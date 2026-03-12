Okostelefonja buktatta le a jogosítvány nélkül száguldozó sofőrt + fotók

Tarany község egyik utcájából indított segélyhívást egy okostelefon, a rendőrök és mentők pedig ezúttal is komolyan vették a 112-re befutó riasztást – a modern készülékek a lassulásmérő szenzor adatai alapján (az utóbbi években már meglehetősen pontosan) automatikusan jeleznek a műveleti központ felé, megadva a pontos helyadatokat és természetesen a telefonszámot is.

Forrás: Facebook/Somogy vármegyei rendőrség

Sokadik próbálkozásra sikerült visszahívni az illetőt, aki szerint nem történt semmi, ám nem sikerült elosztania a gyanút. A helyszínre kivonuló rendőrök a húszéves férfit az autójában találták: lesodródott az útról az egyik gyorsan vett kanyarban, és egy házfalnak csapódott. Mint kiderült, nem sérült meg a balesetben, ám sosem volt jogosítványa, ezért szabálysértési őrizetbe vették.