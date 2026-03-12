Kínai Nagydíj: Russell és Hamilton egymásnak, Verstappen Leclerc-nek szúrt oda

Idén már 19. alkalommal ad otthont Sanghaj Forma–1-es hétvégének. A Kínai Nagydíj 2020 és 2023 között elmaradt, de egyébként 2004 óta folyamatosan a versenynaptár része: a jelenlegi mezőnyből Lewis Hamilton hatszor, Fernando Alonso kétszer, Max Verstappen és Oscar Piastri pedig egyszer-egyszer győzött itt – leginkább az itt jellemző módon az első rajtkockából indulva. Két éve Verstappen a sprintfutamot, az időmérőt és a versenyt is megnyerte, tavaly ugyanakkor Hamilton az eddigi legnagyobb sikerét érte el a Ferrari színeiben azzal, hogy a sprintkvalifikáción és a miniversenyen is ő diadalmaskodott. A hétszeres világbajnok brit pilóta idén is szép eredményeket érhet el Kínában, ugyanis a bevezetésre került motor- és szabályváltozások az eddigieket látva a Ferrarinak kedveztek az egyik leginkább. Az ausztráliai idénynyitón kettős győzelmet arató Mercedes ellen Sanghajban a fejlesztett hátsó szárnnyal érkezett olasz istálló újabb esélyt kap a sikerre, az időjárás-előrejelzés alapján ezúttal is száraz körülmények között.

Az Ausztrál Nagydíjhoz hasonlóan a Forma–1-es Kínai Nagydíj is a Ferrari és a Mercedes párharcáról szólhat, Sanghajban a sprintfutamon is lehet pontokat gyűjteni. Fotó: AFP/Paul Crock

Melbourne-ben komoly kritikákat kaptak a szabálymódosítások, mert bár az előzések száma tényleg megnőtt, a hirtelen sebességkülönbségek miatt látványos csaták helyett inkább balesetveszélyes jeleneteket lehetett látni. A Forma–1 elnök-vezérigazgatója, Stefano Domenicali még korainak érzi a szidalmazásokat, pláne mert a Kínai Nagydíj pályája más karakterisztikájú, két nagyon hosszú egyenes mellett főként éles kanyarok tarkítják az aszfaltcsíkot, így aztán a versenyzők is kíváncsian várják, lesz-e komolyabb változás Sanghajban.

A Ferrari a Mercedes, Hamilton Russell ellen

Az izgatott pilóták közé tartozik Hamilton is, aki sokat vár a tesztelés során már bevált, új hátsó szárnytól, ami a Macarena nevet viseli: – Nagyon hálás vagyok a csapattagoknak, mert erre a változtatásra eredetileg később készültünk, de keményen dolgoztak a megoldás kifejlesztésén és idehozatalán. Fantasztikus látni, hogy a csapat harcol, zárkózik, szorgosan dolgozik a gyárban, hogy fejlődjünk. Ez kulcsfontosságú, és tavaly nem láthattuk, nem láthattam a csapat teljes potenciálját ilyen üzemmódban, mert bizonyos problémákkal foglalkoztunk – mondta a Ferrari 41 éves pilótája, aki hangsúlyozta: sokkal jobban élvezi a versenyzést, mint az elmúlt években.