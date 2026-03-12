BL: a nyolcaddöntőkben nyomát sem láttuk a Premier League fölényének

A BL-alapszakasz során az angol sajtó harsányan ünnepelte a Premier League fölényét . A hat angol indulóból öt egyenes ágon jutott a nyolcaddöntőbe, s végül a hatodik, a Newcastle United is tagja a legjobb tizenhat mezőnyének. A héten azonban az angolok sorra kapták a pofonokat: a hat BL-csapatukból egy sem nyert a nyolcaddöntője első felvonásán, sőt, a Premier League-klubok fele (Manchester City, Chelsea, Tottenham) háromgólos hátrányba, azaz szinte reménytelen helyzetbe került a visszavágó előtt. Az Arsenal és a Newcastle döntetlent játszott, mégis nagyobb esélyt látnak a statisztikusok Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Galatasaray otthonában 1-0-s hátrányba került Liverpool továbbjutására.
Az angol csapatok eredményei a BL-nyolcaddöntőben
- Galatasaray–Liverpool 1-0
- Atlético Madrid–Tottenham 5-2
- Newcastle United–Barcelona 1-1
- Real Madrid–Manchester City 3-0
- Bayer Leverkusen–Arsenal 1-1
- PSG–Chelsea 5-2
Nem meglepő, hogy a teljesen szétesett Tottenham, valamint a rangadóját egyaránt váratlanul nagy különbséggel elveszítő Manchester City és Chelsea továbbjutására a futballstatisztikákkal foglalkozó Football Meets Data egyaránt maximum 10 százalék esélyt ad.
