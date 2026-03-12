holttestadriai - tengersplit - dalmát rendőrkapitányság

Holttest lebegett a víz színén a magyarok kedvelt üdülőhelyén

Kedden délután vettek észre egy embert az Adriai-tengerben. Hamar kiderült, hogy a víz felszínén egy holttest lebegett. A rendőrség vizsgálatot indított a rejtélyes haláleset ügyében.

Munkatársunktól
2026. 03. 12. 15:51
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bejelentés érkezett kedden délután a Split-Dalmát Rendőrkapitányságra, hogy egy embert pillantottak meg a tengerben. A helyszínre hamarosan megérkeztek a sürgősségi egységek, amelyek partra emelték a holttestet. A hatóságok ott állapították meg a halál beálltát – írja az Origo.

View of the Adriatic sea from above with sunshine stars in the water
Illusztráció. Fotó: Freepik/Nikita Buida

A tragédia pontos körülményei egyelőre nem tisztázottak. A rendőrség vizsgálatot indított és helyszíni szemlét tart annak érdekében, hogy kiderítsék, mi történt.

 

Ismeretlen a holttest személyazonossága

Horvát sajtóértesülések szerint a helyi hatóságok elsődleges feladata most annak megállapítása, hogy ki az elhunyt személy, illetve hogy baleset, rosszullét, esetleg más körülmény vezetett a halálesethez. 

Úgy tudni, egyelőre nem merült fel bűncselekmény gyanúja, de a vizsgálat lezárásáig ezt sem zárják ki teljesen.

Információk szerint a hatóságok nem zárták le a Trstenik-öbölben lévő partszakaszt, a haláleset pedig nem fogja befolyásolni a magyar családok horvátországi nyaralását.

Amíg Horvátországban a tengerben, addig Ferencvárosban egy építkezésen bukkantak holttestre. Az emberi csontvázra építőmunkások találtak rá a fővárosban. Az ismeretlen fiatal férfi azonosításához a rendőrség a lakosság segítségét kéri.

 

Borítókép: A Trstenik-öböl (Fotó: Miranda Cikotic)

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dénes Zoltán
idezojelekOrbán Viktor

Ursula, a stratéga

Dénes Zoltán avatarja

Az Európai Bizottság elnöke hibát hibára halmoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu