Hogyan lesz a Pokémon játékból menő futárcég?

Ki ne ismerné Pokémont? A japán Pokémon franchise-ban a játékosok szörnyecskéket gyűjtenek. A franchise-t a Nintendo és a Game Freak fejlesztette, de a 2016-os Pokémon Gót már az amerikai Niantic gyártotta – és ez az okostelefonos verzió nem egy képzeletbeli világban, hanem a valódi utcákon játszódik. A kiterjesztett valóság technológiája a mobil kamerájára vetíti a digitális szörnyecskéket, így a játékosnak a sarki buszmegálló vagy a Népliget szobrai mellé is odakerülhet a mobilja kijelzőjére egy elkapható Pikachu.

Megjelenése után hatvan nappal már ötszázmillió letöltésnél járt az alkalmazás, a játékosok özönlöttek az utcákra, parkokba, múzeumok elé, hidak alá, hogy minél több Pokémont fogjanak. A láz idővel fokozatosan alábbhagyott, de 2024-ben még mindig százmillió (!) aktív felhasználója volt, döntően a mostani 20–35 évesek körében, akik gyerekként vagy tinédzserként kezdtek el játszani vele.

A kiterjesztett valóság (angolul: augmented reality, rövidítve AR) olyan technológia, amely a telefon vagy a szemüveg kameráján keresztül látott valódi képre digitális elemeket – szövegeket, figurákat, tárgyakat – vetít rá, így a két világ egyetlen képben olvad össze. Nem tévesztendő össze a virtuális valósággal (VR), amely teljesen elzárja a felhasználót a fizikai környezettől: az AR meghagyja a valóságot, csak kiegészíti.

A lelkes mobiljátékosok nemcsak pénzt költöttek (költenek) erre a mókára, hanem szórakozás közben folyamatosan használják a mobiljuk kameráját: annyira, hogy a Niantic számára eddig mintegy harmincmilliárd városi képet készítettek. Ingyen és bérmentve.

Ezekből a képekből pedig a Niantic 2025 májusában kivált AI-leányvállalata, a Niantic Spatial elkészítette a világ egyik legrészletesebb helymeghatározó rendszerét robotok és AR-eszközök számára.

Nem akármiről beszélünk: ez a rendszer a cég szerint néhány centiméteres (!) pontossággal képes meghatározni a tartózkodási helyet a térképen az épületekről vagy más látható tereptárgyakról készült néhány pillanatkép alapján. Ezt pedig arra használják, hogy a robotok nagyobb pontossággal navigáljanak olyan helyszíneken, ahol a GPS megbízhatatlan – és ez nem terv, hanem ma már működő gyakorlat.