Egyre nő a bűnözés Berlinben

Jelentős növekedést mutat a szexuális bűncselekmények száma Berlinben: 2025-ben érezhetően több ilyen esetet regisztráltak, mint egy évvel korábban. Bár a német fővárosban az összbűnözés összességében enyhén mérséklődött, több súlyos bűncselekménytípus – köztük a késes és a lőfegyverrel elkövetett támadások – gyakoribbá vált. A rendőrségi adatok szerint a gyanúsítottak között a külföldiek aránya ezekben az ügyekben továbbra is számottevően magas.

Forrás: Origo2026. 03. 12. 16:58
Illusztráció Fotó: Fabian Sommer Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A statisztika szerint 2025-ben 8652 szexuális bűncselekményt regisztráltak Berlinben, ami 15,7 százalékos növekedést jelent a 2024-es 7475 esethez képest. A rendőrség 5958 ügyet felderített, ezekben a gyanúsítottak 36,9 százaléka volt külföldi. A német főváros teljes lakosságán belül a külföldiek aránya jelenleg 22,5 százalék, írja az Origo.

Berlin
Iris Spranger (SPD, balra) berlini belügyminiszter és Barbara Slowik Meisel berlini rendőrfőkapitány a rendőrségi bűnügyi statisztikák bemutatásán. Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Britta Pedersen

 

Az erőszakos bűncselekmények száma is emelkedett

A gyilkosságok és emberölések száma is jelentősen emelkedett: 2024-ben 117 ilyen bűncselekményt regisztráltak, míg 2025-ben már 165-öt, ami 41 százalékos növekedést jelent. A hatóságok ugyanakkor megjegyzik, hogy ezek közül 79 eset egy feltételezett sorozatgyilkossághoz kapcsolódik, amelyben egy orvost gyanúsítanak azzal, hogy súlyosan beteg pácienseket ölt meg szolgálat közben. A tavalyi évben összesen 89 gyanúsítottat azonosítottak gyilkosság vagy emberölés ügyében, közülük 54 nem német állampolgár volt, ami 60,7 százalékos arány.

Jelentősen nőtt a lőfegyverrel elkövetett bűncselekmények száma is. A riasztó-, gáz- és jelzőfegyvereket is magában foglaló kategóriában 2024-ben 666 esetet regisztráltak, 2025-ben azonban már 1119-et, ami 68 százalékos növekedést jelent. 

A hatóságok 553 gyanúsítottat azonosítottak, közülük 39,6 százalék volt külföldi.

03 September 2025, Baden-Württemberg, Herrenberg: A police operations trainer holds a training knife during a press event organized by the Baden-Württemberg Ministry of the Interior at the police academy in Herrenberg on "Dangers and consequences of knife attacks". Photo: Marijan Murat/dpa (Photo by MARIJAN MURAT / dpa Picture-Alliance via AFP)
Illusztráció. Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Marijan Murat

 

Berlinben több a késes támadások száma is

A késes támadások száma szintén emelkedett, bár mérsékeltebb mértékben. A rendőrség idesorolja a kés használatával történő fenyegetéseket is. 2024-ben 3412 ilyen esetet jegyeztek fel, 2025-ben pedig 3599-et, ami 5,5 százalékos növekedés. Az 1906 gyanúsított közül 56,4 százalék nem rendelkezett német állampolgársággal.

A rablások és a testi sértések száma ezzel szemben enyhén csökkent. Ez utóbbi ügyekben a gyanúsítottak 44,1 százaléka volt nem német állampolgár.

Összességében a berlini bűncselekmények száma csökkent. 2025-ben összesen 502 743 bűncselekményt regisztráltak a fővárosban, míg egy évvel korábban 539 049-et, ami 6,7 százalékos mérséklődést jelent. A gyanúsítottak 43,3 százaléka nem német állampolgár volt.

Az AfD berlini frakciója élesen bírálta statisztikát. Thorsten Weiss, a párt belbiztonsági szóvivője szerint a külföldiek felülreprezentáltsága a statisztikában nem véletlen, hanem az évek óta folytatott ellenőrizetlen migrációs politika következménye.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Fabian Sommer) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

