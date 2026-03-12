A felüljáró külső pereméről rántották vissza a férfit, az utolsó pillanatban

A járőrök a keresett személyt nem sokkal később a Berzsenyi úti felüljáró külső peremén találták meg, ahol a mélybe akart ugrani. Az egyenruhások késlekedés nélkül megközelítették, miközben folyamatosan próbálták a szándékáról lebeszélni, ám elutasító és labilis volt, több alkalommal a korlátba kapaszkodva kihajolt az úttest fölé.