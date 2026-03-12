kínai nagydíjsprinthétvégeforma-1Max VerstappenGeorge RussellLewis HamiltonSanghaj

Kínai Nagydíj: Russell és Hamilton egymásnak, Verstappen Leclerc-nek szúrt oda

Akárcsak egy évvel korábban, 2026-ban is rögtön egy héttel a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj után folytatódik a Forma–1-es idény. Ezúttal is Sanghaj a második versenyhétvége helyszíne, a Kínai Nagydíj pedig most is sprintfutamos, vagyis csak egy szabadedzés áll a mezőny rendelkezésére gyakorlás céljából. A Mercedes és a Ferrari szempontjából a remekül sikerült melbourne-i rajt után ez talán elég is, a riválisoknak viszont a teljesen más karakterisztikájú pályán így még hamarabb meg kell találniuk a megfelelő beállításokat.

2026. 03. 12.
A ferraris Lewis Hamilton (balra) George Russellt faggatta Sanghajba menet a Mercedes titkairól Fotó: Getty Images via AFP/Clive Rose
Idén már 19. alkalommal ad otthont Sanghaj Forma–1-es hétvégének. A Kínai Nagydíj 2020 és 2023 között elmaradt, de egyébként 2004 óta folyamatosan a versenynaptár része: a jelenlegi mezőnyből Lewis Hamilton hatszor, Fernando Alonso kétszer, Max Verstappen és Oscar Piastri pedig egyszer-egyszer győzött itt – leginkább az itt jellemző módon az első rajtkockából indulva. Két éve Verstappen a sprintfutamot, az időmérőt és a versenyt is megnyerte, tavaly ugyanakkor Hamilton az eddigi legnagyobb sikerét érte el a Ferrari színeiben azzal, hogy a sprintkvalifikáción és a miniversenyen is ő diadalmaskodott. A hétszeres világbajnok brit pilóta idén is szép eredményeket érhet el Kínában, ugyanis a bevezetésre került motor- és szabályváltozások az eddigieket látva a Ferrarinak kedveztek az egyik leginkább. Az ausztráliai idénynyitón kettős győzelmet arató Mercedes ellen Sanghajban a fejlesztett hátsó szárnnyal érkezett olasz istálló újabb esélyt kap a sikerre, az időjárás-előrejelzés alapján ezúttal is száraz körülmények között.

Az Ausztrál Nagydíjhoz hasonlóan a Forma–1-es Kínai Nagydíj is a Ferrari és a Mercedes párharcáról szólhat, Sanghajban a sprintfutamon is lehet pontokat gyűjteni.
Az Ausztrál Nagydíjhoz hasonlóan a Forma–1-es Kínai Nagydíj is a Ferrari és a Mercedes párharcáról szólhat, Sanghajban a sprintfutamon is lehet pontokat gyűjteni. Fotó: AFP/Paul Crock

Melbourne-ben komoly kritikákat kaptak a szabálymódosítások, mert bár az előzések száma tényleg megnőtt, a hirtelen sebességkülönbségek miatt látványos csaták helyett inkább balesetveszélyes jeleneteket lehetett látni. A Forma–1 elnök-vezérigazgatója, Stefano Domenicali még korainak érzi a szidalmazásokat, pláne mert a Kínai Nagydíj pályája más karakterisztikájú, két nagyon hosszú egyenes mellett főként éles kanyarok tarkítják az aszfaltcsíkot, így aztán a versenyzők is kíváncsian várják, lesz-e komolyabb változás Sanghajban.

A Ferrari a Mercedes, Hamilton Russell ellen

Az izgatott pilóták közé tartozik Hamilton is, aki sokat vár a tesztelés során már bevált, új hátsó szárnytól, ami a Macarena nevet viseli: – Nagyon hálás vagyok a csapattagoknak, mert erre a változtatásra eredetileg később készültünk, de keményen dolgoztak a megoldás kifejlesztésén és idehozatalán. Fantasztikus látni, hogy a csapat harcol, zárkózik, szorgosan dolgozik a gyárban, hogy fejlődjünk. Ez kulcsfontosságú, és tavaly nem láthattuk, nem láthattam a csapat teljes potenciálját ilyen üzemmódban, mert bizonyos problémákkal foglalkoztunk – mondta a Ferrari 41 éves pilótája, aki hangsúlyozta: sokkal jobban élvezi a versenyzést, mint az elmúlt években.

Lewis Hamilton bevallotta azt is, hogy volt csapattársát, George Russellt faggatta a Mercedes motorjáról. A melbourne-i győztes már előre tudta, hogy a Sanghajba tartó repülőúton ez fog történni: – Biztos vagyok benne, hogy végig azt fogom hallgatni, mennyire jó a motorunk, illegális a sűrítési arányunk, és hasonlók. 

Egyszerűen csak megmondom neki, hogy fogja be, és foglalkozzon a saját dolgaival

mondta Russell.

Bár honfitársa végül valóban nem sokat árult el, Hamilton tudni véli, hol került előnybe a rivális istálló: – A jelek szerint főként az egyenesben nyernek. Amikor aktiválják az egyenesmódot, egyértelműen látszik, hogy nagyot lépnek előre. Meg kell értenünk az aerodinamika működését ebben a fázisban, mert úgy tűnik, nekik több erejük van – nyilatkozta a Ferrari-pilóta.

Lewis Hamilton vasárnap megszerezheti az első dobogóját a Ferrari színeiben
Lewis Hamilton vasárnap megszerezheti az első dobogóját a Ferrari színeiben Fotó: AFP/Paul Crock

Max Verstappen nem élvezi, de nem is akar még visszavonulni

A többi csapatnál már nincs ekkora nyugalom és öröm, elsősorban a Red Bullnál, amely pilótája, Max Verstappen véleményére voltak a legtöbben kíváncsiak. Az egy hete a visszavonulását is megszellőztető holland hétfőn megerősítette, hogy egy Mercedes GT3-as járművel rajthoz áll a májusban sorra kerülő nürburgringi 24 órás viadalon. Ezekről is beszélt a csütörtöki sajtóeseményen, ahol kiemelte, reményei szerint a sportág vezetői már dolgoznak azon, hogy javuljon a helyzet: – Nem akarok távozni. Nyilván azt kívánom, bárcsak kicsit jobban élvezném, de közben más dolgokat is csinálok, és azok nagyon szórakoztatók. Például versenyezhetek a Nordschleifén, és remélem, a következő években indulhatok Spában és akár Le Mans-ban is. 

Nem kell csak Forma–1-es versenyzőnek lennem, mást is csinálhatok, elvégre már mindent elértem, amit akartam.

Ezért akarok más dolgokat is felfedezni, és nem negyvenévesen akarom csinálni ezeket – nyilatkozta a 28 éves pilóta, aki hozzátette: bár a Red Bull vezetését jelenleg nem élvezi, a csapattal való közös munkát igen.

Max Verstappen hatodik hellyel kezdte az idényt
Max Verstappen hatodik hellyel kezdte az idényt Fotó: NurPhoto/Marcel van Dorst

Max Verstappent arról is kérdezték, hogy a szabályváltozások után segítheti-e őt a szimulátoros versenyzésben szerzett nagy tapasztalata. A négyszeres világbajnok erre odaszúrt a ferraris Charles Leclerc-nek azzal, hogy a monacói által Melbourne-ben emlegetett videójátékkal viccelődött: 

Lecseréltem a szimulátort a Nintendómra, és gyakoroltam egy kicsit a Mario Karttal. Elég jól megy a gombák megtalálása!

mondta a holland, visszautalva arra, hogy az előzési üzemmód által nyújtott extra energiát Leclerc a Mario Kartban látható gombához hasonlította. Sanghajban kiderül, mennyire változik meg a véleményük.

A Forma–1-es Kínai Nagydíj menetrendje:

  • szabadedzés: péntek 4.30-5.30
  • sprintidőmérő: péntek 8.30-tól
  • sprintfutam (19 kör): szombat 4.00-tól
  • időmérő: szombat 8.00-tól
  • futam (56 kör): vasárnap 8.00-tól

Az időpontok magyar idő szerint értendőek.

 

