Kaposváron kezdődik Orbán Viktor jövő heti országjárása

A miniszterelnök hétfőn Kaposvárra látogat.

2026. 03. 12. 16:04
„Startol a kampány, találkozzunk hétfőn Kaposváron” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A miniszterelnök a város főterén beszél 18 órától. 

A kormányfő bejegyzésében leszögezte:

A Fidesz a biztos választás!

Mint ahogyan arról beszámoltunk, országjárásra indul Orbán Viktor a Békemenet utáni héten.

A kormányfő március 22-ig számos városba látogat el.

A miniszterelnöki országjárás helyszínei:  

  • március 16. – Kaposvár
  • március 17. – Eger
  • március 18. – Dunaújváros
  • március 20. – Szentendre
  • március 21. – Miskolc
  • március 22. – Hódmezővásárhely

Orbán Viktor országjárása február 2-án, Mórahalmon és Mártélyon kezdődött el, amit a komáromi és az oroszlányi látogatás, majd a hazai pályának számító mezőtúri állomás követett. A kormányfő februárban Szekszárdra, Szentendrére, Sümegre, Sülysápra, Martonvásárra, Sukoróra, Csongrádra, Kistelekre is ellátogatott. Márciusban is járta az országot a miniszterelnök: 2-án Sopronban, 3-án Pétervásárán, 5-én pedig Pásztón találkozott a választókkal. A digitális polgári körök háborúellenes road-showja, amelynek állomásain Orbán Viktor is színpadra állt, Debrecenben ért véget egy rendhagyó Lázárinfóval egybekötve.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának balatonfüredi állomásán 2026. március 10-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

