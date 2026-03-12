Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem konfliktust keresünk, hanem megoldást + videó

budapestbudapesti rendőr - főkapitányságforgalomnemzeti ünnep

Forgalomkorlátozások lesznek a nemzeti ünnepen, mutatjuk a helyszíneket és az időpontokat

Lezárják a Szabadság hidat, több kerületben is forgalomkorlátozás lesz Budapesten a március 15-i nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 12. 13:05
A március 15-i nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt a főváros több kerületében forgalomkorlátozások lesznek – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság csütörtökön a Police.hu oldalon.

Historic Chain Bridge in Budapest is illuminated with the Hungarian tricolor to mark the country's National Day on March 15, 2020.
A nemezti színekkel megvilágított Lánchíd Fotó: Gusztav Bartfai / Shutterstock

A közlemény szerint lezárják 

  • március 14-én 0 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI. kerületében lévő Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között,
  • március 14-én 12 órától március 16-án 2 óráig pedig az Andrássy út Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út közötti szakaszát is.

Hozzátették, hogy lezárják továbbá 

március 15-én 8 órától 17 óráig a Budapest V. kerületében lévő Alkotmány utcát, a Garibaldi utcát, az Akadémia utcát, a Szalay utcát, a Balassi Bálint utcát, a Széchenyi rakpartot és a Honvéd utcát.

Nem lehet majd közlekedni 

  • március 15-én 8 órától 20 óráig a Budapest VI. kerületében lévő Podmaniczky utca Bajcsy-Zsilinszky út és a Teréz körút közötti szakaszán, 
  • és március 15-én 8 órától 24 óráig a Budapest IX. kerületében található Tűzoltó utca Ferenc körút és az Angyal utca közötti szakaszán sem.

Lezárják március 15-én 12 órától 20 óráig a Szabadság hidat, 

  • március 15-én 12 órától 22 óráig a Budapest VI. és XIV. kerületében lévő Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között, és 
  • március 15-én 14 órától 22 óráig a Kodály köröndöt, az Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között, a Városligeti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között, a Kós Károly sétányt, az Olof Palme sétányt a Verona angyalai utca és a Hősök tere között, valamint a Hősök terét.

A közlemény szerint az ünnepen szakaszosan és időszakosan lezárásra is készülni kell, továbbá megállási tilalom is érvénybe lesz. A részletekről bővebb információ megtalálható a Police.hu oldalon elérhető közleményben.

Borítókép: A Szabadság híd (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

