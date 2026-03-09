AC MilanFC InternazionaleCristian ChivuMassimiliano AllegriSerie A

Meglepő reakciók a furcsa végjátékra, különös lehetőséget biztosított városi riválisának a Milan

Az AC Milan az idénybeli második milánói derbit is megnyerte 1-0-ra az Inter ellen, ezúttal Pervis Estupinán gólja döntött. A hosszabbításban hiába került a Milan kapujába a labda, majd Ricci kezezéséért sem járt büntető. Bár az Inter részéről többen is elbeszélgettek a lefújás után Doveri játékvezetővel, nyilatkozatában Cristian Chivu és Federico Dimarco sem varrta a bíró nyakába a vereséget.

Koczó Dávid
2026. 03. 09. 7:13
Doveri játékvezető köré sokan odagyűltek a milánói derbi után, de az Inter edzője és játékosai nem a bíróra fogták az újabb AC Milan elleni vereséget Fotó: Anadolu via AFP/Piero Cruciatti
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mhitarjan kihagyta a nagy helyzetét, egy percre rá Estupinán belőtte a magáét. Mindez ugyan még a Milan és az Inter rangadójának első félidejében történt, utólag mégis mondhatjuk, hogy ekkor dőlt el a mérkőzés. Az Inter ugyan a meccs végi hosszabbításban a kapuba talált, de hiába ünnepelt a kispadról sérülése ellenére felpattanva Lautaro Martínez, Doveri játékvezető már jóval azelőtt sípolt, hogy a labda a hálóban kötött volna ki, s megismételtette a szögletet. Aztán még a Ricci kezére pattanó labda miatt is izgulhatott a Milan, de nem lőhetett büntetőt az Inter.

Ismét a Milan ünnepelhetett a városi derbi után, de a Serie A tabelláját továbbra is az Inter vezeti
Ismét a Milan ünnepelhetett a városi derbi után, de a Serie A tabelláját továbbra is az Inter vezeti Fotó: Anadolu via AFP/Piero Cruciatti

A lefújás után Dimarco és néhány társa odament a játékvezetőhöz, de nem tűnt indulatosnak a beszélgetés.

Milan–Inter: büntető járt volna a hosszabbításban?

Federico Dimarco és az Inter vezetőedzője, Cristian Chivu is elismerte: nem volt elég erős az Inter teljesítménye.

– Amikor gólt kapunk, gyakran nem reagálunk elég eltökélten. Nehéz megmagyarázni, miért tesszük ezt – mondta Dimarco, aki a büntetőgyanús esetről is elmondta a véleményét. – A videót megnézve az kar eláll a testtől, a játékvezető értelmezésén múlik. Lehetett volna VAR-vizsgálat.

Chivu tájékozottabb volt a VAR-protokollt illetően.

– Elmondták nekem, hogy a VAR megnézte, úgyhogy nincs is mit hozzátennem. A teljesítményre, a saját döntéseimre és hibáimra koncentrálok – mondta a román szakember, akinek a támadósorban meg volt kötve a keze, hiszen Martínez mellett Marcus Thuram is hiányzott. Chivu viszont hangsúlyozta: semmiképpen sem varrja két fiatal támadója, Bonny és Esposito nyakába a vereséget, s azt is kijelentette: a milánói derbi nem lett volna megfelelő alkalom, hogy a támadóhiány miatt az egycsatáros játékkal kísérletezzen.

Serie A: Az Inter történelmi bajnoki címet nyerhet

Talán azért is maradtak a vereség ellenére higgadtak az Internél, mert a csapat még így is hét pont előnnyel vezet a tabellán a második helyezett városi rivális előtt.

– Nagy az Inter előnye, a legerősebb csapat és a bajnokság egyértelmű esélyese – mondta a győzelem ellenére Massimiliano Allegri, a Milan vezetőedzője, aki a BL-kvalifikációt, azaz az első négy hely valamelyikének megszerzését tartja célnak. Ugyanakkor a formaidőzítésről szóló üzenete az Internek is szólhat, amely a norvég Bodö/Glimt elleni BL-kiesést is figyelembe véve megtorpant az elmúlt hetekben:

Hét hónapon át dolgoztunk azért, hogy márciusra a lehető legjobb formába kerüljünk, mert ekkor rendezik az idény legfontosabb mérkőzéseit, ekkor dől el minden.

Allegri volt a Milan edzője a 2010/11-es idényben is, amikor a piros-feketék legutóbb begyűjtötték mind a hat pontot a városi rivális ellen, s akkor a bajnoki cím is meglett.

Fordított eset viszont még nem volt: sem az Inter, sem a Milan nem nyert még úgy bajnoki címet, hogy az adott idényben mindkét milánói derbit elveszítette. A vasárnapi vereség lehetőséget ad Chivuéknak a történelmi sikerre.

Serie A, 28 forduló

  • Milan–Inter 1-0
  • Genoa–Roma 2-1
  • Bologna–Verona 1-2
  • Fiorentina–Parma 0-0
  • Lecce–Cremonese 2-1
  • Juventus–Pisa 4-0
  • Atalanta–Udinese 2-2
  • Cagliari–Como 1-2
  • Napoli–Torino 2-1
  • Lazio–Sassuolo hétfő 20.45

Az élmezőny állása

  1. Inter 67 pont
  2. Milan 60
  3. Napoli 56
  4. Como 51
  5. Roma 51
  6. Juventus 50

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkazincbarcika

Na mi van fiúk?

Bayer Zsolt avatarja

És akkor jön a kazincbarcikai időközi, és győz a Fidesz-KDNP jelöltje, a tiszás támogatott meg a harmadik helyre fut be.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu