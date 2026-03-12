Holttest lebegett a víz színén a magyarok kedvelt üdülőhelyén

Bejelentés érkezett kedden délután a Split-Dalmát Rendőrkapitányságra, hogy egy embert pillantottak meg a tengerben. A helyszínre hamarosan megérkeztek a sürgősségi egységek, amelyek partra emelték a holttestet. A hatóságok ott állapították meg a halál beálltát – írja az Origo.

Illusztráció. Fotó: Freepik/Nikita Buida

A tragédia pontos körülményei egyelőre nem tisztázottak. A rendőrség vizsgálatot indított és helyszíni szemlét tart annak érdekében, hogy kiderítsék, mi történt.

Ismeretlen a holttest személyazonossága

Horvát sajtóértesülések szerint a helyi hatóságok elsődleges feladata most annak megállapítása, hogy ki az elhunyt személy, illetve hogy baleset, rosszullét, esetleg más körülmény vezetett a halálesethez.

Úgy tudni, egyelőre nem merült fel bűncselekmény gyanúja, de a vizsgálat lezárásáig ezt sem zárják ki teljesen.

Információk szerint a hatóságok nem zárták le a Trstenik-öbölben lévő partszakaszt, a haláleset pedig nem fogja befolyásolni a magyar családok horvátországi nyaralását.

Amíg Horvátországban a tengerben, addig Ferencvárosban egy építkezésen bukkantak holttestre. Az emberi csontvázra építőmunkások találtak rá a fővárosban. Az ismeretlen fiatal férfi azonosításához a rendőrség a lakosság segítségét kéri.

Borítókép: A Trstenik-öböl (Fotó: Miranda Cikotic)