Belehalt súlyos sérüléseibe a legendás lemezlovas

A legendás lemezlovas abban az épületben bérelt lakást, ahol február 13-án egy hatalmas robbanás után tűz keletkezett a Pest vármegyei Budakeszin, a Zichy Péter utcában. A férfi a lángok elől kiugrott a második emeleti lakásból. A zuhanás következtében súlyosan megsérült, testének csaknem egynegyedét – az arcát is – súlyos égési sérülések borították. Gerinctöréséről néhány nappal korábban a fia beszélt. Akkor még sokan reménykedtek benne, hogy az idős férfi felépülhet. Reggel azonban már szomorú hír érkezett: Liszeckij László meghalt – írta meg a Blikk.

Február 13-án egy hatalmas robbanás után tűz keletkezett a Pest vármegyei Budakeszin, a Zichy Péter utcában (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Nem akart kínhalált, ezért választotta a mélységet a tűz helyett

A munkásszállásként működő sorházban történt gázrobbanás után percek alatt elharapóztak a lángok, és az épület rövid időn belül lángba borult. A lakók többsége ekkor még aludt. A katasztrófavédelem egységei megfeszített munkával összesen 47 embert hoztak ki az égő épületből, de a tragédiát nem sikerült elkerülni. A leszakadó födém és a gyorsan terjedő tűz végül öt ember életét követelte. Hárman a romok között haltak meg, egy ember pedig a kórházban, néhány nappal később halt bele a sérüléseibe.

Liszeckij László lett a budakeszi tűzvész ötödik halálos áldozata.

A lemezlovas az 1970-es, 1980-as években a külföldről becsempészett, sokszorosan másolt videókazetták legendás hangalámondásairól vált ismertté. Szerettei, barátai, ismerősei egészen máig bízhattak abban, hogy Liszi felépül. Egyikük felidézte: Zámbó Jimmy egyik legnagyobb slágerének megszületésében is szerepe volt a legendának. Részletekért kattintson ide!