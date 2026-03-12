A statisztika szerint 2025-ben 8652 szexuális bűncselekményt regisztráltak Berlinben, ami 15,7 százalékos növekedést jelent a 2024-es 7475 esethez képest. A rendőrség 5958 ügyet felderített, ezekben a gyanúsítottak 36,9 százaléka volt külföldi. A német főváros teljes lakosságán belül a külföldiek aránya jelenleg 22,5 százalék, írja az Origo.
Egyre nő a bűnözés Berlinben
Jelentős növekedést mutat a szexuális bűncselekmények száma Berlinben: 2025-ben érezhetően több ilyen esetet regisztráltak, mint egy évvel korábban. Bár a német fővárosban az összbűnözés összességében enyhén mérséklődött, több súlyos bűncselekménytípus – köztük a késes és a lőfegyverrel elkövetett támadások – gyakoribbá vált. A rendőrségi adatok szerint a gyanúsítottak között a külföldiek aránya ezekben az ügyekben továbbra is számottevően magas.
Az erőszakos bűncselekmények száma is emelkedett
A gyilkosságok és emberölések száma is jelentősen emelkedett: 2024-ben 117 ilyen bűncselekményt regisztráltak, míg 2025-ben már 165-öt, ami 41 százalékos növekedést jelent. A hatóságok ugyanakkor megjegyzik, hogy ezek közül 79 eset egy feltételezett sorozatgyilkossághoz kapcsolódik, amelyben egy orvost gyanúsítanak azzal, hogy súlyosan beteg pácienseket ölt meg szolgálat közben. A tavalyi évben összesen 89 gyanúsítottat azonosítottak gyilkosság vagy emberölés ügyében, közülük 54 nem német állampolgár volt, ami 60,7 százalékos arány.
Jelentősen nőtt a lőfegyverrel elkövetett bűncselekmények száma is. A riasztó-, gáz- és jelzőfegyvereket is magában foglaló kategóriában 2024-ben 666 esetet regisztráltak, 2025-ben azonban már 1119-et, ami 68 százalékos növekedést jelent.
A hatóságok 553 gyanúsítottat azonosítottak, közülük 39,6 százalék volt külföldi.
További Külföld híreink
Berlinben több a késes támadások száma is
A késes támadások száma szintén emelkedett, bár mérsékeltebb mértékben. A rendőrség idesorolja a kés használatával történő fenyegetéseket is. 2024-ben 3412 ilyen esetet jegyeztek fel, 2025-ben pedig 3599-et, ami 5,5 százalékos növekedés. Az 1906 gyanúsított közül 56,4 százalék nem rendelkezett német állampolgársággal.
A rablások és a testi sértések száma ezzel szemben enyhén csökkent. Ez utóbbi ügyekben a gyanúsítottak 44,1 százaléka volt nem német állampolgár.
Összességében a berlini bűncselekmények száma csökkent. 2025-ben összesen 502 743 bűncselekményt regisztráltak a fővárosban, míg egy évvel korábban 539 049-et, ami 6,7 százalékos mérséklődést jelent. A gyanúsítottak 43,3 százaléka nem német állampolgár volt.
Az AfD berlini frakciója élesen bírálta statisztikát. Thorsten Weiss, a párt belbiztonsági szóvivője szerint a külföldiek felülreprezentáltsága a statisztikában nem véletlen, hanem az évek óta folytatott ellenőrizetlen migrációs politika következménye.
További Külföld híreink
Borítókép: Illusztráció (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Fabian Sommer)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Dmitirj Peszkov szerint a realitások megváltoztak
Orosz tisztviselők hangoztatják, hogy eltelt négy év, és az ukrán hatóságok továbbra sem hajlandók tárgyalni.
Rosszul lépett, megállíthatatlanul zuhant le egy turista a jeges hegyoldalon + videó
Csodával határos módon sértetlenül úszta meg a balesetet.
Már első megszólalásában bosszút esküdött Irán új legfelsőbb vezetője
A Nemzetközi Energiaügynökség történelmi mértékű olajellátási zavarokra figyelmeztetett.
Magyar Péter cinkosa Zelenszkijnek, minden ügyben egyeztetnek
A Tisza Párt elnöke egy szót sem szól annak ügyében, hogy Orbán Viktor miniszterelnök gyerekeit, unokáit fenyegetik.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Dmitirj Peszkov szerint a realitások megváltoztak
Orosz tisztviselők hangoztatják, hogy eltelt négy év, és az ukrán hatóságok továbbra sem hajlandók tárgyalni.
Rosszul lépett, megállíthatatlanul zuhant le egy turista a jeges hegyoldalon + videó
Csodával határos módon sértetlenül úszta meg a balesetet.
Már első megszólalásában bosszút esküdött Irán új legfelsőbb vezetője
A Nemzetközi Energiaügynökség történelmi mértékű olajellátási zavarokra figyelmeztetett.
Magyar Péter cinkosa Zelenszkijnek, minden ügyben egyeztetnek
A Tisza Párt elnöke egy szót sem szól annak ügyében, hogy Orbán Viktor miniszterelnök gyerekeit, unokáit fenyegetik.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!