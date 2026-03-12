liza minnellijubileumjudy garlandoscar

Nyolcvanéves a hollywoodi főnix, akinek mindkét szülője Oscar-díjas sztár volt

Március 12-én tölti be nyolcvanadik életévét Liza Minnelli, az amerikai szórakoztatóipar egyik utolsó nagy legendája. Az egyetlen Oscar-díjas művész, aki maga is Oscar-díjas szülők gyermekeként látta meg a napvilágot, élete során megjárta a csillogó magasságokat és a sötét mélységeket is. Sorsa kísértetiesen emlékeztet édesanyjáéra, Judy Garlandéra, ám ő a legnehezebb pillanatokban is képes volt az újjászületésre.

2026. 03. 12.
Forrás: Wikipedia
– Lendületemet anyámtól, az álmaimat apámtól örököltem – vallja Liza Minnelli, aki 1946-ban született Hollywood szívében, a filmrendező Vincente Minnelli és a tragikus sorsú Judy Garland gyermekeként. Alig háromévesen már a kamera előtt állt édesanyja oldalán, ám a korai csillogás mögött zaklatott gyerekkor húzódott meg: szülei válása után alkohol- és gyógyszerfüggő anyjával szállodai szobákban nőtt fel. 

Pályája 1964-ben kapott igazi lendületet, amikor a London Palladiumban léphetett fel édesanyjával, aki bár támogatta lányát, arra ösztönözte: ne utánozza őt, találja meg saját hangját.

Liza Minnelli. Fotó: Northfoto/Abaca

Minnelli huszonhárom évesen veszítette mentorát, amikor Garland nyugtató-túladagolásban elhunyt. Liza ekkor már elismert tehetség volt: tizenkilenc évesen ő lett a legfiatalabb színésznő, aki elnyerte a Tony-díjat. A világhírt azonban az 1972-es Kabaré hozta el számára: Sally Bowles szerepéért az Oscar-, a Golden Globe- és a BAFTA-díjat is átvehette. Bár filmes karrierje később hullámzóbbá vált, a színpadon és a koncerttermekben – mint a Grammy-legendává emelt Liza with Z – megkérdőjelezhetetlen maradt az uralma.

A nyolcvanas években ő is az anyjáét idéző örvénybe került: a drogok és az ital kis híján kettétörték az életét. 

Elizabeth Taylor tanácsára elvonókúrára ment, és főnixmadárként támadt fel. 

Világraszóló sikert aratott az 1992-es Freddie Mercury-emlékkoncerten, és 2006-ban Budapestet is meghódította a Papp László Sportarénában. Bár magánélete – négy válással és gyermektelenséggel – fájdalmas sebeket rejt, és egészsége mára kerekesszékbe kényszerítette, életkedve töretlen. Nyolcvanadik születésnapjára új dallal és önéletrajzi könyvvel jelentkezik, bizonyítva, csillaga még mindig fényesen ragyog, és bár több csalódást élt át, mint azt számba tudná venni, barátai így jellemzik: 

Olyan, akár a főnixmadár, kiterjeszti a szárnyait, és újjászületik, hihetetlen erő és bátorság van benne.

 

 

