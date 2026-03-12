Rosszul lettek az utasok a népszerű jégkrém erős illatától

A londoni metróban indított tavaszi kampányt a világszerte népszerű Magnum fagylaltmárka, méghozzá a King’s Cross St. Pancras metróállomáson. A kampány különlegessége az volt, hogy nemcsak hagyományos plakátokat használtak, hanem csokoládéillatot is terjesztettek az állomás területén – írja a The Times. Csakhogy az ötlet megfeküdte az utasok egy részének gyomrát, és hányingerük lett.

A Magnum-reklám nem aratott osztatlan sikert a londoni metróban. Fotó: AFP

A múlt év végi hírek szerint szüksége is van a cégnek a kampányolásra, mert a Magnum közlése szerint a nettó nyereség 364,3 millió euró volt tavaly, ami 48,4 százalékos visszaesés az egy évvel korábbi 595 millió euróhoz képest, miközben az árbevétel 7,9 milliárd eurón stagnált – írta hetekkel ezelőtt a Világgazdaság.

A marketing mindig igyekszik új módszerekkel vásárlásra ösztönözni a fogyasztókat, a legújabb reklámok már minden érzékszervre hatni kívánnak, így a londoni metró utasai nemcsak látták a reklámot a kivetítőn, hanem a csokoládé illatát is érezhették. Emellett hanghatásokat is alkalmaztak, például a roppanás hangját, amikor a nevezetes jégkrémbe harap a vásárló. A cél az volt, hogy az emberek több érzékszervükön keresztül találkozzanak a márkával – olvasható a Times hasábjain.

A szenzoros marketing bevonhatja a szaglást, az ízlelést és a tapintást is. Az ilyen típusú reklám célja az, hogy erősebb élményt és érzelmi kötődést hozzon létre a fogyasztókban. A kutatások szerint az illatok különösen erősen kapcsolódnak az emlékekhez és az érzelmekhez. Ezért egy illat könnyen felidézhet egy korábbi élményt vagy hangulatot.

Ha egy márka egy jellegzetes illattal társul, az segíthet abban, hogy az emberek könnyebben emlékezzenek rá.

A Magnum kampánya pontosan erre a hatásra próbált építeni. A csokoládé illata a fagylalt ízét és élvezetét volt hivatott felidézni. A kampány azonban nem mindenkinél aratott osztatlan sikert. Néhány utas túl erősnek találta az illatot, voltak olyanok is, akik rosszullétre vagy fejfájásra panaszkodtak. Egyes metróalkalmazottak arról számoltak be, hogy az illat a pihenőhelyiségekbe is bejutott, és nem akarnak csokiillatban ücsörögni.

Amikor a több kevesebb

Többen panaszt tettek az állomás üzemeltetőinél, a közlekedési hatóság továbbította a panaszokat az illetékes szervezeteknek. A vita rögtön elindult, mert a Magnum gyártója azt állította, hogy sok pozitív visszajelzést is kaptak az utasoktól. A cég szerint a kampány célja az volt, hogy egy kis örömöt vigyen a mindennapi stresszes és unalmas ingázásba. De azzal – úgy látszik – nem számoltak, hogy ami egyeseknek kellemes élmény, az másoknak zavaró lehet. Ne legyen kétségünk, a szellem kiszabadult a palackból, hamarosan mindenhonnan jönnek a színes, szagos reklámok, ha tetszik, ha nem.