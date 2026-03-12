férfirendőrfelüljáró

A felüljáró külső pereméről rántották vissza a férfit, az utolsó pillanatban

Kritikus volt a helyzet.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 16:16
a felüljáró külső pereméről rántották vissza a rendőrök az életét eldobni készülő férfit Forrás: Police
Végzetes lépésre szánta el magát egy elkeseredett férfi Kaposváron – írja a rendőrségi portál. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központjába március 10-én este érkezett bejelentés, miszerint egy férfi a kaposvári lakásukban összeveszett élettársával, majd részegen, öngyilkossági szándékkal távozott a helyszínről.

A járőrök a keresett személyt nem sokkal később a Berzsenyi úti felüljáró külső peremén találták meg, ahol a mélybe akart ugrani. Az egyenruhások késlekedés nélkül megközelítették, miközben folyamatosan próbálták a szándékáról lebeszélni, ám elutasító és labilis volt, több alkalommal a korlátba kapaszkodva kihajolt az úttest fölé.

A kritikus helyzetben a rendőrök egy kedvező alkalmat kihasználva közbeléptek: egyikük a ruházatánál fogva ragadta meg, két társa pedig a csuklóit rögzítette a korláton keresztül, így végül sikerült őt biztonságba helyezniük. A megmentett férfit a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 06-80-820-111-es telefonszámot!

 

