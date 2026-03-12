Kaposváron kezdődik Orbán Viktor jövő heti országjárása

„Startol a kampány, találkozzunk hétfőn Kaposváron” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A miniszterelnök a város főterén beszél 18 órától.
A kormányfő bejegyzésében leszögezte:
A Fidesz a biztos választás!
Mint ahogyan arról beszámoltunk, országjárásra indul Orbán Viktor a Békemenet utáni héten.
A kormányfő március 22-ig számos városba látogat el.
A miniszterelnöki országjárás helyszínei:
- március 16. – Kaposvár
- március 17. – Eger
- március 18. – Dunaújváros
- március 20. – Szentendre
- március 21. – Miskolc
- március 22. – Hódmezővásárhely
Orbán Viktor országjárása február 2-án, Mórahalmon és Mártélyon kezdődött el, amit a komáromi és az oroszlányi látogatás, majd a hazai pályának számító mezőtúri állomás követett. A kormányfő februárban Szekszárdra, Szentendrére, Sümegre, Sülysápra, Martonvásárra, Sukoróra, Csongrádra, Kistelekre is ellátogatott. Márciusban is járta az országot a miniszterelnök: 2-án Sopronban, 3-án Pétervásárán, 5-én pedig Pásztón találkozott a választókkal. A digitális polgári körök háborúellenes road-showja, amelynek állomásain Orbán Viktor is színpadra állt, Debrecenben ért véget egy rendhagyó Lázárinfóval egybekötve.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának balatonfüredi állomásán 2026. március 10-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
