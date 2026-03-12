Szijjártó Péter: Nem engedhetjük, hogy a történelem legsötétebb napjai visszatérjenek

Az emlékezés a pharrajimosra, azaz a roma holokausztra felhívja a figyelmet: soha többé nem engedhetjük meg, hogy emberéletek ezreibe kerülő pusztítás, gyűlölet söpörjön végig Magyarországon – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

Fotó: MTI/Lakatos Péter

A tárcavezető az Út a pharrajimostól a Corvin-közig című kiállítás megnyitóján aláhúzta, hogy minden ország történelmében vannak események, amelyek a nemzeti emlékezet fájó pontjaihoz tartoznak.

– Itt, Közép-Európában mindig olyan volt az élet, hogy kicsit bonyolultabb volt annál, mint ahogyan a nálunk szerencsésebb nemzetek éltek

– mondta. – Ebből fakadóan aztán a mi történelmünk itt, Közép-Európában is bonyolultabb lett, bonyolultabb a mai napig. Ebből fakadóan aztán a közép-európai nemzetek, így a magyar nemzet történelmében is a fájó pontok kicsit sűrűbben adódtak, mint a nálunk szerencsésebb nemzetek életében – mutatott rá. – Mindazonáltal ezeknek az eseményeknek a nemzeti emlékezetben nélkülözhetetlen szerepük van, mert ezek a fájó pontok egyszerre emlékeztetnek és tanítanak is bennünket.

A pharrajimos felhívja mindannyiunk figyelmét: soha többé nem engedhetjük meg, hogy emberéletek ezreibe kerülő pusztítás vagy gyűlölet söpörjön végig Magyarországon

– folytatta. – És a pharrajimosra való emlékezés kijelöli kötelességünket is, vagyis azt, hogy meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy a múltnak ezek a felkiáltójelei ne halványuljanak el, és meg kell akadályoznunk, hogy a történelem sötét napjai megismétlődhessenek itt, Magyarországon – tette hozzá.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy ezért biztosra kell mennünk, a mai, háborúktól szenvedő világunkban Magyarország esetében mindig biztosítanunk kell a kimaradást azokból, és távol kell tartanunk az országtól minden olyan eseményt, amely emberi tragédiákat, egy nemzet szenvedését hozná el. – Mi, magyarok sajnos elég sokat tapasztaltunk az ilyen fekete történelmi fejezetekből, legyen szó az első vagy a második világháború szörnyűségeiről, a holokauszt borzalmairól.

Ezért nekünk mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ilyen események soha többet ne történhessenek meg Magyarországon

– hangsúlyozta. – És azt is tudjuk, hogy nem akkor kell észbe kapni, amikor a sötét fellegek már ott gyülekeznek a fejünk fölött, mert akkor már bizony késő. A béke, a családok, a magyar emberek, Magyarország biztonságának megőrzése egy folyamatos munka, egy mindennapos erőfeszítés kell, hogy legyen – húzta alá.

– Minden nap fel kell lépnünk azon kezdeményezések, provokációk és nyomásgyakorlás ellen, amelyek Magyarországot újra bele akarnák húzni valami olyasmibe, amitől mi Magyarországot, az egész magyar nemzetet meg akarjuk kímélni

– fűzte hozzá.