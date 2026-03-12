Fekete lyukak: a prímszámok fejthetik meg az univerzum legnagyobb rejtélyét

A fekete lyukak, az „elfajult anyag” titokzatos objektumainak belsejében, a szingularitásban a feje tetejére áll a hagyományos fizika. Az eseményhorizonton túli világban az einsteini általános relativitáselmélet szerint bizonyos mennyiségek, így például a sűrűség vagy a téridő görbülete végtelenné válnak, és a gravitáció kerekedik felül minden más kölcsönhatáson. E kaotikus világ rejtélyeit, mely előtt mind a mai napig tanácstalanul állnak az elméleti fizikusok, egy régóta ismert matematikai hipotézis segítségével oldhatjuk meg – állítja egy tudóscsoport.

A fekete lyukak az univerzum legkülönlegesebb objektumai. Fotó: NASA/D. Berry

A fekete lyukak és a prímszámok különleges kapcsolata

Egy 2025 júliusában az arXiv preprint szerverre feltöltött tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy ezek a matematikai „részecskék”, vagyis a prímszámok teljesen új módszert kínálhatnak a fizika néhány legmélyebb és mindeddig megoldatlan rejtélyének megválaszolására. A múlt évben a kutatók felfedezték, hogy a prímszámokon alapuló képletek rendkívül jól leírhatják a fekete lyukak jellemzőit. A számelméleti szakemberek rengeteg időt töltöttek el azzal, hogy a prímszámokon alapuló tételeket és sejtéseket fogalmazzanak meg.

A prímszámok segítségével talán felfedhető, hogy mi zajlik az eseményhorizonton túl a fekete lyuk szingularitásában. Forrás: ESA

Ezek az új összefüggések arra utalnak, hogy a prímszámokat szabályozó matematikai igazságok irányíthatják az univerzum néhány alapvető törvényszerűségét is.

Tehát ebből adódóan az a nagy kérdés, hogy a fizika mindeddig megválaszolatlan rejtélyeit megoldhatjuk-e a prímszámok segítségével. Mindenesetre az elméleti fizikusok remélik, hogy kihasználhatják ezt az összefüggést. – Azt mondanám, hogy sok nagy formátumú fizikus valójában nem sokat tud a számelméletnek erről az oldaláról – mondja Eric Perlmutter, a Saclay-i Elméleti Fizikai Intézet munkatársa, akit a Live Science tudományos hírportál idéz. A fekete lyukak az univerzum legerősebb gravitációs objektumai.

Felfoghatatlan az emberi ész számára, ami a fekete lyukak eseményhorizontján túl zajlik. Forrás: Medium

Az eseményhorizontjukon túli középpontjukban egyetlen pont, az úgynevezett gravitációs szingularitás található, ahol a klasszikus fizika bizonyos törvényszerűségei már értelmezhetetlenek. Ilyen például a gravitáció végtelenné válása, ami miatt a térről és időről alkotott hagyományos képünk egy fekete lyuk belsejében összeomlik.

Fekete lyuk akkor keletkezik, ha egy véges tömeg a gravitációs összeomlásnak nevezett folyamat során egy kritikus értéknél kisebb térfogatba tömörül össze. Ekkor az anyag összehúzódását okozó gravitációs erő minden más anyagi erőt felülmúl, és az anyag egyetlen pontban tömörül össze. Ebben a pontban, a gravitációs szingularitásban a gravitációs mezőt leíró koordináta-rendszertől független végtelen mennyiségek jelennek meg. A fekete lyuk a téridő olyan tartománya, amelyben az eseményhorizonton túlról a mindent felülíró gravitáció miatt semmilyen információ, így a fény sem tud kiszabadulni.

Az 1960-as években azonban a fizikusok felfedezték, hogy a szingularitás közvetlen környezetében egyfajta káosz alakul ki – és ez figyelemre méltóan hasonlít a prímszámokban nemrégiben felfedezett káoszhoz. A fizikusok most azt remélik, hogy ezt a felfedezést felhasználva pontosabban meghatározhatják, illetve leírhatják azt, hogy mi lehet valójában a fekete lyukak belsejében.

A számelmélet Szent Grálja, a Riemann-hipotézis

A számelmélet prímszámokra vonatkozó alapvető megsejtéseit az 1859-ben megalkotott úgynevezett Riemann-hipotézis állította fel. Bernhard Riemann német matematikus az erre vonatkozó tanulmányában egy két fő tagból álló képletet adott meg. Az első tag egy meglepően jól közelítő becslést adott arra vonatkozóan, hogy hány olyan prímszám létezik, amelyek kisebbek egy adott számnál. A második tag a zéta-függvény, amelynek nullái (azok a helyek, ahol a függvény egyenlő nullával) finomra hangolják az eredeti becslést. Az a rejtélyes mód, ahogyan a zéta-nullák mindig javítják a becslés pontosságát, a Riemann-hipotézis legfőbb tárgya.