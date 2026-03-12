Egyre nő a bűnözés Berlinben

Berlinben több a késes támadások száma is

A késes támadások száma szintén emelkedett, bár mérsékeltebb mértékben. A rendőrség idesorolja a kés használatával történő fenyegetéseket is. 2024-ben 3412 ilyen esetet jegyeztek fel, 2025-ben pedig 3599-et, ami 5,5 százalékos növekedés. Az 1906 gyanúsított közül 56,4 százalék nem rendelkezett német állampolgársággal.

A rablások és a testi sértések száma ezzel szemben enyhén csökkent. Ez utóbbi ügyekben a gyanúsítottak 44,1 százaléka volt nem német állampolgár.

Összességében a berlini bűncselekmények száma csökkent. 2025-ben összesen 502 743 bűncselekményt regisztráltak a fővárosban, míg egy évvel korábban 539 049-et, ami 6,7 százalékos mérséklődést jelent. A gyanúsítottak 43,3 százaléka nem német állampolgár volt.