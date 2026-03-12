Jelentősen enyhít az EU, de nem adja fel a klímacéljait

Az elmúlt években az egyik legszélesebb körben vitatott energiapolitikai témává vált az EU-ban a gázkazánok esetleges betiltása. Toldi Ottó, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója a gázkazánok tiltását szabályozó törvény enyhítése kapcsán lapunk megkeresésére elmondta, az Európai Bizottság szakértői az EU épületenergetikai törvénytervezetének megalkotásakor a Robert Habeck vezette német gazdasági minisztérium által 2023. áprilisában nyilvánosságra hozott német épületenergetikai törvényt vették alapul, amelynek a lényege az volt, hogy az új fűtési rendszereknek 2024-től legalább 65 százalékban megújuló energiát kellene használniuk, ami a gyakorlatban sok háztartásnál a gázkazánok hőszivattyúra cserélését jelentette volna. Bár a szabály nem írta volna elő a meglévő kazánok azonnali cseréjét, a közvélemény jelentős része mégis úgy érzékelte, hogy az állam drága és gyors kényszerátállást akar.

A klíma a levegő-levegő hőszivattyúk csoportjába tartozik, egyre többen telepítik, ám kizárólagos fűtésre kevesen használják

Fotó: Mártonfai Dénes

Lazított Németország a klímacélokon

A társadalmi ellenállás politikai következményei gyorsan megjelentek a közvélemény-kutatásokban. Az Olaf Scholz vezette német szövetségi kabinet támogatottsága csökkent, miközben az energiapolitika kritikája erős kampánytémává vált. Jelenleg a CDU/CSU és az SPD egy új, „épületkorszerűsítési törvényként” újrakeretezett változatról beszél, ami nem csak technikai kérdés, hanem valójában egy narratívaváltás is. A hangsúly a kötelező fűtéscseréről a fokozatos felújításra és technológiai rugalmasságra került. Ez lehetővé teszi, hogy a német kormány továbbra is fenntartsa a klímapolitikai célokat, miközben csökkenti a lakosságra nehezedő azonnali kötelezettségek politikai kockázatát.

Ezek hatására az EU is meggondolta magát a német mintára készült eredeti épületenergetikai törvény véglegesítése kérdésében. A tervezetet teljesen átdolgozzák, ismét szabadon választhatóvá válik az összes fűtéstípus, a tulajdonosok dönthetnek róla – hívta fel a figyelmet Toldi Ottó.

Az eredeti tervezet szerint 2040-re eljesen ki kellett volna vezetni a fosszilis kazánokat

Összevetésül 2025-től az EU-tervezet szerint a tagállamok nem adhattak volna állami támogatást önálló fosszilis kazánokra (gáz, olaj). Viszont a jövőben is támogatottak maradtak volna a hőszivattyúk és a megújuló alapú hibrid rendszerek (pl. kazán plusz hőszivattyú). 2030-ra már az új épületek csak zéró emissziósak lehettek volna. Ez gyakorlatilag azt jelentette volna, hogy

az új házakban nem lehetett volna fosszilis (gáz, olaj, szén) fűtés,

vagy csak nagyon korlátozott formában.

2040-re pedig teljesen ki kellett volna vezetni a fosszilis kazánokat. Az EU klímapolitikai céljai természetesen a fentiek ellenére sem változtak. Ennek értelmében 2050-re az európai épületállománynak „zéró kibocsátásúvá” kell válnia. Az épületkorszerűsítési törvényre átkeresztelt jogszabály tervezet ezért arra kötelezi a tagállamokat, hogy nemzeti terveket készítsenek az épületek energiahatékonyságának javítására és a fosszilis alapú fűtési rendszerek fokozatos lecserélésére. Azaz a központi utasítás helyett tagállami jogkörbe kerül a nemzeti épület dekarbonizációs útitervek elkészítése.

A magyar szakértők többsége szerint is elképzelhetetlen lett volna egy azonnali gázkazánbetiltás, különösen úgy, hogy Magyarországon a háztartások több mint nyolcvan százaléka

– nagyjából hárommillió háztartás – most is főként gázzal fűt. Olyan szabályozási és támogatási rendszerre van tehát szükség, ami kazáncserekor segít egy megfizethető, de zöldebb alternatíva kiválasztásában.