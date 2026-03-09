Meglepő reakciók a furcsa végjátékra, különös lehetőséget biztosított városi riválisának a Milan

Mhitarjan kihagyta a nagy helyzetét, egy percre rá Estupinán belőtte a magáét. Mindez ugyan még a Milan és az Inter rangadójának első félidejében történt, utólag mégis mondhatjuk, hogy ekkor dőlt el a mérkőzés. Az Inter ugyan a meccs végi hosszabbításban a kapuba talált, de hiába ünnepelt a kispadról sérülése ellenére felpattanva Lautaro Martínez, Doveri játékvezető már jóval azelőtt sípolt, hogy a labda a hálóban kötött volna ki, s megismételtette a szögletet. Aztán még a Ricci kezére pattanó labda miatt is izgulhatott a Milan, de nem lőhetett büntetőt az Inter.

Ismét a Milan ünnepelhetett a városi derbi után, de a Serie A tabelláját továbbra is az Inter vezeti Fotó: Anadolu via AFP/Piero Cruciatti

A lefújás után Dimarco és néhány társa odament a játékvezetőhöz, de nem tűnt indulatosnak a beszélgetés.

Milan–Inter: büntető járt volna a hosszabbításban?

Federico Dimarco és az Inter vezetőedzője, Cristian Chivu is elismerte: nem volt elég erős az Inter teljesítménye.

– Amikor gólt kapunk, gyakran nem reagálunk elég eltökélten. Nehéz megmagyarázni, miért tesszük ezt – mondta Dimarco, aki a büntetőgyanús esetről is elmondta a véleményét. – A videót megnézve az kar eláll a testtől, a játékvezető értelmezésén múlik. Lehetett volna VAR-vizsgálat.