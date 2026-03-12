A felüljáró külső pereméről rántották vissza a férfit, az utolsó pillanatban

Végzetes lépésre szánta el magát egy elkeseredett férfi Kaposváron – írja a rendőrségi portál. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központjába március 10-én este érkezett bejelentés, miszerint egy férfi a kaposvári lakásukban összeveszett élettársával, majd részegen, öngyilkossági szándékkal távozott a helyszínről.
A járőrök a keresett személyt nem sokkal később a Berzsenyi úti felüljáró külső peremén találták meg, ahol a mélybe akart ugrani. Az egyenruhások késlekedés nélkül megközelítették, miközben folyamatosan próbálták a szándékáról lebeszélni, ám elutasító és labilis volt, több alkalommal a korlátba kapaszkodva kihajolt az úttest fölé.
A kritikus helyzetben a rendőrök egy kedvező alkalmat kihasználva közbeléptek: egyikük a ruházatánál fogva ragadta meg, két társa pedig a csuklóit rögzítette a korláton keresztül, így végül sikerült őt biztonságba helyezniük. A megmentett férfit a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 06-80-820-111-es telefonszámot!
