZA (Photo by FERENC ISZA / AFP)
Az angolok volt FIFA-bírója pezsgőt hozott Albert Flóriánnak. Fotó: AFP/Ferenc Isza

De érdemes szót ejteni arról, mi zajlott le Budapesten a brazil csapat legyőzése után. Az emberek az utcákra mentek és spontán vonulás kezdődött meg, amely alatt a Nagykörúton zengett a „magyarok, magyarok” biztatás. Éjfél előtt nem sokkal a Blaha Lujza téri aluljáróban emberek ezrei várták, hogy a nyomdából megérkezzen a Népsport másnapi kiadása. Mindenki olvasni akarta a jelentéseket, mindenki újra át akarta élni a csodát. Még a meccs előtt a kor egyik legnépszerűbb magyar színésze, Kazal László azt ígérte: ha nyerünk, ruhában fürdik meg az egyik budapesti szökőkútban. 

Távirat a Déli-sarkról

Hosszan, nagyon hosszan és oldalakon keresztül lehetne még taglalni ennek a győzelemnek a hatását. A szakmai elemzéseket már régen megtették mások, mi most egy tényleg nagyon kedves történettel zárjuk sorozatunk ötödik részét. A mérkőzés után a Magyar Rádió a következő táviratot kapta a Mirnij déli-sarki kutatóállomásról: „Közvetítésüket kiválóan hallottam. Ha gólokat rúgunk, a siker nem maradhat el. Ha lehetséges, tolmácsolják 607 kutató legforróbb üdvözletét a magyar labdarúgóknak.

Nálunk állandóan hóvihar… Körülbelül félmillió pingvin telel kontinensünkön. Újdonság: kikeltek tojásaikból az első császárpingvinek.

Jó időt, további labdarúgósikereket kívánok az Antarktiszról. Baráth József.”

