Tom Brady kis híján rontást hozott Zlatan Ibrahimovicsékra, ez felért egy veréssel

Az AC Milan hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Como ellen az olasz labdarúgó-bajnokságban. A tabella második helyén álló, a városi riválist üldöző milánóiak hátránya 7 pont a listavezető mögött. Cesc Fabregas vendégcsapata vezetést szerzett a San Siróban, Rafael Leao egyenlített, de nem tudta kicsikarni a győzelmet a kiállítás sorsára jutó Massimiliano Allegri csapata. Az AC Milan 24 forduló óta veretlen, ezzel együtt nem hozott szerencsét a meccset a helyszínen megtekintő amerikaifutball-legenda, Tom Brady.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 18. 23:03
AC Milan Tom Brady plays during the Serie A match between AC Milan and Como at Giuseppe Meazza stadium in Milano, Italy, on February 18, 2026 (Photo by Mairo Cinquetti/NurPhoto). (Photo by Mairo Cinquetti / NurPhoto via AFP)
Az amerikaifutball-legenda, Tom Brady volt az AC Milan vendége Fotó: MAIRO CINQUETTI Forrás: NurPhoto
AC Milan–Cremonese 1-2, és a sor az első fordulóval véget is ért 2025. augusztus 23-án. A piros-feketék azóta nem szenvedtek vereséget a Serie A-ban, azaz 23 fordulón keresztül. Luka Modricék 15 győzelmet és 8 döntetlent könyvelhettek el az elmúlt hónapokban. A nemzetközi szereplés jogáért, a 6. helyért a BL-szereplő Atalantával küzdő Como a nagy Milan-széria megtöréséért érkezett a San Siróba szerda este.

AC Milan
Nico Paz ünnepli az AC Milan elleni találatát Fotó: MAIRO CINQUETTI / NurPhoto

Már-már unalmasan, olaszosan csordogált az első félidőben a mérkőzés, amikor a 32. percben a vendégcsapat megszerezte a vezetést Nico Paz találatával (0-1). Mike Maignané, a hazaiak francia kapusé a gólpassza, aki szó szerint odaadta a labdát a Real Madridban nevelkedett argentinnak, akitől cserébe még egy kötényt is kapott. A Tomori, Modric, Leao, Nkunku fémjelezte AC Milannak innentől kezdve csipkednie kellett magát. Csakhogy a játékosként világbajnok Cesc Fabregas kevésbé nagy nevekből masszív együttest faragott, s jó ideig nem forgott veszélyben a comói előny. Elég volt egy védelmi megingás, illetve helyezkedési, kommunikációs hiba, Rafael Leao két védő között kibújt a 64. percben, és a tizenhatoson kívülről átemelte a talán feleslegesen kifutó Jean Butez kapust (1-1). 

AC Milan
Rafael Leao ritkán szabadult a comói őrizetből Fotó: MAIRO CINQUETTI / NurPhoto

Ideges, pontatlan AC Milan

Innentől a győzelmet vették célba a legutóbb a Pisa ellen a sikert a hajrában kicsikaró Luka Modricsék, akik legalább az 5 pontos hátrányukat nem akarták növelni az Inter mögött. Feszült lett a meccs hangulata, Massimiliano Allegri, a Milan vezetőedzője piros lapot kapott a hajrá előtt. A végjátékban meglepetésre inkább a Como veszélyeztetett néhány távoli lövéssel. Az AC Milan hazai pályán így csak 1-1-es döntetlent játszott a Como ellen az olasz labdarúgó-bajnokságban. 

A tabella második helyén álló, a városi riválist üldöző milánóiak hátránya 7 pont a listavezető mögött. A Milan 24 forduló óta veretlen, de ez egy vereséggel ért fel.

Nem hozott szerencsét a meccset a helyszínen megtekintő amerikaifutball-legenda, Tom Brady, akit a tulajdonosok tanácsadója, az AC Milan ikonikus játékosa, Zlatan Ibrahimovics köszöntött.

