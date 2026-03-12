BL: a nyolcaddöntőkben nyomát sem láttuk a Premier League fölényének

Az Arsenal (85 százalék) és veresége ellenére a Liverpool (61 százalék) továbbra is a párharca esélyese az oldal számítása alapján, a Newcastle (33 százalék) viszont annak ellenére sem, hogy egyedüli Premier League-csapatként vezetést szerzett a maga e heti BL-meccsén.

Projected 🔵 UCL quarterfinals (as of 11 Mar):



🇪🇸 Real Madrid v 🇩🇪 Bayern

🇫🇷 PSG v 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

🇪🇸 Atletico M. v 🇪🇸 Barcelona

🇳🇴 Bodø/Glimt v 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Arsenal — Football Meets Data (@fmeetsdata) March 11, 2026

Az összkép is jól jelzi, mekkora pofont kapott a héten az angol labdarúgás: míg a párharcok előtt még arra volt a legnagyobb esély, hogy négy Premier League-csapat lesz a negyeddöntőben, ez az első meccsek alapján kettőre csökkent.

After R16 first legs, the picture changed dramatically for 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England — most likely outcome is now 2 teams in the QF (45%), with a 97% chance of at least 1.



Red lines show the pre-Leg 1 baseline.



You can see the dramatic shift — the most likely outcome moved from 3-4 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 teams… pic.twitter.com/coFfk5s6b5 — Football Meets Data (@fmeetsdata) March 12, 2026

Válságban a Premier League?

Természetesen ahogy az alapszakasz alatti szigetországi reakció is túlzó volt, most is hiba lenne átesni a ló túloldalára. Egyrészt a Football Meets Data továbbra is angol csapatot, az Arsenalt tartja a végső siker legnagyobb esélyesének a Bajnokok Ligájában, másrészt az már biztosra vehető, hogy a Premier League a következő idényben is megkapja az öt BL-kvótát az idei erős szereplésnek köszönhetően, még akkor is, ha ezt az UEFA hivatalosan még nem jelentette be.