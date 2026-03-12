szijjártó péterpusztítástörténelem

Szijjártó Péter: Nem engedhetjük, hogy a történelem legsötétebb napjai visszatérjenek

A pharrajimosra, vagyis a roma holokausztra való emlékezés arra figyelmeztet, hogy Magyarországon soha többé nem söpörhet végig emberéletek ezreibe kerülő pusztítás és gyűlölet – mondta Szijjártó Péter csütörtökön Budapesten, az Út a pharrajimostól a Corvin-közig című kiállítás megnyitóján.

2026. 03. 12. 16:34
Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
A tárcavezető az Út a pharrajimostól a Corvin-közig című kiállítás megnyitóján aláhúzta, hogy minden ország történelmében vannak események, amelyek a nemzeti emlékezet fájó pontjaihoz tartoznak. 

– Itt, Közép-Európában mindig olyan volt az élet, hogy kicsit bonyolultabb volt annál, mint ahogyan a nálunk szerencsésebb nemzetek éltek

 – mondta. – Ebből fakadóan aztán a mi történelmünk itt, Közép-Európában is bonyolultabb lett, bonyolultabb a mai napig. Ebből fakadóan aztán a közép-európai nemzetek, így a magyar nemzet történelmében is a fájó pontok kicsit sűrűbben adódtak, mint a nálunk szerencsésebb nemzetek életében – mutatott rá. – Mindazonáltal ezeknek az eseményeknek a nemzeti emlékezetben nélkülözhetetlen szerepük van, mert ezek a fájó pontok egyszerre emlékeztetnek és tanítanak is bennünket. 

A pharrajimos felhívja mindannyiunk figyelmét: soha többé nem engedhetjük meg, hogy emberéletek ezreibe kerülő pusztítás vagy gyűlölet söpörjön végig Magyarországon

 – folytatta. – És a pharrajimosra való emlékezés kijelöli kötelességünket is, vagyis azt, hogy meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy a múltnak ezek a felkiáltójelei ne halványuljanak el, és meg kell akadályoznunk, hogy a történelem sötét napjai megismétlődhessenek itt, Magyarországon – tette hozzá.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy ezért biztosra kell mennünk, a mai, háborúktól szenvedő világunkban Magyarország esetében mindig biztosítanunk kell a kimaradást azokból, és távol kell tartanunk az országtól minden olyan eseményt, amely emberi tragédiákat, egy nemzet szenvedését hozná el. – Mi, magyarok sajnos elég sokat tapasztaltunk az ilyen fekete történelmi fejezetekből, legyen szó az első vagy a második világháború szörnyűségeiről, a holokauszt borzalmairól. 

Ezért nekünk mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ilyen események soha többet ne történhessenek meg Magyarországon 

– hangsúlyozta. – És azt is tudjuk, hogy nem akkor kell észbe kapni, amikor a sötét fellegek már ott gyülekeznek a fejünk fölött, mert akkor már bizony késő. A béke, a családok, a magyar emberek, Magyarország biztonságának megőrzése egy folyamatos munka, egy mindennapos erőfeszítés kell, hogy legyen – húzta alá.

– Minden nap fel kell lépnünk azon kezdeményezések, provokációk és nyomásgyakorlás ellen, amelyek Magyarországot újra bele akarnák húzni valami olyasmibe, amitől mi Magyarországot, az egész magyar nemzetet meg akarjuk kímélni

– fűzte hozzá.

Majd a jelenlegi nemzetközi helyzet veszélyeire figyelmeztetett, és úgy vélekedett:

– A mai háborús világkorszakban Európában, legalábbis annak a nyugati felében a politikai vezetők egészen egyszerűen elveszítették a józan eszüket, hiszen sajátjukként állítanak be egy olyan háborút, amihez semmi közünk nincsen, s bele akarják vinni az egész kontinenst egy nukleáris szuperhatalommal szembeni, ezáltal felesleges, reménytelen és abszolút mértékben megnyerhetetlen háborúba.

A miniszter leszögezte, a kormány kötelessége megakadályozni, hogy ez a háborús pusztítás újra úrrá legyen Magyarországon, ezért nem is finanszírozzák az ukrajnai fegyveres konfliktus folytatását, és ellenzik, hogy a béke szövetségeként létrehozott Európai Uniót katonai szövetséggé torzítsák.

– És mindent megteszünk annak az érdekében, hogy a magyar embereket megóvjuk ennek a háborúnak a következményeitől.

Abban is biztosak lehetnek, hogy a nemzeti szuverén kormány fellép minden támadással és fenyegetéssel szemben azért, hogy az országunk békéjét és biztonságát megőrizhessük – jelentette ki. – Nos, minden egyes alkalommal, amikor a holokauszt és a pharrajimos borzalmairól beszélünk, akkor egyúttal állást foglalunk egy olyan jövő mellett is, amelyben az ilyen szörnyűségek nem történhetnek meg újra – összegzett.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

