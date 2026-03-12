Rendkívüli

Gulyás Gergely: Zelenszkij azért nem vesz tudomást a küldöttségről, mert nincs akadálya a vezeték újraindításának + videó

Bajnokok LigájaArsenal FCSzoboszlai DominikPremier LeagueLiverpool FC

BL: a nyolcaddöntőkben nyomát sem láttuk a Premier League fölényének

Óriási pofont kaptak a héten az angol csapatok. A BL-nyolcaddöntők első meccsén a hat Premier League-csapat közül csupán az Arsenal és a Newcastle United játszott döntetlent, a másik négy kikapott. A Liverpool esélyei isztambuli veresége ellenére jók a BL-negyeddöntőbe jutásra, a Manchester City, a Chelsea és a Tottenham továbblépésére viszont egyaránt csodára lenne szükség.

Koczó Dávid
2026. 03. 12. 11:42
Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool ugyan elbukott a Galatasaray otthonában, de még így is jobban járt a BL-ben, mint másik három Premier League-klub Fotó: NurPhoto via AFP/Yagiz Gurtug
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A BL-alapszakasz során az angol sajtó harsányan ünnepelte a Premier League fölényét . A hat angol indulóból öt egyenes ágon jutott a nyolcaddöntőbe, s végül a hatodik, a Newcastle United is tagja a legjobb tizenhat mezőnyének. A héten azonban az angolok sorra kapták a pofonokat: a hat BL-csapatukból egy sem nyert a nyolcaddöntője első felvonásán, sőt, a Premier League-klubok fele (Manchester City, Chelsea, Tottenham) háromgólos hátrányba, azaz szinte reménytelen helyzetbe került a visszavágó előtt. Az Arsenal és a Newcastle döntetlent játszott, mégis nagyobb esélyt látnak a statisztikusok Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Galatasaray otthonában 1-0-s hátrányba került Liverpool továbbjutására.

A reakciókból nem derülne ki, de az angol Premier League-csapatok közül egyedül a Newcastle United járt közel a győzelemhez a BL-nyolcaddöntők első meccsein
A reakciókból nem derülne ki, de a Premier League-csapatok közül egyedül a Newcastle United járt közel a győzelemhez a BL-nyolcaddöntők első meccsein Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/Michael Driver

Az angol csapatok eredményei a BL-nyolcaddöntőben

Nem meglepő, hogy a teljesen szétesett Tottenham, valamint a rangadóját egyaránt váratlanul nagy különbséggel elveszítő Manchester City és Chelsea továbbjutására a futballstatisztikákkal foglalkozó Football Meets Data egyaránt maximum 10 százalék esélyt ad.

Az Arsenal (85 százalék) és veresége ellenére a Liverpool (61 százalék) továbbra is a párharca esélyese az oldal számítása alapján, a Newcastle (33 százalék) viszont annak ellenére sem, hogy egyedüli Premier League-csapatként vezetést szerzett a maga e heti BL-meccsén.

Az összkép is jól jelzi, mekkora pofont kapott a héten az angol labdarúgás: míg a párharcok előtt még arra volt a legnagyobb esély, hogy négy Premier League-csapat lesz a negyeddöntőben, ez az első meccsek alapján kettőre csökkent.

Válságban a Premier League?

Természetesen ahogy az alapszakasz alatti szigetországi reakció is túlzó volt, most is hiba lenne átesni a ló túloldalára. Egyrészt a Football Meets Data továbbra is angol csapatot, az Arsenalt tartja a végső siker legnagyobb esélyesének a Bajnokok Ligájában, másrészt az már biztosra vehető, hogy a Premier League a következő idényben is megkapja az öt BL-kvótát az idei erős szereplésnek köszönhetően, még akkor is, ha ezt az UEFA hivatalosan még nem jelentette be.

Az, hogy ebben az idényben hat angol csapat is szerepelhetett a BL-ben, úgy alakulhatott ki, hogy az Európa-liga győzteseként a Tottenham is csatlakozott a Premier League tavalyi öt legjobbjához. Hasonló forgatókönyv idén is elképzelhető, az El-ben az Aston Villa mellett áll még a PL-ben a kiesés ellen harcoló Nottingham Forest is.

Az évek óta vitathatatlan, hogy a Premier League az anyagi lehetőségeket tekintve ellépett a többi topligától, ez a hét azonban azt is megmutatta, hogy továbbra is erős túlzás a PL teljes felsőbbrendűségének hirdetése.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkrasznahorkai

Krasznahorkai világa 2.

Bayer Zsolt avatarja

(Butasággal és aljassággal fertőzött)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu